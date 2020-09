Euronext Brussel: drie koopadviezen op een dag voor Telenet

De Europese beurzen herstellen dankzij een goed draaiende industrie. Drie beurshuizen vinden Telenet koopwaardig. ING tracht de markt te kalmeren. Avantium gaat in zee met een Noors houtmodificatiebedrijf.

Konden de Aziatische beurzen het goede voorbeeld van Wall Street niet volgen, dan gebeurt dat wel in Europa. Gemiddeld stijgen de beurzen 1,6 procent op de middag. Ze trekken zich op aan een beter dan verwacht cijfer voor de industrie in de eurozone. De PMI (indicator van de aankoopdirecteurs) voor de industrie steeg van 51,7 naar 53,7. De groei verstevigt dus en het cijfer was ook een pak beter dan verwacht (51,9). De coronazorgen verschuiven even naar de achtergrond.

Euronext Brussel gaat mooi mee. De winst van de Bel20 is met 1,2 procent tot 3.258 punten wel iets meer gematigd. Onder meer Umicore en Proximus staan op de rem. Materiaaltechnologiegroep Umicore (-1%) zit op dezelfde trein als de Aziatische leveranciers van materialen voor batterijen voor elektrische auto’s. Die staan onder druk nadat Elon Musk, de topman van Tesla, op de Battery Day aangaf dat batterijen veel goedkoper moeten worden.

Aangezien ING veelvuldig vernoemd wordt in de FinCen Files, waaraan De Tijd meewerkt, kreeg het aandeel het de laatste dagen hard te verduren. Sinds de Files in het weekend openbaar werden gemaakt, verloor ING bijna 10 procent op de beurs.

‘ING stuurde een geruststellend persbericht uit dat een punt zou moeten zetten achter de discussie rond de FinCen Files. Kepler Cheuvreux

Vandaag treedt er herstel op: het aandeel gaat 1,5 procent hoger naar 6,04 euro. ING stuurde een persbericht uit om de markten te kalmeren. Daarin beklemtoont de Nederlandse groep dat ze de voorbije jaren grote inspanningen heeft gedaan om financiële misdaden te bekampen, door beter de regels op te volgen, het personeel bewuster te maken, verdachte transacties te rapporteren en sommige klantenrelaties te verbreken.

‘ING stuurde een geruststellend persbericht uit dat een punt zou moeten zetten achter de discussie rond de FinCen Files’, zegt Kepler Cheuvreux. Het beurshuis bevestigt zijn koopadvies en koersdoel van 10,60 euro.

Lieveling

Telenet is vandaag de lieveling van analisten. De telecom- en mediagroep krijgt liefst drie koopadviezen achter haar naam en klimt 3,9 procent naar 32,76 euro. Citi verhoogt het advies van 'houden' tot 'kopen'. Analist Nayab Amjad verwacht dat het aandeel aantrekt zodra de Mechelaars meer duidelijkheid verschaffen over toekomstige uitkeringen. Een overname van Voo zou een kers op de taart zijn.

Morgan Stanley verhoogt het advies eveneens tot 'kopen'. 'De waardering is goedkoop, met een brutodividendrendement van 7 procent', zegt analist Nawar Cristini.

Ook KBC Securities zet Telenet in het zonnetje. De rating gaat van ‘houden’ naar ‘kopen’. De voornaamste reden waarom Ruben Devos dat doet is de waardering. Het aandeel Telenet is maar zeer matig hersteld sinds de koopgolf van maart. ‘Niet alleen hebben verschillende transacties in recente maanden een duidelijke kloof tussen private en publieke waarderingen aangetoond, de cashuitkeringvooruitzichten van de onderneming, haar defensieve kwaliteiten en het eigenaarschap van infrastructuur (hybride glasvezel-coaxnetwerk, 3.300 mobiele masten, enz.) rechtvaardigen in onze ogen een hogere waardering.’

Daar kan in de huidige omstandigheden nog een aantal katalysatoren bijkomen zoals het te gelde maken van een deel van de mobiele masten, het uitkopen van minderheidsaandeelhouders door Libery, een mogelijke overname van VOO of een fusie met Vodafone-Ziggo, aldus Devos.

De analist wijst er nog op dat het aandeel Telenet over de voorbije twaalf maanden een negatief rendement van 24 procent opleverde, waar de telecomindex en de bredere markt respectievelijk 19 en 6 procent verloren. Zijn koersdoel blijft op 40 euro staan.

Voor Proximus is er een koopadvies minder. Citi gaat naar ‘houden’. ‘We zien weinig potentiële katalysatoren die de koers hoger kunnen sturen’, klinkt het. Proximus zakt 1,6 procent tot 16,03 euro.

Radial

Volgens de Mediahuis-kranten houdt Henri de Romrée, de topman van de Amerikaanse divisie van Bpost , het al na minder dan een jaar voor bekeken. De Romrée, eerder financieel directeur en directeur ‘mail’ bij Bpost, zou problemen hebben met de manier waarop CEO Jean-Paul Van Avermaet het bedrijf leidt. De Romrée was overigens zelf kandidaat om CEO van het Belgische post- en pakjesbedrijf te worden, maar greep naast die topjob.

De steun voor Van Avermaet lijkt verder af te brokkelen en dat zorgt voor ongerustheid: het aandeel verzwakt 4 procent tot 8,24 euro.

Kebony

Avantium gaat wel ‘en avant’: er komt 2,7 procent bij tot 6,06 euro. Het duurzamechemiebedrijf heeft Kebony het recht verleend om haar gepatenteerde technologieën met betrekking tot humines te gebruiken. Kebony, een Noorse specialist in houtmodificatie, kan ook aanvullende octrooien indienen.

Humines zijn ‘een waardevolle nevenstroom van Avantiums proces om FDCA (furadicarbonzuur) te produceren’, aldus een persbericht. FDCA is dan weer de belangrijkste bouwsteen voor het nieuwe polyster PEF dat Avantium wil produceren.

Met de licentierechten kan Kebony hout op de markt brengen dat gemodificeerd is met een mix van humines en furfurylalcohol. Als zacht hout zo behandeld wordt, gaat de duurzaamheid aanzienlijk omhoog.

Elektrificatie

Deutsche Bank begint de opvolging van Melexis met een ‘houden’-advies en een vrij laag koersdoel van 65 euro. Het beurshuis denkt dat de hoge waardering – een koerswinstverhouding van 28 voor 2022 – de komende jaren klappen zal krijgen.

Het probleem zit bij de elektrificatie van het wagenpark die er aan komt. Melexis heeft het voorbije decennium sterk geprofiteerd van het toenemend aantal chips en sensoren in klassieke wagens. Volgens Deutsche Bank bieden elektrische wagens op batterijen echter slechts 70 procent van de sensoropportuniteit van een wagen met een klassieke verbrandingsmotor. Minder afzetmarkt voor Melexis dus.

Voorlopig valt het voor de Belgische ontwikkelaar en verkoper van autochips nog wel mee. De autoverkoop trekt weer aan en hybride wagens verkopen voorlopig vlotter dan elektrische, al zal dat waarschijnlijk niet blijven duren. Melexis noteert 0,7 procent lager op 68,15 euro.