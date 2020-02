Euronext Brussel: de gouden kleur van speculoos

Terwijl de virusvrees weer toeslaat, leert Lotus Bakeries onverstoorbaar de hele wereld speculoos eten. Na de recente koersklim wordt de koekjesbakker echter niet beloond voor zijn sterke jaarresultaten.

Na de Aziatische laten ook de Europese beurzen matige verliezen optekenen. Het coronavirus weegt weer op het sentiment nadat zondag een recordaantal mensen bezweek. Maar er is ook de weerslag van een bijzonder sterke beursweek (+4,3% in Europa) en een ongemakkelijke verkiezingsuitslag in Ierland. De Euro Stoxx 50 verliest omstreeks 12.15 uur 0,2 procent.

De Bel20 houdt beter stand: de Brusselse graadmeter blijft nagenoeg stabiel op 4.094 punten. Voor AB InBev (-0,9%) is de rem die het coronavirus op het sociale leven in China zet, geen goede zaak. Ook de naam van het virus kan de bierbrouwer parten spelen: het Mexicaanse pilsbier Corona is een van zijn bekendste producten.

Umicore kreeg vrijdag een klap van 9,6 procent en maakt daarvan een deeltje goed: het aandeel van de materiaaltechnologiegroep stijgt 2,6 procent tot 43,16 euro. Umicore boekte vorig jaar net geen recordresultaten, maar de stevige winstdaling in de batterijdivisie baart beleggers zorgen.

‘Wij geloven dat de opbrengsten van de kathodematerialen uitdagend zullen blijven door overcapaciteit en een zwakker comparatief voordeel’, menen de analisten van Credit Suisse. Op korte termijn kunnen hogere winsten uit recyclage – dankzij de hogere metaalprijzen – het risico dat Umicore niet de consensusprognose haalt wel beperken. Ze blijven evenwel bij ‘underperform’ (verkopen) en laten hun koersdoel op 31 euro staan.

Bij de verliezers in de index staat Telenet , dat 1,7 procent prijsgeeft tot 41,76 euro. In de aanloop naar de vierdekwartaalresultaten verlaagt UBS zijn koersdoel van 46,20 tot 43 euro. Het advies blijft 'neutral' (houden). Analist Polo Tang heeft zijn model een update gegeven.

Een miljard speculoosjes

Met de meeste aandacht gaat Lotus Bakeries lopen. De koekjesbakker kwam andermaal met uitstekende jaarresultaten. De omzet groeide met 10,1 procent en de ruime winstmarge (rebitda op omzet) kwam uit op 20,2 procent, nog iets beter dan de riante 19,8 procent die in 2018 werd behaald. De nettowinst stijgt met 11,6 procent en Lotus Bakeries trekt zijn dividend op van 29 tot 32 euro bruto per aandeel.

2019 was bovendien een belangrijk investeringsjaar voor de Belgische groep. De Amerikaanse speculoosfabriek begon in augustus te produceren, wat voor opstartkosten zorgde, en in Zuid-Afrika nam Lotus de Bear-fabriek over. Desondanks daalde schuldgraad van 1,3 eind juni tot 1,1 eind december.

Het hoofdproduct van Lotus, het speculooskoekje, zet zijn verovering van de wereld voort. Onder de naam Biscoff deed het al zijn intrede in bijna 5 procent van de Amerikaanse gezinnen. Dat betekent dat Lotus in de grootste consumentenmarkt nu een miljard speculoosjes per jaar verkoopt.

De koersreactie is evenwel uiterst bescheiden: het aandeel noteert stabiel op 2.890 euro. Daarvoor is er een dubbele verklaring. In de eerste plaats is er de sterke koersprestatie in de voorbije maand (+10,3%). Volgens ING-analisten Maxime Stranart en David Vagman noteert Lotus Bakeries nu met een premie van 25 procent tegenover grote bedrijven uit de FMCG-sector. Zij blijven bij ‘houden’ en hun koersdoel van 2.500 euro.

Een tweede reden is een adviesverlaging bij KBC Securities. Analist Guy Sips heeft lof voor de prima cijfers en de daling van de schuldgraad. Hij verhoogt alvast zijn koersdoel van 2.700 naar 2.900 euro. Tegelijk laat hij zijn rating zakken van ‘bijkopen’ naar ‘houden’ na de recente run. Mooie jaarcijfers, zegt hij, maar ‘priced for perfection’.

Belastingvrijstelling

Mithra (+2,5%, 27,26 euro) spint garen bij een belastingmeevaller. Het op vrouwenmedicatie focussend bedrijf krijgt van de Belgische fiscus voor de periode 2018-2021 een belastingvrijstelling van 80 procent voor de octrooi-inkomsten op de producten Estelle en Donesta, respectievelijk een anticonceptiepil en een middel tegen opvliegers.

In de toekomst hoopt Mithra ook te kunnen genieten van het nieuwe regime dat de belastingvrijstelling voor octrooi-inkomsten zal vervangen, met name de aftrek voor innovatie-inkomsten die in juli 2021 van kracht zou moeten worden. Die regeling zal een aftrek van 85 procent toelaten.

Dankzij de belastingvrijstelling voor octrooi-inkomsten zal Mithra de effectieve belastingvoet voor producten op basis van het hormoon E4 zien dalen tot minder dan 5 procent, luidt het in een persbericht. Het normale belastingtarief in België bedraagt circa 30 procent.

Op een belangrijke conferentie in Miami heeft Oxurion zaterdag de resultaten voorgesteld van het fase 1-onderzoek met de molecule THR-687 voor de behandeling van diabetisch maculair oedeem (DME). Die resultaten waren al bekend en bleken een maand geleden erg positief uit te vallen. Het middel bleek veilig en de verbetering van het zicht die met één injectie werd bereikt, hield tot 3 maanden aan. Het aandeel wint 2,9 procent tot 3,40 euro.

Aandelentransacties

Jean-Louis Bouchard, de oprichter en voorzitter van Econocom , heeft het 5,4 procent belang van Walter Butler overgenomen. Butler verwierf aandelen Econocom in 2013, toen zijn bedrijf Osiatis werd overgenomen. Bouchard ziet zijn participatie tot 41,8 procent stijgen en versterkt zo zijn greep op het IT-dienstenbedrijf. Econocom stijgt 2,4 procent tot 2,77 euro.

D’Ieteren (-0,5%, 59,40 euro) maakte zaterdag een opmerkelijke transactie bekend. De Brusselse familiale holding heeft van zijn partner CD&R voor 150 miljoen euro preferente aandelen Belron overgekocht. De deal gebeurde tegen boekwaarde, zegt het persbericht, en moet D’Ieteren in staat stellen een belang van minstens 50 procent in de autoruitenhersteller te behouden.