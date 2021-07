Euronext Brussel: een Zwitserse premie en een Britse link

Umicore zet een stevige rem op de Bel20. Melexis en Elia voeren de stijgers in de Brusselse index aan. Het ingenieursdienstenbedrijf Akka Technologies schiet omhoog na een onverwacht overnamebod van Adecco.

Na twee neerwaartse dagen, onder meer te wijten aan de strengere Chinese regelgevers, trekken de Europese beurzen weer hoger. Ze worden daarbij geholpen door bemoedigende kwartaalrapporten van onder meer de Britse bank Barclays, de Franse IT-dienstengroep Capgemini en de eveneens Franse luxegroep Kering . Omstreeks 12.35 uur stijgt de Euro Stoxx 50 met 0,6 procent.

Zoals wel vaker het geval is door de wat aparte samenstelling van de index, blijft de Bel20 achter. De Brusselse graadmeter blijft nagenoeg stabiel op 4.209 punten. Vooral Umicore (-3,4%) staat op de rem.

De materiaaltechnologiegroep verloor dinsdag ook al 1,65 procent nadat maandag met 54,40 euro de hoogste slotkoers van het jaar – en een nieuw record - werd aangetikt. Winstnemingen na een jaarpiek zijn niet ongewoon, maar wellicht is er meer aan de hand.

De rodiumprijs, die in het voorjaar tot dicht tegen 30.000 dollar per ounce was geklommen, noteert intussen bijna 12.000 dollar lager. Dat zorgt voor flink wat nervositeit naar de halfjaarcijfers van vrijdag toe.

Knal

Twee Bel20’ers kwamen voorbeurs met resultaten – Melexis en Elia - en in beide gevallen mogen die er zijn. Françoise Chombar, de CEO van Melexis die op 1 augustus stopt en dan voorzitter wordt, kan een mooie groeiperiode voor de chipontwikkelaar afsluiten met recordresultaten. Met dank aan de wereldwijd boomende vraag naar (auto)chips. Melexis trekt bovendien de verwachtingen voor het volledige jaar nogmaals op.

Analisten reageren eerder lauwtjes. ‘De tweedekwartaalcijfers waren lichtjes beter dan verwacht’, klinkt het bij KBC Securities, dat een koopadvies en een koersdoel van 105 euro hanteert. Michael Roeg van Degroof Petercam handhaaft zijn houdadvies maar gaat wel zijn ramingen herzien.

Het meest positief klinkt Kepler Cheuvreux: ‘CEO Chombar vertrekt met een knal’. Ook daar geen veranderingen aan rating (houden) en koersdoel (95 euro). Het aandeel stijgt niettemin 5,1 procent tot 91,4 euro.

Nemo

Meer enthousiasme bij de analisten is er rond Elia . De netbeheerder boekte over de eerste jaarhelft een fractie minder nettowinst, 150,5 miljoen euro om precies te zijn, vooral door een piek in de onderhoudscyclus op het netwerk van de Duitse dochter 50Hertz. Elia krikt de jaarprognose echter licht op en rekent nu op een rendement op eigen vermogen ‘aan de bovenkant’ van de eerder naar voor geschoven vork van 5,5 à 6,5 procent.

‘Resultaten boven de verwachtingen’, zegt de analist van Kepler Cheuvreux, die zijn koopadvies en koersdoel van 108 euro handhaaft.

Elia klopte met zijn halfjaarcijfers op bijna alle fronten de verwachtingen, zegt analist Olivier Vandewoude van KBC Securities. De nettowinst van 124,9 miljoen euro kwam liefst 10,7 procent hoger uit dan de consensusverwachting van 112,8 miljoen euro. Dat is vooral te danken aan de Nemo Link, de onderzeese kabel tussen het Verenigd Koninkrijk en Zeebrugge. De Duitse dochter 50Hertz presteerde ook iets beter dan de analist had verwacht. Vandewoude trekt zijn koersdoel op van 105,50 naar 109 euro en handhaaft zijn koopadvies.

Quirijn Mulder van ING (houden, 90 euro) had op de ‘onderliggende vooruitgang’ bij Elia een beperkte koersreactie verwacht maar het aandeel stijgt toch met 2,4 procent tot 97,25 euro. Ook hij verwijst naar ‘de sterke Nemo Link’, die profiteerde van een hoger gebruik en heel wat beweging dankzij de combinatie van nucleaire beschikbaarheid en hoge gasprijzen.

Goede kans op slagen

Voor een verrassing van formaat zorgde Adecco vanmorgen. De Zwitserse uitzendgroep lanceert totaal onverwacht een overnamebod op het Franse Akka Technologies , een specialist in engineering-consulting en R&D-diensten die behalve in Parijs ook in Brussel noteert. Adecco biedt 49 euro per aandeel, meer dan het dubbele van de slotkoers van dinsdag.

Volgens Degroof Petercam-analist Luuk van Beek heeft het overnamebod een goede kans op slagen. Enerzijds wegens de forse premie die de Zwitsers bieden, anderzijds omdat het bod de steun geniet van de oprichtersfamilie Ricci en van Swilux, een dochterbedrijf van investeringsmaatschappij NPM van Gérald Frère. Samen controleren zij 60 procent van de aandelen en 68 procent van de stemrechten.

Van Beek handhaaft zijn ‘houden’-rating maar trekt zijn koersdoel – dat op 25 euro stond - op tot de biedprijs van 49 euro. Het aandeel Akka schiet richting biedprijs: het gaat 90,1 procent hoger naar 46,76 euro.