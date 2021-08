Euronext Brussel: een dubbel koopadvies en een tik voor Tack

Ondanks een matte beursgang vinden twee beurshuizen de Gentse gewasbeschermer Biotalys koopwaardig. Weefmachinebouwer Picanol staat onder druk nu zijn toplui uit de raad van bestuur van het Zwitserse Rieter worden gegooid.

De zomerrally op de Europese beurzen valt even stil. De Chinese macrocijfers die in de vroege uurtjes werden vrijgegeven, vielen over de hele lijn tegen. Peking voert weer hardere beschermingsmaatregelen in om de opmars van de deltavariant te stoppen. Een deltavariant die ook in andere Aziatische landen veel besmettingen veroorzaakt en voor een algemene vertraging van het economisch herstel doet vrezen. Globaal verliezen de Europese beurzen 0,8 procent.

Eenzelfde beeld in Brussel, waar de Bel20 omstreeks 12.30 uur 0,8 procent laat liggen op 4.328 punten. De grootste verliezen bij de steraandelen zien we bij inoxproducent Aperam (-2,1%), chemiebedrijf Solvay (-1,8%) en Sofina (-1,3%). De holding van de familie Boël kreeg vorige week een eerste verkoopadvies – van Degroof Petercam – en staat sindsdien onder druk.

Tack en Haspeslagh

Voor het meest pittige nieuws moeten we op de brede markt zijn. Daar is Picanol de draad kwijt. Het aandeel reageert op opmerkelijk nieuws uit Zwitserland rond Luc Tack in zijn functie als CEO van Picanol en rond Stefaan Haspeslagh, de financieel directeur van de Ieperse weefmachineproducent.

Tack en Haspeslagh zetelen beide in de raad van bestuur van de Zwitserse marktleider in spinmachines Rieter. Die wil beide mannen nu uit de raad van bestuur kegelen en een strafklacht tegen hen indienen, omdat ze in een overnamezaak inside informatie zouden misbruikt hebben.

Rieter maakt dat bekend in een persbericht waarin de Zwitsers de overname van drie activiteiten van het Duitse Saurer aankondigen. Tack en Haspeslagh zouden informatie over deze overname gebruikt hebben om een concurrerend bod uit te brengen. De vertrouwensrelatie binnen de raad van bestuur is hierdoor blijvend verstoord, meent Rieter, wat ‘verdere samenwerking onmogelijk maakt’.

Van Picanol of Luc Tack is er voorlopig geen reactie. Het aandeel Picanol zakt 4,2 procent tot 73,40 euro. Ook het verwante chemiebedrijf Tessenderlo Group, dat voor 61 procent door Picanol wordt gecontroleerd, deelt in de klappen: het verliest 1,5 procent tot 36,10 euro.

Aanzienlijke voordelen

Een dubbel koopadvies valt Biotalys te beurt en dat vertaalt zich in een koerswinst van 3,9 procent tot 7,48 euro. De beurshuizen KBC Securities en Berenberg brachten de ontwikkelaar van duurzame gewasbeschermingsproducten in juni naar Euronext Brussel en starten nu de opvolging.

De beursgang op vrijdag 2 juli was niet bepaald een voltreffer. Biotalys kreeg een introductieprijs van 7,50 euro mee en sloot op zijn eerste beursdag op 7 euro af. Na de moeilijke eerste beursdag herstelde de koers wel wat maar hij bleef onder de introductieprijs hangen.

Samen met een koopadvies geeft KBC Securities Biotalys een koersdoel van 8,70 euro. Volgens analist Guy Sips is het bedrijf interessant omdat het zich op de kruising van agrotechnologie en duurzaam beleggen situeert.

Sips ziet significante marktkansen voor duurzame landbouw, onder meer omdat er steeds meer verzet komt tegen chemische gewasbestrijding en overheden ook strenger worden. Biologische alternatieven maken tot dusver echter maar 5 procent uit van de 60 miljard dollar grote wereldwijde gewasbeschermingsmarkt.

Het Agrobody Foundry-platform van Biotalys biedt volgens de analist aanzienlijke voordelen tegenover de huidige generatie van biologische en conventionele pesticiden. In vergelijking met bestaande biologische pesticiden zijn de prestaties beter en meer consistent en is de productie opschaalbaar. Het voordeel tegenover conventionele pesticiden zit hem in het gunstige veiligheidsprofiel, de lagere ontwikkelingskosten en het snellere traject naar de markt.

Sips wijst er op dat Biotalys een brede en gediversifieerde pijplijn heeft. Eén registratiedossier werd al ingediend in Europa en de VS, en de eerste markttest wordt verwacht in 2022. In de pijplijn zitten 7 kandidaat-producten met een gecombineerd marktpotentieel van 4,8 miljard dollar.

Ook vanuit financieel oogpunt lijkt het snor te zitten dankzij het kapitaalarme businessmodel en omdat Biotalys niet van plan is in eigen productiecapaciteit te investeren. Voor de commercialisering van de producten wil het bedrijf een flexibele strategie volgen met plaats voor partnerships.

Berenberg gaat nog een stapje verder en plakt een koersdoel van 10,50 euro op het Gentse bedrijf. 'Biotalys bouwt aan een technologieplatform dat de ontwikkelingskosten van gewasbeschermingsmiddelen kan drukken. Dat moet een omzet mogelijk maken van iets minder dan 500 miljoen euro tegen 2036, met een bedrijfswinst (ebit) marge van meer dan 20 procent', zegt analist Sebastian Bray.