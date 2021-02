Euronext Brussel: de kracht van baanwinkels en laadpalen

Op een lagere beurs staat Retail Estates in het zonnetje dankzij een stabiele waardering en een dito dividendprognose. De laadpalenambitie van D’Ieteren weet met enige vertraging beleggers te bekoren.

Het nakend economisch herstel dat door de massale vaccinatie mogelijk moet worden, heeft ook een keerzijde. Grondstoffen worden duurder en de inflatierisico’s nemen toe. In combinatie met de vrij hoog opgelopen waarderingen duwt dat beleggers naar de zijlijn. De Europese beurzen verliezen omstreeks 12.40 uur gemiddeld 0,8 procent.

De Bel20 zit op dezelfde lijn en zakt 0,7 procent tot 3.811 punten. Tegenpolen in de index zijn Solvay , dat 1,55 procent wint, en Galapagos , dat een nieuwe klap van 2,8 procent krijgt.

De Belgische chemiegroep staat in de schijnwerpers door een interview met Ilham Kadri in Financial Times. De zakenkrant belicht de vereenvoudiging van de portefeuille waar de Solvay-topvrouw mee bezig is en noemt de sterke kasstroomgeneratie tijdens de eerste negen maanden van 2020 als haar voornaamste verwezenlijking tot nog toe.

De Tijd vroeg zich dit weekend af of Galapagos nog een toekomst heeft en schoof vier mogelijke scenario’s naar voren. Jefferies sluit zich intussen aan bij een hele reeks beurshuizen die hun model aanpassen na het afvoeren van het potentiële geneesmiddel ziritaxestat om veiligheidsredenen. Het koersdoel zakt met 15 euro - de waarde van ziri in hun model - van 86 tot 71 euro. Hun advies blijft ‘houden’. Galapagos moet nu vooral het vertrouwen in zijn pijplijn herstellen, klinkt het.

Geruststellende update

Retail Estates kwam voorbeurs met een kwartaalupdate en gaat daarop 3 procent hoger tot 61,20 euro. De verhuurder van winkelvastgoed aan de stadsrand bleek vorig jaar opvallend pandemiebestendig.

Eind december bedroeg de nettoactiefwaarde per aandeel 64,87 euro, wat nauwelijks minder is dan een jaar eerder. Over de eerste negen maanden van zijn boekjaar wist het bedrijf de daling van de het courante resultaat te beperken tot 7 procent. Behalve van de ‘veiligere’ ligging van zijn winkelpanden profiteerde Retail Estates van de trend naar huisverfraaiing.

De derdekwartaalresultaten waren in lijn met de verwachtingen, zeggen de vastgoedanalisten van KBC Securities. Zij merken ook op dat het management de dividendprognose handhaaft hoewel de meeste Nederlandse huurders nog tot ten minste maart dicht zijn. Ze blijven bij ‘houden’ en hun koersdoel van 60 euro.

‘Een geruststellende kwartaalupdate’, meent Herman van der Loos van Degroof Petercam. Ook hier geen wijzigingen aan advies (kopen) en koersdoel (71 euro).

EDI

In zijn weekboek stond collega Serge Mampaey stil bij bedrijven met verborgen waarde doordat bepaalde onderdelen onderbelicht blijven of onderschat worden. Bij D'Ieteren zou die verborgen waarde in de laadpalendochter EDI kunnen zitten.

EDI, wat staat voor Electric by D’Ieteren, neemt zich voor om dit jaar elke week 100 laadpalen te installeren zodat het er eind dit jaar 5.600 uitbaat. Daarmee zou het een speler van formaat worden in het opladen van elektrische auto’s.

Volgens berekeningen van KBC Securities noteert D’Ieteren trouwens met een korting van 39 procent tegenover de totale waarde van de onderdelen. Dat alles is beleggers niet ontgaan. Ze sturen het aandeel D’Ieteren 4,9 procent hoger naar 68,40 euro.

Gestabiliseerd

Kepler Cheuvreux begint de opvolging van Greenyard en geeft de fruit- en groentegroep meteen een koopadvies. Het koersdoel belandt op 8,08 euro. ‘Hoewel de groep een turbulente periode kende van 2017 tot 2019, zijn er diverse aanwijzingen dat de onderneming is gestabiliseerd en dat de toekomst er goed uitziet’, zegt het beurshuis.

Greenyard heeft de risico’s teruggedrongen met een krachtige herstructurering, waarbij het licht werd geholpen door rugwind van de coronacrisis. Dat vertaalde zich over de eerste helft van het gebroken boekjaar 2020/21 in een aanzienlijke verbetering van de cijfers. De Kepler Cheuvreux-analist denkt dat de rugwind aanhield in de tweede jaarhelft.

Hij verwacht dat Greenyard in het boekjaar 2020/21 een vrijekasstroomrendement van 11 procent zal neerzetten, wat in 2021/22 zou moeten stijgen tot 14 procent. Op basis hiervan noteert het bedrijf met een discount tegenover zijn sectorgenoten.

De herfinanciering van 125 miljoen euro converteerbare obligaties houdt een risico in, zegt Kepler Cheuvreux, maar het opwaarts risico is groter dan het neerwaarts.

Greenyard klimt 5,8 procent tot 7,46 euro.

Gecoördineerde verkoop

Bij Unifiedpost , een specialist in het verwerken van facturen voor kmo’s, heeft een vierde en laatste gecoördineerde verkoop van aandelen door vroege aandeelhouders plaatsgevonden. Dit keer verkochten 16 aandeelhouders in totaal 258.417 aandelen aan institutionele investeerders. Dat stemt overeen met 0,8 procent van het aandelenkapitaal.

De 16 aandeelhouders maken deel uit van een groep van ongeveer 80 partijen die al vóór de beursgang van september 2020 in het kapitaal van Unifiedpost zaten. Bij de beursgang stemden zij in met een lock-upperiode van 180 dagen. Er werden echter ook vier korte vrijstellingsperioden voorzien, die wel de gecoördineerde verkoop van aandelen Unifiedpost toelieten. De vierde en laatste van deze periodes begon op 20 februari.