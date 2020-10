Euronext Brussel: de zwaluw is er, nu de lente nog

'De zwaluw is er, de lente nog niet' is het oordeel van een kritisch analistenheir over Proximus

Hoe kroon je jezelf tot best presterend aandeel van Europa? Voorafgaand aan het kwartaalrapport 40 procent onderuit gaan helpt aardig.

De Europese beurzen zijn na de eerdere verkoopgolven - die de Bel20 500 punten of 15 procent onder de zomerse piek brachten - even uitverkocht.

De beursbarometer noteert 0,4 procent hoger op 3.047 punten. Een klim die grotendeels te danken is aan Proximus. De telecomoperator trekt een spurt van 7 procent naar 16,51 euro, de grootste klim in de pan-Europese barometer DJ Stoxx 600.

Een klim die vooral in de categorie 'opluchtingsrally' valt. Beleggers hadden de lat namelijk laag gelegd door voorafgaand aan het beter dan verwachte kwartaalrapport het aandeel Proximus sinds Nieuwjaar 40 procent lager te sturen. Dit vooral omdat beleggers vreesden dat de turbo die CEO Guillaume Boutin de op de investeringen in het netwerk zet, op termijn de cashflow en dus het dividend op de helling zou zetten.

Een angst die Boutin nu wat tempert door voor heel 2020 te beloven dat er na investeringen 830 miljoen euro brutobedrijfswinst (ebitda) zal overblijven. Dat is tot 50 miljoen méér dan de eerdere vork van 780 tot 800 miljoen.

Proximus is één van de minst geliefde aandelen van de Bel20 en die ene zwaluw kan bij het analistenheir nog niet echt de lente aankondigen. De meesten handhaven hun lauw ('houden') of kritisch ('verkopen') advies.

Toch is er alvast bij KBC Securities bescheiden applaus. 'Een deel van de hogere prognose vloeit vooruit uit lagere investeringen, maar laten we toch ook niet de verdiensten van een sterke commerciële campagne en dito kostencontrole vergeten', schrijft analist Ruben Devos.

Een criticus als Jefferies is niet te verwurmen. Analist Ulrich Rathe handhaaft zijn verkoopadvies en koersdoel van 14,90 euro. 'De hogere ebitda, met dank aan een kleiner dan gevreesde impact van covid, en lager dan verwachte investeringen, zijn beide factoren die in 2021 mogelijk niet voor herhaling vatbaar zijn', luidt het.

Rathe merkt ook op dat de telecomoperator via de lancering van de commercieel succesvolle Flex-gezinsformule in het derde kwartaal 12.000 '4P' klanten verloor, ten voordele van 3P. 4P-klanten zijn de meest 'gebundelde' en dus lucratiefste klanten die alle mobiele diensten bij Proximus (vaste en mobiele telefonie, breedbandinternet en televisie) afnemen. Een 4P brengt Proximus per maand gemiddeld 101 euro op, een 3P 'maar' 72 euro.

Een gelijkaardig geluid bij Degroof Petercam. Daar blijft analist Vivien Maquet bij het 'houden'-advies. 'Het dividendrendement is met 7,8 procent aantrekkelijk. Maar wij twijfelen eraan of Proximus snel weer dat dividend zal kunnen dekken met de vrije kasstroom, gelet op het feit dat er de komende 5 jaar zo'n 1,3 miljard investeringen per jaar gepland zijn. Bovendien zal de verkoop van het Waalse VOO, die voor 2021 gepland is, de concurrentie in Wallonië aanscherpen'.

Nog in het nieuws op de Brusselse beurs:

Sioen veert 20 procent op naar 21,90 euro. De gelijknamige familie brengt een overnamebod uit van 23 euro per aandeel op de specialist in technisch textiel.

Kinepolis krabbelt 5 procent onvereind naar 20,20 euro. De update van de bioscoopgroep over het derde kwartaal was iets minder gitzwart dan gevreesd. 'De update onderstreept dat Kinepolis in de sector best geplaatst is om covid te overleven', zegt ING-analist David Vagman. Hij stipt aan dat ondanks drie kwart lagere bezoekersaantallen deze zomer operationeel zwarte cijfers bleef draaien. 'Het break-evenpeil voor 2020 ligt nu op 35 procent van de bezoekers van 2019, terwijl we tot nog toe van 40 procent uitgingen'.