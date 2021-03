Euronext Brussel: de ene batterij is de andere niet

De batterijplannen van VW zinderen na bij Umicore. Een koersdoelverhoging bij KBC Securities geeft D’Ieteren nog meer snelheid.

Na de records in New York winnen ook de Europese beurzen terrein. Gemiddeld gaan ze rond het middaguur 0,4 procent vooruit. Beleggers laten zich niet van hun stuk brengen door nieuwe coronastrubbelingen. Op diverse plaatsen zit het aantal besmettingen weer in de lift. Door onzekerheid over bloedklontervorming hebben meerdere landen bovendien de toediening van het AstraZeneca-vaccin opgeschort, waardoor de vaccinatiecampagnes vertraging zullen oplopen. De rendementen op Europees staatspapier blijven intussen min of meer stabiel.

De Bel20 stijgt 0,3 procent tot 3.872 punten, waarbij vooral de bankwaarden de kar trekken. Het cyclische aspect – de hoop op economische heropleving – speelt maar ook de stabiele rente. ING stijgt 1,1 procent en KBC 1,9 procent. KBC maakte vanmorgen bekend dat Luc Popelier de nieuwe financieel directeur wordt. Hij vervangt Rik Scheerlinck, die met pensioen gaat.

LFP

Een opmerkelijke daler in de Bel20 is Umicore . De materiaaltechnologiegroep verzwakt 3,7 procent tot 43,75 euro. De grondstofaandelen staan in heel Europa wat onder druk, maar er is toch iets meer aan de hand.

Op zijn ‘Power Day’ ontvouwde Volkswagen maandag zijn batterijstrategie. Tegen 2030 wil de Duitse autobouwer over zes ‘gigabatterijfabrieken’ in Europa beschikken. VW wil bovendien de kostprijs van de batterijen voor elektrische auto’s met 30 tot 50 procent drukken. Het wil dat vooral realiseren via de kathode(materialen).

‘Belangrijk voor Umicore is dat de Duitse autoproducent naar LFP (lithium-ijzer-fosfaat) en chemische combinaties met een hoog mangaangehalte kijkt voor respectievelijk het instap- en het volumesegment van zijn elektrische auto’s. Dat suggereert dat NMC (nikkel-mangaan-kobalt) wordt voorbehouden voor specifieke, hoogperformante oplossingen’, zegt ING-analist Stijn Demeester. ‘Dit houdt naar onze mening een verschuiving in tegenover Volkswagens eerdere, op NMC gerichte strategie en spreekt de heersende overtuiging tegen dat LFP een chemische combinatie specifiek voor China zou zijn.’

Umicore zet vooral zwaar in op NMC-batterijen, waar Volkswagen dus in mindere mate zijn toevlucht toe zou nemen. Bovendien wil de Duitse constructeur ook LFP gebruiken, waar Umicore niet actief in is. LFP biedt een groot kostenvoordeel – er zit geen kobalt of nikkel in – en slechts een klein nadeel qua actieradius. Allemaal niet zo gunstig voor Umicore, zo lijkt het althans, wat de koersdruk verklaart.

Crisisbestendigheid

GBL , dat een belang van 18 procent in Umicore heeft, gaat wel hoger: er komt 0,2 procent bij tot 87,96 euro. De holding kreeg van Kepler Cheuvreux in reactie op de jaarcijfers een adviesverhoging van ‘houden’ naar ‘kopen’. Het koersdoel gaat van 89 naar 100 euro.

'De resultaten onderstrepen de crisisbestendigheid van de portefeuille', stelt analist Romain Kumps. Hij merkt op dat de korting van beurskoers ten opzichte van de netto-actiefwaarde sinds maart vorig jaar rond 30 procent noteert, anticiperend op lagere 'cash'-resultaten.

'Wij denken dat de korting weer kan afnemen naar het langetermijngemiddelde van 25 procent, dankzij het groter deel van private equity in de portefeuille, een herstel van de ‘cash’-resultaten en een betere outlook voor de bedrijven in portefeuille.'

Korting

D’Ieteren schrijft dezer dagen record na record. Een gevolg van de sterke jaarresultaten van vorige week, het fors opgetrokken dividend en de goede vooruitzichten. Het aandeel dikt nog eens 3,3 procent aan tot 80,70 euro.

De analisten Michiel Declercq en Wim Hoste van KBC Securities hebben hun model een update gegeven. Zij komen tot een nieuwe som-der-delenwaardering van 126 euro per aandeel, tegen 107,2 euro voorheen.

Hun hogere waardering is in de eerste plaats ingegeven door verdere margeverbeteringen bij Belron, dat ze 79,3 euro per aandeel waard achten. De autotak biedt goed weerstand ondanks de krimpende Belgische automarkt en ziet zijn waardering met 13 procent stijgen tot 17,3 euro per aandeel. Sterke punten zijn hier kostenbesparingen, een hoger marktaandeel en een gunstige product mix. Een derde pijler in de waardering is de significante cashpositie van de Brusselse groep, goed voor 26,6 euro per aandeel.