Euronext Brussel: de ogen van de pandemie

Hoe kijkt de consument naar allerlei entertainment als hij thuis zit en hoe zal hij kijken zodra de bewegingsvrijheid herwonnen is? Dat is de vraag die Telenet bezighoudt, maar ook de aandeelhouders van Kinepolis en Barco.

De Europese beurzen hervatten donderdag hun heropeningsrally. De beter dan verwachte resultaten van de Amerikaanse techreuzen Apple en Facebook, en een stroom positieve kwartaalcijfers van Europese bedrijven zetten de Euro Stoxx 50 omstreeks 12.40 uur op 0,2 procent winst.

De Bel20 gaat 0,4 procent hoger naar 4.060 punten. In de kopgroep treffen we vooral cyclische aandelen aan en bedrijven die gevoelig zijn voor de hervatting van het normale maatschappelijke leven. De bank-verzekeraar KBC stijgt 1,5 procent, de inoxproducent Aperam doet er 1,1 procent bij en de bierbrouwer AB InBev dikt 1 procent aan.

De grootste daler is WDP met 1,65 procent verlies, maar dat is niet verwonderlijk. De specialist in logistiek vastgoed noteert zonder het recht op het dividend, goed voor 0,80 euro bruto.

Bemoedigende trend

Voorop loopt Telenet , dat 2,9 procent wint tot 35,82 euro. De omzet van de kabel- en mediagroep bleef nagenoeg stabiel in het eerste kwartaal, terwijl de herberekende brutobedrijfswinst (ebitda) met 4 procent steeg, wat iets beter was dan verwacht.

De analisten zijn overwegend positief. ‘Het belangrijkste is de bemoedigende trend in de abonnementscijfers. Die verbetering legt het fundament voor een terugkeer naar een duurzame groei van de winst en de cashflow’, zegt Emmanuel Carlier van het beurshuis Kempen. Hij handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 49 euro.

De Telenet-consument neemt niet langer genoegen met een dure all-in-onebundel, maar wil - vooral via streamingkanalen - zelf bepalen wat en wanneer hij kijkt.

Ook geen veranderingen bij Vivien Maquet van Degroof Petercam: ‘kopen’ en 45 euro. ‘We verwachten dat de brutobedrijfswinst en de vrije cashflow in het komende jaar groeien en de basis leggen voor een aantrekkelijk en voorspelbaar beloningsbeleid voor de aandeelhouder.’

Een probleem voor Telenet en zijn sectorgenoten is de ‘ontbundelende’ klant. De consument neemt niet langer genoegen met een dure all-in-onebundel, maar wil - vooral via streamingkanalen - zelf bepalen wat en wanneer hij kijkt.

5 procent

Zodra het weer toegelaten is, zal de naar vertier snakkende kijker ook weer naar de cinema trekken, daar kunt u van op aan. Intussen blijft het voor Kinepolis dapper doorbijten. In het eerste kwartaal telde de bioscoopgroep amper 400.000 bezoekers omdat het gros van zijn zalen moest dichtblijven. Dat is amper 5 procent van het aantal kijkers in dezelfde periode vorig jaar.

Voor Kinepolis leidt dat onvermijdelijk tot verlies, al kon het bedrijf via kostenbesparingen de impact beperken. Eind maart had Kinepolis een riante 144,5 miljoen euro aan cash en ongebruikte kredietlijnen. Daarmee moet het de paar maanden - hopelijk - tot aan de heropening kunnen overbruggen.

We mikken op een heropening in juni voor het merendeel van Kinepolis’ complexen. Kepler Cheuvreux Beurshuis

Het beurshuis Kepler Cheuvreux (kopen, 44 euro) ziet het positief in. Zowel voor de beschikbaarheid van content (nieuwe films) als voor de gezondheidsmaatregelen die de toegang tot Kinepolis’ bioscoopcomplexen beperken verbeteren de vooruitzichten. Intussen geeft het bedrijf blijk van uitstekende ‘damage control skills’. ‘We denken dat de kaspositie volstaat om de kloof tot aan de normalisering te overbruggen. We mikken op een heropening in juni voor het merendeel van Kinepolis’ complexen.’

Het aandeel zakt 0,3 procent naar 46,10 euro.

Voor beeldvormingsgroep Barco is de heropening van de economie al evenzeer een cruciale zaak. Het Kortrijkse bedrijf maakt zowel filmprojectoren als ledmuren voor grote evenementen.

Grootaandeelhouder Charles Beauduin speelt alvast op de normalisering van het sociaal leven in. Hij kocht onlangs 687.200 aandelen Barco bij en legde daarvoor net geen 14 miljoen euro op tafel. Hij versterkt zijn greep en bezit nu bijna 19 procent van Barco. Het aandeel gaat 0,7 procent hoger tot 20,68 euro.

Press Shops

Bpost zet de afdeling Ubiway Retail in de etalage, vernam De Tijd. Die afdeling, die onder meer de Press Shops en de Relay-winkels omvat, zou niet meer in de strategie van de post- en pakjesbezorger passen.

‘Bpost heeft het nog niet bevestigd, maar een hernieuwde focus op de kernactiviteiten zouden we positief vinden’, zegt analist Thomas Couvreur van KBC Securities. Het desinvesteren van niet-kernactiviteiten heeft ook bij PostNL plaatsgevonden, en met succes. ‘Het voorbije kwartaal toonde duidelijk aan dat Bpost efficiëntie mist en de nood aan investeringen leidde tot een verlaagde dividendprognose. Deze verkoop zou op beide fronten kunnen helpen.’ In afwachting van meer nieuws behoudt de analist zijn koopadvies en koersdoel van 10 euro.

Bpost publiceerde woensdagavond ook de consensusverwachting voor het eerste kwartaal. De verwachtingen zijn naar de bovenkant van de verwachtingsvork gestegen, merkt ING-analist Marc Zwartsenburg op. De verlengde lockdowns in België hebben de pakjesafdeling wellicht een sterke rugwind bezorgd, denkt hij. Hij verwacht dan ook veel betere cijfers dan in het tegenvallende vierde kwartaal.

Bpost wint 2,7 procent tot 8,94 euro.