Euronext Brussel: de coronakater van AB InBev

Beleggers zijn dinsdag in koopmodus en negeren daarbij veelal het minder gunstige nieuws. AB InBev slikt zijn jaarprognose in, maar gaat toch flink hoger. De Bel20 herstelt ruim 5 procent.

De beurzen blijven extreem volatiel. Na de stevige verliezen van maandag – waarbij de ongeziene stimulus van de Federal Reserve grotendeels werd genegeerd – gaat het in Europa gemiddeld 5,3 procent hoger. De omvang van het Amerikaanse afweergeschut dringt stilaan door en de EU-landen mogen de Europese begrotingsregels tijdelijk loslaten. Bovendien zijn er hier en daar tekenen dat de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen beginnen werken.

Intussen zit de Europese economie helemaal in de lappenmand. De PMI-indicator, het resultaat van een rondvraag bij de aankoopdirecteurs, is in maart teruggevallen tot 31,4 punten. Dat is het laagste peil sinds de start van de statistieken in 1998. Een cijfer onder 50 wijst op krimp en die krimp is dus bijzonder hevig. Vooral de dienstensector en Zuid-Europa worden bijzonder hard getroffen door de coronamaatregelen.

De reeds flink afgestrafte beurzen trekken zich daar niets van aan. In Brussel veert de Bel20 omstreeks 12.30 uur 5,1 procent op tot 2.799 punten. De winsten lopen op tot 9,8 procent voor Sofina. De discrete holding van de familie Boël werd in De Tijd van vorig weekend gekarakteriseerd als ‘topbelegger met sterk trackrecord’.

Ook de bankaandelen rukken op met 9,2 procent winst voor ING en 5,65 procent voor KBC . Deze laatste kreeg een licht lager koersdoel van Kepler Cheuvreux – 46,80 in plaats van 47,20 euro – nadat een concurrent van KBC’s Tsjechische dochter ČSOB maandag een winstwaarschuwing uitstuurde. Het advies blijft op ‘houden’ staan. Verzekeraar Ageas doet dapper mee en veert 7,2 procent op. Enige daler in de Bel20 is Umicore dat 0,6 procent laat liggen.

Inslikken

Ook AB InBev (+2,7%, 40,10 euro) gaat de goede kant uit, al is dat iets minder overtuigend. De biergigant was dinsdagmorgen een van de bedrijven die hun winstprognose inslikten. Eind februari zei AB InBev nog dat de winst over het hele jaar met 2 tot 5 procent zou stijgen. De ingrijpende maatregelen die overheden nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan nopen het concern nu tot het intrekken van alle winstprognoses voor dit jaar.

De scherpste analistenreactie komt van Fernand de Boer van Degroof Petercam. 'Het inslikken van de winstprognose is allerminst een verrassing wegens de sterke blootstelling van de bierreus aan de internationale handel. We verlagen onze volumeverwachting voor alle regio's en gaan uit van een krimp van 5 procent in de verkoop.'

Ook de schuldafbouw komt volgens de analist in het gedrang. ‘We verwachten, zelfs met de geplande verkoop van de Australische tak en een serieuze terugval van de investeringen, dat de schulden 4,8 keer de winst zullen belopen. Onze eerdere schatting beliep 3,5 keer de winst.'

De Boer verwacht dat het aandeel AB InBev nog langere tijd een korting zal moeten dulden en verlaagt het koersdoel met 38 (!) procent van 80 euro naar 50 euro. Het advies blijft ‘houden’.

Minder hevig knippen de analisten van KBC Securites. Wim Hoste en Alan Vandenberghe hielden al rekening met een daling van circa 10 procent van de brutobedrijfswinst. Ze blijven echter AB InBev appreciëren voor zijn leidende positie op de wereldwijde biermarkt met significant groeipotentieel op lange termijn door een combinatie van ‘premiumisering’ (meer inzetten op premiumbieren die hogere marges opleveren, red.) en significante blootstelling aan groeimarkten. Hun advies blijft op ‘kopen’ staan, hun koersdoel zakt van 90 naar 80 euro.

Nog in de drankensector stuurde Pernod Ricard een duidelijke winstwaarschuwing uit. De sterkedrankengroep verwacht dat zijn courante bedrijfswinst over het boekjaar 2019/20 ongeveer 20 procent lager zal uitkomen. Pernod Ricard is een van de kroonjuwelen van GBL dat het Franse bedrijf voor 7,5 procent controleert. De holding laat zich niet van de wijs brengen en stijgt 5,8 procent tot 67,76 euro.

Japan

Op de brede markt springen de stevige koerswinsten van Euronav en CFE in het oog. Tankerrederij Euronav schiet 9 procent hoger tot 8,66 euro. De prijzenslag tussen enkele grote olielanden duurt onverminderd voort en zal tot een groot aanbod van te verschepen olie leiden. Maandag bleek anderzijds dat het hefboomfonds Marshall Wace een belang van 5,09 procent heeft opgebouwd in Euronav.

CFE wint 7 procent tot 65,40 euro. CFE is de moederonderneming van baggeraar en windparkenbouwer DEME. Die laatste maakte bekend dat de divisie DEME Offshore een samenwerkingsakkoord heeft gesloten met Penta-Ocean Construction, de grootste maritieme aannemer in Japan. Het is de bedoeling om samen offshore windparken te bouwen in Japan. Daarmee gaat een nieuwe markt open voor het Belgische bedrijf.

Geen dividend

Roularta meldde maandagavond dat het voor vijf weken stopt met de publicatie van de gratis bladen De Streekkrant en De Zondag ‘rekening houdend met de sluiting van de lokale handelszaken’. Circa 200 medewerkers worden hierdoor tijdelijk werkloos. De West-Vlaamse mediagroep zei ook dat het stilvallen van het economisch leven in ons land ‘een nog niet te schatten impact’ zal hebben op de financiële resultaten. Vooral de reclamemarkt lijdt onder het coronavirus. Het bedrijf schrapt daarom het dividend over 2019.

Volgens KBCS-analist Ruben Devos gebeurt dat laatste deels uit solidariteit met de getroffen werknemers. Hij behoudt zijn advies (houden) en koersdoel (16 euro). Roularta verliest 1,15 procent tot 12,85 euro.