Euronext Brussel: een Groningse studententoren en Duitse zorgcampussen

De afstraffing van Galapagos na het slechte nieuws over filgotinib in de VS is nog niet voorbij. Xior koopt een opvallend torengebouw in Nederland. Aedifica blijft in hoog tempo in Duitsland investeren.

Voor de tweede dag op rij gaan de Europese beurzen hoger en kan Euronext Brussel niet volgen. Het sentiment zit goed door hoop dat de Amerikaanse Congresleden eindelijk een akkoord zullen bereiken over een bijkomende steunpakket. Bovendien beloofde de Federal Reserve zijn stimulusbeleid vol te houden tot de Amerikaanse economie substantieel verbetert. Omstreeks 13 uur staat de Euro Stoxx 50 0,5 procent in de plus.

Beleggers zijn dus weer ‘risk on’, maar op Euronext Brussel komt dat amper tot uiting. De Bel20 wint amper 0,1 procent tot 3.667 punten. Terwijl Aperam en Ackermans & van Haaren respectievelijk 2,3 en 1,3 procent vooruitgaan, staan de bankaandelen andermaal op de rem.

Geduld oefenen

De afstraffing van Galapagos is ook nog niet voorbij. Na de pandoering van 18,5 procent van woensdag, nu het met filgotinib niets lijkt te worden op de Amerikaanse markt, gaat er nog eens 2,4 procent van de koers af tot 77,22 euro.

Benoit Louage van Degroof Petercam had in een eerste reactie zijn advies en koersdoel 'under review' geplaatst. Tijdens de conference call van woensdag kreeg hij meer informatie en op basis daarvan heeft hij zijn model bijgewerkt. Hij komt tot een nieuw koersdoel van 90 euro (tegen 112 euro voorheen) en herhaalt zijn 'houden'-advies.

Beleggers zullen naar zijn mening geduld moeten oefenen. Er is weinig visibiliteit op de resultaten van het Manta-onderzoek (over de mogelijke impact van filgotinib op de mannelijke vruchtbaarheid, red.) en voor belangrijk nieuws - de 'meest cruciale katalysatoren' - is het wachten tot na 2021.

Buurt- en nachtwinkels

Bij de verliezers in de Bel20 staat ook Colruyt (-0,2%, 49,26 euro). De gemengde halfjaarcijfers zinderen nog na. De retailer klopte de verwachtingen, maar kreeg minder klanten over de vloer. Het marktaandeel zakte met 0,8 procentpunt en dat is iets wat de analist van Kepler Cheuvreux nog nooit had meegemaakt.

Hij ziet een dubbele verklaring: consumenten geven tijdens de pandemie de voorkeur aan buurtwinkels (en concurrenten Delhaize en Carrefour staan op dat vlak veel sterker dan Colruyt, red.) en Colruyt heeft een vrij grote blootstelling aan de ‘out of home’-markt (o.m. uitbaters van nachtwinkels slaan koopwaar in bij Colruyt, red.).

De guidance die Colruyt voor het volledige boekjaar geeft, lijkt Kepler Cheuvreux conservatief. Het beurshuis heeft zijn winstverwachtingen opgetrokken en laat zijn koersdoel stijgen van 46 tot 48 euro. Het advies blijft 'houden'.

Zernike Toren

Het meeste nieuws komt donderdag uit de vastgoedsector, die op Euronext Brussel prominent aanwezig is. Voor de grootste en meest opzienbarende transactie tekent Xior . De verhuurder van studentenwoningen koopt ‘een deel van de skyline’ van de Noord-Nederlandse stad Groningen. Het gaat om de Zernike Toren, een gloednieuwe, 23 verdiepingen tellende wolkenkrabber met 698 studentenkamers die allemaal verhuurd zijn. Xior telt er 91,5 miljoen euro voor neer. De Zernike Toren wordt meteen het grootste actief in zijn portefeuille.

Kepler Cheuvreux trekt meteen het koersdoel voor Xior op van 57 tot 59 euro en handhaaft het koopadvies. Analist Frederic Renard merkt op dat na die deal de schuldgraad van Xior waarschijnlijk de bovenkant van de vork van 55 procent nadert. 'Een nieuwe kapitaalverhoging dringt zich op. We denken aan 250 miljoen euro begin 2021.’

De vastgoedanalisten van KBC Securities zien de schuldgraad van Xior eind dit jaar op 53,6 procent uitkomen. Ze gaan hun advies en koersdoel herbekijken.

Het aandeel Xior wint 0,5 procent tot 49,35 euro.

Aedifica en WDP

Aedifica blijft aan een hoog tempo investeren. Woensdagavond meldde de specialist in woonzorgcentra dat hij de vierde en laatste fase van zijn eerste raamovereenkomst met de Duitse Specht Gruppe uitvoert. De investering in de bouw van vier zorgcampussen die samen plaats zullen bieden aan 491 bewoners en tegen eind 2022 klaar moeten zijn, bedraagt zowat 70 miljoen euro. In september sloot Aedifica trouwens een tweede raamovereenkomst met Specht Gruppe voor de ontwikkeling van nog eens 10 zorgcampussen.

Donderdagmorgen volgde al een nieuwe transactie: de aankoop van een bestaand woonzorgcentrum in Tienen, goed voor een investering van om en bij 8 miljoen euro en een aanvangsrendement van circa 5 procent.

Aedifica gaat 0,9 procent hoger tot 96,80 euero.