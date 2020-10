Euronext Brussel: de c van corona, chips en cinema’s

De zware tweede coronagolf hakt steeds zwaarder in op de beurzen. In Brussel kan Melexis amper munt slaan uit sterke kwartaalcijfers en vooruitzichten. Bij Kinepolis gaat het licht in België nu helemaal uit.

De Europese beurzen duiken opnieuw flink in het rood en staan nu op hun laagste niveau in vijf maanden. De hoofdoorzaak is de met volle kracht oprukkende coronapandemie en de steeds strengere maatregelen die land na land neemt. Zo wil nu ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel cafés en restaurants een maand lang sluiten. Omstreeks 12.25 uur zakt de Euro Stoxx 50 2,9 procent en de Stoxx Europe 600 2,2 procent. Zware klappen zijn er voor autobouwers, bouwbedrijven en banken.

In Brussel zit de Bel20 op dezelfde lijn. De sterindex verliest 2,2 procent tot 3.082 punten. De voltallige Bel20 kleurt rood inclusief Colruyt. Bij de zwaargewichten gaan de banken KBC en ING respectievelijk 1,3 en 2,2 procent lager.

Grootste daler in de index is AB InBev . De bierbrouwer geeft 3,8 procent prijs tot 45,18 euro nu cafés en restaurants weer een tijdlang de deuren moeten sluiten. De consumenten zullen dan wel thuis meer bier drinken, maar tijdens de eerste lockdowns bleek dat dit niet opweegt tegen het (veel rendabelere) verbruik in bars en cafés.

Toledo

Galapagos zakt 2,3 procent tot 105,75 euero. Het biotechtbedrijf maakte dinsdagnamiddag bekend wat de biologische targets zijn van zijn Toledo-programma om ontstekingsziekten te behandelen. Het gaat meer bepaald om SIK-proteïnen.

Analist Benoit Louage van Degroof Petercam tempert het enthousiasme van Galapagos enigszins: het potentieel is aanwezig, maar het is nog vroeg dag, merkt hij op. Hij neemt Toledo daarom nog niet op in zijn som-der-delenwaardering. Hij wil wachten tot er in het klinisch onderzoek duidelijke tekenen van efficiëntie zijn. Een zelfde geluid bij Lenny Van Steenhuyse van KBC Securities: ‘voorzichtig hoopvol’.

Sofina (-1,3%) heeft een minderheidsbelang verworven in het Brusselse databedrijf Collibra. De Boël-holding heeft aandelen overgekocht van bestaande aandeelhouders. Hoe groot het belang is en hoeveel Sofina op tafel heeft gelegd, is niet bekend. De holding heeft echter een neus voor investeringen in jonge techbedrijven en daar sluit deze investering in Collibra, de eerste Belgische techstart-up die uitgroeide tot een ‘unicorn’, mooi bij aan.

Sterke prognose

Ander goed nieuws komt van Melexis . De ontwerper en verkoper van autochips klopte met gemak de verwachtingen in het derde kwartaal. De omzet ging 21 procent hoger tot 122 miljoen euro, waar analisten slechts op 112 miljoen euro hadden gerekend. Ook de bedrijfswinst van 16 miljoen euro was hoger dan verwacht (14 miljoen).

Melexis komt bovendien met een sterke prognose voor het vierde kwartaal: een omzetgroei van 15 procent tegenover het derde kwartaal, wat een cijfer van circa 140 miljoen euro impliceert. Ook dat is veel hoger dan de consensusverwachting, die op 123 miljoen lag.

Melexis heeft een sterke ordergroei gezien sinds september dankzij een beter sentiment bij zijn klanten, maar dit herstel zou fragiel kunnen zijn gezien de alarmerende stijging van het aantal coronagevallen in heel Europa, zegt Ruben Devos van KBC Securities. De analist laat zijn advies (houden) en koersdoel (60 euro) onveranderd.

‘Melexis vervoegt de rangen van drie andere autochipbedrijven die onlangs de verwachtingen overtroffen’, zegt analist Michael Roeg van Degroof Petercam. Hij gaat zijn ramingen aanpassen en zijn koersdoel herzien. Zijn advies blijft ‘houden’.

Solide resultaten, meent Kepler Cheuvreux, dat bij zijn ‘afbouwen’-advies en koersdoel van 60 euro blijft. ‘Wij blijven geloven dat het goede nieuws al ingeprijsd is’, klinkt het. Bovendien verslechtert de visibiliteit door de steeds nadrukkelijker aanwezige tweede coronagolf.

Melexis trok bij de openingsbel ruim 3 procent hoger, maar intussen is de winst gekrompen tot 0,4 procent op 67,75 euro.

Onzekerheid

Vanaf vrijdagavond moeten na de Brusselse nu ook de Vlaamse bioscopen dicht in de strijd tegen het coronavirus. Slecht nieuws voor Kinepolis , dat eerder al werd getroffen door het knabbel- en drankverbod in de cinemazalen. Het bedrijf heeft trouwens besloten ook zijn drie Waalse bioscoopcomplexen te sluiten, ook al mochten die in principe nog open blijven. België is goed voor circa 30 procent van de bedrijfsomzet en met voorsprong de lucratiefste markt van de bioscoopuitbater.

‘Het risico neemt toe dat andere Europese landen waar Kinepolis actief is, op het punt staan te volgen’, zegt analist Guy Sips van KBC Securities. ‘De bijkomende onzekerheid van vandaag is dat er geen duidelijk venster is hoe lang de gedwongen sluiting zal duren.’ Hij verlaagt daarom zijn koersdoel van 43 tot 30 euro. ‘De komende maanden zouden een hobbelige rit kunnen worden.’

Zijn advies blijft ‘bijkopen’. Hij blijft er van uitgaan dat Kinepolis de coronapandemie zal overleven. De groep beschikt over 10 tot 11 maanden liquiditeit en heeft ‘tal van mogelijkheden’. In tegenstelling tot sectorgenoten als AMC of Cineworld is Kinepolis eigenaar van het gros van zijn zalen. Sips raamt de waarde van dit vastgoed op 800 miljoen tot 1,2 miljard euro. Hij verwacht ook dat Kinepolis verder alle nodige maatregelen zal blijven nemen om de impact op alle kostenniveaus te drukken.