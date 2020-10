Euronext Brussel: bioscoopuitbater versus kotmadam

Koersherstel van Barco beperkt het verlies van de Bel20. De vrees voor nog meer cinemasluitingen weegt op Kinepolis. De verhuurder van studentenkamers Xior houdt goed stand.

De Europese beurzen kunnen geen vervolg breien aan het herstel van vrijdag. Het eindeloze gekibbel over een nieuw Amerikaans stimulusplan weegt op het sentiment. Maar vooral de forse toename van het aantal nieuwe coronagevallen op het oude continent baart zorgen. Land na land kondigt strengere beschermingsmaatregelen aan. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde dat een ‘gevaarlijk moment’ is bereikt. De Euro Stoxx 50 noteert 1,8 procent lager omstreeks 13 uur.

In Brussel weet de Bel20 het verlies te beperken tot 0,2 procent op 3.238 punten. Dat is grotendeels aan Barco te danken. Het aandeel herstelt 2,8 procent tot 14,24 euro na de zware afstraffing van vorige week. De Kortrijkse beeldvormingsgroep verloor toen 12,9 procent door zwaar ontgoochelende kwartaalresultaten, zowel naar omzet als naar winst. Barco wordt in al zijn divisies getroffen door de coronacrisis: bioscopen zitten in zwaar weer zodat er minder nieuwe filmprojectoren worden besteld, de verkoop van de presentatietool Clickshare lijdt onder het vele thuiswerken en medische beeldvorming loopt ook niet naar wens omdat de prioriteiten van ziekenhuizen zijn verschoven.

Umicore kan geen voordeel putten uit een adviesverhoging en zakt 0,7 procent tot 34,56 euro. Kepler Cheuvreux heeft de rating voor de materiaaltechnologiegroep opgetrokken van ‘afbouwen’ naar ‘houden’. ‘Na een koerscorrectie met 10 procent, de start van een herstel van de verkopen van elektrische wagens in China, overal betere autoverkoopcijfers en verdere stijgingen van de rodiumprijzen, geloven we dat bij Umicore risico en vergoeding weer in evenwicht zijn’, klinkt het. Het beurshuis ziet ook minder risico op verdere consensusverlagingen. Het koersdoel blijft stabiel op 34 euro.

Kinepolis Brussel dicht

Nu corona overheden dwingt om de maatschappij in een strakker keurslijf te stoffen, zien ook de bioscopen nog meer af. Afgelopen weekend besliste de Brusselse regering dat alle cultuurhuizen moeten sluiten. Dat betekent dat ook Kinepolis Brussel dicht gaat, tot minstens 19 november. De kans bestaat dat nog meer bioscopen van de groep worden getroffen.

‘Kinepolis heeft maar één cinema in Brussel op tien Belgische cinema’s, wat betekent dat het nieuws an sich financieel niet zo erg is, maar het is wel duidelijk slecht voor het sentiment. Het weer oplaaien van Covid-19, in het bijzonder in het zuiden van het land, voorspelt weinig goeds voor het einde van het jaar’, zegt ING-analist David Vagman. Hij handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 49 euro.

Het aandeel Kinepolis gaat 1,6 procent lager tot 21,55 euro. Sinds het hoogtepunt van 62 euro op 20 februari verloor het aandeel twee derden van zijn waarde.

Home

Bij Orange Belgium zijn er wat winstnemingen na de koerssprong van vrijdag. Het aandeel schoot toen 9,5 procent hoger na erg sterke kwartaalresultaten die de verwachtingen op alle fronten overtroffen. Vandaag gaat er 3,6 procent af tot 14,92 euro.

De kleinste telecomspeler op de Brusselse beurs kondigde vanmorgen aan zijn ‘internet-only’-aanbod te lanceren. Het werd ‘Home’ gedoopt en laat onbeperkt surfen toe vanaf 40 euro per maand. Orange Belgium lanceerde de voorbije jaren met succes de bundels Love Trio (mobiel, tv en internet) en Love Duo (mobiel en internet), en wist daarmee meer dan 300.000 klanten te verleiden.

Xior

De kwartaalresultaten die Xior vrijdagavond publiceerde, waren vrij geruststellend. Bij het begin van het nieuwe academiejaar bleef de bezettingsgraad rond 98 procent en het bedrijf ontving de huurgelden voor het derde kwartaal ‘voor het overgrote deel’. De inningsgraad lag trouwens in lijn met dezelfde periode van 2019.

Xior herhaalt de winstverwachting van 1,70 euro per aandeel over heel 2020. Dat is een stijging met 6,3 procent. Ook het beoogde brutodividend van 1,36 euro - een stijging met 4,6 procent - wordt herbevestigd.

Resultaten die grotendeels in lijn zijn met onze verwachtingen, zeggen de vastgoedanalisten van KBC Securities. De vooruitzichten kenmerken zich wel door meer onzekerheid dan gewoonlijk, merken ze op. Ze gaan hun rating en koersdoel herbekijken.

Analiste Inna Maslova van Degroof Petercam ziet weinig problemen door de portefeuille in Nederland en België, maar is meer beducht voor Spanje. Daar is er minder vraag van internationale studenten door de reisbeperkingen, terwijl er meer aanbod is vanuit de toeristische sector. In Nederland is dat ook het geval maar is de vraag van binnenlandse studenten bijzonder groot. Maslova handhaaft haar advies (houden) en koersdoel (46,50 euro).

Kepler Cheuvreux is iets meer op zijn hoede. Het beurshuis heeft zijn ramingen licht aangepast en laat zijn koersdoel zakken van 56 tot 54 euro. Het advies blijft ‘kopen’.