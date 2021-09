Euronext Brussel: bodemonderzoek en meetrillend vastgoed

De Brusselse beurs kan zich niet onttrekken aan de verkoopgolf die over de Europese beurzen rolt. De vastgoedwaarden voelen de beving in China. De forse omzetgroei bij ABO-Group heeft een keerzijde.

In navolging van Azië beleven de Europese beurzen een moeilijke dag. Lagere grondstofprijzen en vooral de vele vraagtekens rond het lot van de Chinese vastgoedreus Evergrande duwden de beurzen van Sydney en Hongkong maandagochtend al respectievelijk 2,1 en 3,3 procent lager. De overige grote Aziatische beurzen - Shanghai, Tokio, Seoel - waren dicht.

De Euro Stoxx 50 verliest rond 12.30 uur 2,1 procent, de breed samengestelde Stoxx Europe 600 laat 1,8 procent liggen. Daarmee zijn de Europese beurzen op weg naar hun slechtste sessie in een maand. Naast de zorgen over Evergrande en de impact op het Chinese financieel systeem en de Chinese economie, speelt ook het rentebesluit van de Federal Reserve dat woensdag op de agenda staat. Mogelijk geeft de Amerikaanse centrale bank informatie over de timing van de tapering, het afbouwen van het obligatieaankoopprogramma.

Tegen Bloomberg zei Alberto Tocchio, een portefeuillebeheerder bij de Italiaanse vermogensbeheerder Kairos Partners, dat hij, wat Evergrande betreft, geen ‘besmettingseffect’ op andere continenten vreest. De reden voor de huidige beurszwakte zoekt hij elders: ‘Een correctie zat er aan te komen en is gezond na een van de langste ononderbroken rally’s in de geschiedenis.’

In Brussel verliest de Bel20 1,4 procent tot 4.077 punten. Dat is bijna de laagste stand in twee maanden. Slechts drie aandelen in de index blijven op het droge: het farmabedrijf UCB (+1,3%), het biotechbedrijf Argenx (+0,2%) en de netbeheerder Elia (+1,2%).

Het zwaarst onderuit gaan conjunctuurgevoelige bedrijven als de inoxproducent Aperam (-6,6%) en de materiaaltechnologiegroep Umicore (-3,6%). De verzekeraar Ageas (-3,6%) realiseert zowat 40 procent van zijn winst in China en is dus gevoelig voor ongunstig economisch nieuws uit de Volksrepubliek. Ping An, een grote

aandeelhouder van Ageas, verloor vrijdag 5 procent en vandaag opnieuw 6

procent.

De vastgoedwaarden in de Bel20 zijn totaal niet betrokken bij wat zich in China afspeelt, maar voelen toch enige rimpeling. Aedifica , volledig actief in zorgvastgoed, gaat 0,4 procent lager en de verhuurder van logistieke panden WDP zakt 1 procent.

Madrid en Pamplona

Cofinimmo houdt beter stand en noteert stabiel op 134,80 euro. Het vastgoedbedrijf, actief in kantoren, rusthuizen en cafés, breidt zijn zorgvastgoedportefeuille uit met de aankoop van drie woon-zorgcentra in Spanje die in aanbouw of ontwikkeling zijn. Twee sites liggen in de buurt van Madrid en moeten respectievelijk in het eerste kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 klaar zijn. De derde ligt in Noord-Spanje, in de buurt van Pamplona en zou nog dit kwartaal moeten zijn afgewerkt.

Samen bieden de drie woon-zorgcentra plaats aan 437 personen. De totale investering bedraagt circa 34 miljoen euro. Belangrijk is dat alle sites zijn voorverhuurd aan de groep Amavir, een referentie-uitbater van zorgvastgoed in Spanje die een nieuwe partner wordt van Cofinimmo. Een positieve ontwikkeling is het oordeel van ING-analiste Francesca Ferragina, die een koopadvies en een koersdoel van 150 euro hanteert.

Voor Azelis is het de tweede dag op Euronext Brussel. De chemiedistributeur maakte vrijdag een prima beursdebuut en sloot 7,7 procent in de plus bij een erg drukke handel. De vraag naar aandelen bij institutionele beleggers was groot, zodat de beursintroductie een paar dagen werd vervroegd. Particuliere beleggers konden niet intekenen en moesten dus de eerste notering afwachten om aandelen Azelis te kunnen bemachtigen. De volumes zijn maandag al een pak kleiner en het aandeel zakt 3,6 procent tot 27 euro.

Overnames

ABO-Group , specialist in bodemonderzoek en geotechniek, maakte vrijdagavond een omzetstijging bekend van 30,3 procent in het eerste halfjaar tot 31,1 miljoen euro. Van die groei was 22,3 procent organisch en 8 procent te danken aan overnames.

De bedrijfswinst voor afschrijvingen zakte wel met 4,4 procent tot 3,6 miljoen euro. Het Gentse bedrijf wijt de winstdaling aan de integratiekosten door de Franse overnames en aan verdere personeelskosten. Netto houdt ABO-Group 0,36 miljoen euro winst over, of 3 eurocent per aandeel. Dat is een daling met 63 procent, die onder meer te wijten is aan hogere afschrijvingen en financiële lasten. ABO-Group bevestigt het streven om in 2025 een jaaromzet van 100 miljoen euro te draaien.

Het aandeel verliest 0,8 procent tot 6,10 euro. ABO-Group werd dit jaar al bijna 46 procent meer waard.