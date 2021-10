Euronext Brussel: de kracht van laadpalen en postzegels

De beurzen zetten een stapje terug in afwachting van het Amerikaanse jobrapport. Hyloris voegt een hartmiddel toe aan zijn pijplijn. Crescent stapt in laadpalen. Bpost maakt brieven duurder.

Nu de Amerikaanse Senaat instemt met een tijdelijke verhoging van het schuldenplafond, is er toch al een kopzorg van de baan. Het akkoord leidde tot optimisme in New York en Azië, maar laat Europa koud. Omstreeks 12.50 uur gaat de Euro Stoxx 50 0,2 procent lager, maar op weekbasis staat de toonaangevende index wel nog op winst dankzij de rally van donderdag (+2,1%). Die was te danken aan kalmerende energieprijzen, waarbij de Russische president Vladimir Poetin een sleutelrol speelde.

De neerwaartse trend heeft te maken met voorzichtigheid. Om 14.30 uur wordt het maandelijkse Amerikaanse banenrapport gepubliceerd. Als dat ‘deftig’ is - het hoeft zelfs niet super te zijn - zal de Federal Reserve wellicht in november het startsein geven om een begin te maken met de afbouw van de noodstimulus.

In Brussel gaat de Bel20 0,1 procent hoger tot 4.155 punten. De sterkhouders in de index zijn de inoxproducent Aperam (+1,1%), de materiaaltechnologiegroep Umicore (+1,4%) en Telenet (+1,05%).

Druk komt er onder meer van Ageas , dat 1,4 procent laat liggen tot 41,41 euro. Kepler Cheuvreux zet de schaar in zijn koersdoel voor de verzekeringsgroep. Het beurshuis heeft zijn ramingen voor Ageas’ verzekeringsresultaten in 2022 met 2 procent verlaagd en de waardering van Taiping Life in de som-der-delenwaardering aangepast. Voor de derdekwartaalresultaten die Ageas op 10 november bekendmaakt, verwacht de analist geen grote verrassingen. Hij verlaagt zijn koersdoel van 48,70 tot 42,30 euro en behoudt zijn ‘afbouwen’-advies.

Twee van de vier

Hyloris heeft zijn pijplijn aangevuld met een innovatief cardiovasculair product, CRD-102. Het gaat om een orale langwerkende formulering van Milrinone die bestemd is om patiënten met hartfalen in een vergevorderd stadium, die reeds een toestel kregen ingeplant om de linkerkamer te bekrachtigen en nu ook hartfalen aan de rechterkant hebben ontwikkeld, te behandelen. Milrinone versterkt de samentrekkingen van het hart zodat het meer bloed kan pompen met minder slagen.

Hyloris heeft de wereldwijde rechten op CRD-102 overgenomen van het Baker Heart and Diabetes Institute in Melbourne. Het Luikse bedrijf, dat voortaan instaat voor de verdere ontwikkeling, productie en commercialisering, betaalt de Australiërs meteen 50.000 dollar. Het Baker Institute heeft voorts recht op verkoopgelinkte mijllpaalbetalingen en een aandeel van de winst op de latere verkoop.

CRD-103 heeft de klinische studies van fase 1 en 2 met succes doorlopen. Hyloris hoopt het doorslaggevende fase 3-onderzoek tegen eind 2022 of begin 2023 te kunnen starten.

De biotechanalisten van KBC Securities ramen de nettowaarde van het project op 15 tot 20 miljoen euro. Ze verhogen hun koersdoel met een halve euro, van 15 tot 15,50 euro. Hun rating blijft op ‘kopen’ staan.

Lenny Van Steenhuyse en Thomas Vranken wijzen erop dat Hyloris voor dit jaar de toevoeging van vier pijplijnkandidaten in het vooruitzicht had gesteld. Daarvan zijn er nu al twee binnen. Ze denken dat CRD-102 uiteindelijk in 2025/26 op de markt kan komen. Hyloris rekent volgens hen op een piekverkoop tussen 50 en 80 miljoen dollar.

Hyloris wint 3,8 procent tot 13,55 euro.

Bpost

Een brief versturen worden volgend jaar opnieuw duurder. Vooral voor priorzegels stijgt de prijs aanzienlijk. Bpost zegt dat de prijsstijging nodig is om de stijgende kosten per uitgereikte brief te compenseren.

Thomas Couvreur van KBC Securities becijferde dat de verzending van binnenlandse poststukken gemiddeld 4,7 procent prijziger wordt. Dat zal de verwachte normalisering van de daling van het postvolume in 2022 ten dele compenseren, zegt hij. Aan zijn koersdoel (11 euro) en advies (kopen) verandert niets.

Het aandeel Bpost stijgt met 0,8 procent tot 7,75 euro.

E+ Drive

Crescent , het vroegere Option, richt samen met 'enkele sterke partners' E+ Drive op en wordt zo ook actief in laadpalen. E+ Drive gaat openbare besturen en privébedrijven volledige laadpaaloplossingen aanbieden, vanaf graafwerken en vergunning over plaatsing en elektrische installatie tot onderhoud, verzekeringen en financiering.

De laadpalen zijn volgens Crescent 'van topkwaliteit' en onder meer geproduceerd door Powerdale en Phoenix Contact. Voor installatie en onderhoud staan de bedrijven APK en Jacops in, terwijl de al dan niet geïntegreerde sensoren van Option en Remoticom komen.

'Dit initiatief sluit aan bij de door Crescent eerder aangekondigde strategie om meer end-to-end geïntegreerde IOT (internet of things, red.) -oplossingen in de markt te zetten met daarin geavanceerde sensortechnologie en software', aldus een persbericht.