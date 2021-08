Euronext Brussel: delta versus Stella

De onrust op de aandelenmarkten lijkt wat te kalmeren. AB InBev blijft slabakken en daar heeft ook de deltavariant een hand in. Het ambitieuze Montea krijgt applaus van analisten, veel minder van beleggers.

Na de verkoopgolf die donderdag de Europese beurzen anderhalf procent lager duwde, lijkt de rust grotendeel weergekeerd. Al blijft de verkoopdruk groter dan de kooplust: de Euro Stoxx 50 verzwakt 0,2 procent omstreeks 12.30 uur. De zorgen zijn dan ook onveranderd: vrees dat de Amerikaanse centrale bank al dit jaar haar monetair beleid zal beginnen verstrakken, China waar de groei vertraagt en de regelgeving steeds strenger wordt, en de verder oprukkende deltavariant van het coronavirus.

De Bel20 presteert een stuk slechter dan de gemiddelde Europese beurs – de index zakt 0,7 procent tot 4.242 punten - en dat is onder meer aan Galapagos te wijten. Het biotechbedrijf zakt 3,8 procent weg tot 46,72 euro. Het biotechbedrijf is voor de tweede dag op rij de grootste daler in de Bel20. Donderdag gooide ook Barclays, het laatste beurshuis met nog een koopadvies, de handdoek in de ring. Het aandeel Galapagos staat nu op het laagste peil in vijf jaar.

AB InBev gaat vandaag voorzichtig hoger – met 0,3 procent tot 51 euro – maar dat kan niet verhelen dat de bierbrouwer sinds het begin van de tweede jaarhelft al 16 procent kwijtspeelde. De hoofdreden voor die terugval is bij de kwartaalresultaten te zoeken, die – zeker in vergelijking met Heineken en Carlsberg – duidelijk teleurstelden. AB InBev zag in het tweede kwartaal het verkoopvolume met 20,8 procent herstellen, nog iets sterker dan verwacht, maar de winstgroei bleef achter. Heineken klopte wel de winstverwachting, terwijl Carlsberg deze week beter dan verwachte resultaten publiceerde en zijn winstprognose optrok.

Een tweede reden voor koersval zijn de toenemende zorgen over de opmars van de deltavariant en de impact van het stijgend aantal besmettingen op de heropening van de horeca. In Europa is daarvan nog niet zoveel te merken, al wordt in Duitsland wel weer het hoogste aantal nieuwe coronagevallen in drie maanden opgetekend. Azië daarentegen krijgt de volle laag, wat de overheden tot het herinvoeren van strenge beschermende maatregelen noopt. Wat de bierconsumptie meteen drukt.

En dan zijn er de grondstoffenprijzen - aluminium, glas, gerst en energie – die de pan uit swingen. Topman Michel Doukeris van AB InBev leek zich daar nog niet te veel zorgen over te maken, zijn collega Dolf van den Brink van Heineken des te meer.

Aan de analisten zal de zwakke recente beursprestatie van AB InBev niet liggen. Volgens Bloomberg is er slechts een beurshuis (Société Générale) dat voor de Stella-brouwer een verkoopadvies hanteert. Daar staan 18 koopadviezen en 14 keer ‘houden’ tegenover. Bij Heineken is het analistenheir veel meer verdeeld: 11 keer ‘kopen’, 9 keer ‘houden’ maar ook 7 keer ‘verkopen’.

'Conservatief' Montea

De specialist in logistiek vastgoed Montea publiceerde donderdagavond goede halfjaarcijfers. De EPRA-winst – de winst uit de operationele activiteiten - per aandeel kwam 14 procent hoger uit op 1,96 euro. De winstverwachting voor het hele jaar gaat omhoog van 3,68 naar 3,74 euro per aandeel. De dividendprognose stijgt mee.

Het meest in het oog springend was echter het nieuwe groeiplan Track’24 dat Montea lanceert. Tegen eind 2024 wil het bedrijf zijn vastgoedportefeuille met meer dan 800 miljoen of ruim 60 procent laten groeien. Dat zou de EPRA-winst tegen 2024 moeten doen toenemen tot 4,30 euro per aandeel.

Analisten zijn in hun nopjes. De halfjaarresultaten waren iets beter dan KBC Securities had verwacht. Ook de groei-ambitie is iets hoger dan de 700 miljoen euro aan investeringen waar analisten Wim Lewi en Wido Jongman tot dusver op rekenden.

Daar Montea veelal de eigen vooruitzichten klopt, behouden Lewi en Jongman hun raming van 5 euro winst per aandeel in 2024. Mocht Montea zijn eigen prognose met gemiddeld maar 4 procent per jaar overtreffen, zou het bedrijf de raming van de analisten toch kloppen. ‘Ze beschikken over een landbank en hanteren een voorzichtige benadering qua investeren en het selecteren van joint-venturepartners.’ De analisten verhogen hun koersdoel van 102 tot 118 euro. Hun advies blijft ‘bijkopen’.

ING-analiste Francesca Ferragina vindt eveneens dat Montea te voorzichtig is. Het nieuwe groeiplan ‘lijkt ons conservatief, maar Montea was al vaker voorzichtig bij het vrijgeven van zijn ambities’, klinkt het. Uit de conference call met het management onthoudt ze dat de geografische focus op bestaande landen (België, Nederland, Duitsland, Frankrijk) zal liggen en dat de bestaande landbank van 1,8 miljoen m² cruciaal is om de groeiambities waar te maken. Ze handhaaft haar koopadvies en koersdoel van 110 euro.

Montea doet er 0,7 procent bij tot 119 euro.