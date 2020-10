Euronext Brussel: dubbele ratingknip haalt Argenx van wolk

Na de sterke run van Argenx sinds de lente is het nu welletjes geweest, menen analisten van Degroof Petercam en KBC Securities. Deceuninck wordt beloond voor een sterke kwartaalupdate. Ook bij Sipef is de trend positief.

De Europese beurzen gaan andermaal lager, voor de vierde dag op rij al. Het stijgend aantal coronabesmettingen noopt tot strengere maatregelen in tal van Europese landen. Ook de onzekerheid over een nieuw steunpakket in de VS en de zorgen over een manipulatie van de Amerikaanse verkiezingen bezwaren het sentiment. Omstreeks 12.10 uur noteert de Euro Stoxx 50 0,7 procent in de min.

Het verlies van de Bel20 is meer uitgesproken: de graadmeter zakt 1 procent tot 3.168 punten. De grootste verliezers in de index zijn Galapagos (-1,6%), Barco (-2,6%), WDP (-1,9%) en Argenx. Galapagos kreeg woensdag een eerste verkoopadvies op zijn bord, van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Barco kreeg in het zog van de tegenvallende kwartaalresultaten adviesverlagingen van ING en Kepler Cheuvreux (telkens van ‘kopen’ naar ‘houden’). Dat laatste beurshuis haalt ook WDP van de kooplijst.

Cashberg

De grootste klap in de sterindex is voor Argenx , dat 7,1 procent tuimelt naar 204,20 euro. Het biotechbedrijf maakte in zijn kwartaalupdate bekend dat het eind september op een cashberg van 1,8 miljard euro zat. De cashpositie dikte stevig aan dankzij een kapitaalverhoging in de VS en een private plaatsing in Europa.

Weinig verrassend heeft Argenx een stevig nettoverlies geleden over de eerste negen maanden van het jaar: 363,3 miljoen euro. De kosten voor onderzoek en ontwikkeling bedroegen over de eerste drie kwartalen 246,3 miljoen euro, een verdubbeling tegenover dezelfde periode van 2019.

Argenx zit nog altijd op schema om voor eind dit jaar bij de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA het dossier in te dienen voor efgartigimod ter behandeling van de spierziekte MG. Hier en daar werden wel wat vertragingen opgetekend in de productpijplijn door Covid-19. Een vijfde indicatie voor efgartigimod komt er pas midden 2021. 'Aanvankelijk was dat nog voorzien voor dit jaar', merkt De Belegger op.

Recente rally

Niet zozeer de kwartaalupdate, maar wel twee adviesverlagingen doen Argenx de das om. Na de sterke koersstijging eerder dit jaar haalt Degroof Petercam het aandeel van de kooplijst. De adviesknip - van 'kopen' naar 'houden' - heeft meer te maken met de recente rally van het aandeel dan met de kwartaalupdate. Tussen eind mei en midden oktober trok Argenx ruim 60 procent hoger.

De beurskoers van Argenx is nog moeilijk te rechtvaardigen. Thomas Guillot Analist Degroof Petercam

'De beurskoers is nog moeilijk te rechtvaardigen', zegt analist Thomas Guillot, die zijn koersdoel van 190 euro ongemoeid laat. 'Ten eerste wegens de commerciële risico's verbonden aan de lancering van efgartigimod. De tweede wegens de toenemende concurrentie. En ten derde omdat de pijplijn aan nieuwe producten beloftevol maar ook risicovol is.'

Wat die grotere concurrentie betreft, verwijst Guillot naar de sterke onderzoeksresultaten van Immunovant rond myasthenia gravis, terwijl ook de overname van Momenta door de gigant Johnson & Johnson (voor 6,5 miljard dollar, red.) extra druk op de prijszetting van efgartigimod kan zetten.

Ook bij KBC Securities gaat de rating van ‘kopen’ naar ‘houden’. Analist Lenny Van Steenhuyse doet dat vermoedelijk omdat het aandeel dicht tegen zijn (onveranderde) koersdoel van 221 euro aan zit.

Pvc-ramen

Op de brede markt trekt Deceuninck een spurtje: het aandeel schiet 7,1 procent hoger naar 1,59 euro. De producent van pvc-ramen kwam onverwacht met een kwartaalupdate en die was erg sterk. De omzet in het derde kwartaal kwam uit op 177,7 miljoen euro, wat 7,5 procent meer is dan in dezelfde periode vorig jaar. Deceuninck verwijst naar het hogere marktaandeel in de VS, het economisch herstel in Turkije en een inhaalbeweging na de bouwstop in het tweede kwartaal.

De brutobedrijfswinst (ebitda) klom met 70 procent naar 31,2 miljoen euro. Dat is volgens Deceuninck het gevolg van hogere volumes, de positieve effecten van de herpositionering in Europa en van een eenmalige impact van lagere grondstoffenprijzen.

Deceuninck kreeg een adviesverhoging (van ‘houden’ naar ‘bijkopen’) en hoger koersdoel (1,90 in plaats van 1,70 euro) van KBC Securities.

Palmolie

Ook Sipef gaat de goede kant uit met een winst van 3,5 procent tot 44,50 euro. De positieve trend van het eerste halfjaar heeft zich in het derde kwartaal doorgezet. De teeltomstandigheden voor palmolie waren gunstig en door de sterke vraag steeg de palmolieprijs.