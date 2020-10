Euronext Brussel: een elegante exit en bloeiende baanwinkels

GBL probeert op een elegante manier uit de Duitse GEA Group te stappen. De huurinkomsten van Retail Estates zitten weer nagenoeg op het precoronapeil.

Het nieuws dat de Amerikaanse president Trump en zijn echtgenote besmet zijn met het coronavirus, sloeg vanmorgen in als een bom. De Europese en Amerikaanse futures namen meteen een duik en de Europese beurzen openden zowat een procent lager. Rond 12.30 uur staat de Euro Stoxx 50 nog steeds 1 procent in de min.

In Brussel gaat de Bel20 0,4 procent achteruit tot 3.224 punten. Tot de grootste verliezers behoren Barco (-2,9%) en Colruyt (-2%). Op de algemene vergadering van woensdag stelde topman Jef Colruyt voor dit jaar een vlakke tot licht hogere winst in het vooruitzicht, al is het wel afwachten wat de komende maanden – ten gevolge van de opflakkerende coronapandemie – brengen.

Nog in de Bel20 zakt Solvay 1,05 procent tot 71,66 euro. Deutsche Bank denkt dat de chemiegroep een zwak derde kwartaal achter de rug heeft. Analiste Virginie Boucher-Ferté ziet de brutobedrijfswinst (ebitda) met 23 procent terugvallen door een lagere vraag in veel belangrijke eindmarkten (olie en gas, auto, luchtvaart, bouw en mijnbouw) en tegenzittende wisselkoersen die kostenbesparingen en lagere grondstofprijzen zullen tenietdoen.

GEA Group

GBL heeft met de uitgifte van een converteerbare obligatielening 450 miljoen euro opgehaald. De obligaties werden donderdag in een mum van tijd privaat geplaatst bij institutionele investeerders. Ze zijn converteerbaar in aandelen van GEA Group. GBL heeft een belang van 8,51 procent in de Duitse wereldleider in procestechnologieën voor de agrovoedingsindustrie (melkrobots, installaties om kaas, bier of wijn te maken enz.).

De nu uitgegeven obligaties hebben betrekking op ongeveer 11,3 miljoen aandelen GEA die circa 6,2 procent van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen. Bij volledige conversie zou het belang van GBL terugvallen tot een kwart van wat het vandaag is. De initiële conversieprijs is vastgelegd op 40 euro. Ter vergelijking: het aandeel GEA sloot donderdag op 30,13 euro.

Schermvullende weergave GEA maakt onder meer melkrobots. ©GEA Group

‘GBL is nu op weg naar een exit van zijn 8,51 procent-participatie in GEA, een actief dat een ontgoochelende prestatie neerzette sinds GBL in augustus 2017 meldde dat het in het kapitaal van het bedrijf was gestapt’, merkt ING-analist Hans D’Haese op. Het GEA-belang is momenteel 463 miljoen euro waard of 2,6 procent van de netto-actiefwaarde van GBL. Zwakke bedrijfsprestaties en een reeks winstwaarschuwingen in combinatie met communicatieproblemen zijn de oorzaak van de flauwe prestatie van het aandeel. D’Haese wijst er op dat de transactie vergelijkbaar is met eerdere exitstrategieën bij GBL, onder meer voor Engie en LafargeHolcim.

‘Dit is de tweede keer in korte tijd dat GBL gebruikmaakt van converteerbare obligaties’, merkt KBC Securities op. In september 2019 deed de holding hetzelfde door toen voor 750 miljoen euro in Lafarge converteerbare obligaties uit te geven. Michiel Declercq en Wim Hoste juichen de keuze voor een converteerbare obligatie toe, aangezien de kosten lager zijn dan mocht GBL zijn 1,25 miljard euro aan toegezegde kredietlijnen aanspreken.

GBL riskeert wel bepaalde winsten mis te lopen mocht het aandeel GEA in de komende jaren boven 40 euro gaan. De uitgifte zal ook verdere druk zetten op de schuldenlast. De analisten ramen de nettoschulden op 1,3 miljard euro. Ze herhalen hun koopadvies en koersdoel van 85 euro.

Het aandeel GBL zakt 0,7 procent tot 76,60 euro.

Vertrouwen

Bij UCB is een voorzitterswissel op handen. In april volgend jaar zwaait Evelyn du Monceau af na vier jaar voorzitterschap en na 36 jaar bestuurder te zijn geweest bij de farmagroep. Ze wordt opgevolgd door Stefan Oschmann die momenteel nog CEO is van Merck. Het aandeel UCB (-0,1%) reageert rustig.

D’Ieteren (-2,2%, 52,50 euro) kan geen munt slaan uit hoopgevende cijfers van de Belgische autoverkoop. Na een ontgoochelende augustusmaand herstelden de Belgische auto-inschrijvingen in september (+1%). Die ‘sterke septembercijfers tonen aan dat het vertrouwen terugkeert naar de markt ondanks een sterke stijging van het aantal Covid-gevallen’, schrijven KBC Securities-analisten Wim Hoste en Michiel Declercq.

Ze becijferden dat D’Ieteren in september een marktaandeel had van 22,5 procent en voor het hele jaar tot dusver uitkomt op 22,9 procent. Ze herhalen hun koopadvies en koersdoel van 61 euro.

Ook David Vagman van ING is positief. Hij noemt het marktaandeel van 22,9 procent dit jaar ‘een uitstekend cijfer’. Hij heeft voor D’Ieteren een koopadvies en een koersdoel van 80 euro.

Positieve update

Retail Estates , de verhuurder van perifeer winkelvastgoed, kwam met een opmonterende corona-update. De handel in de perifere winkelpanden heeft zich hersteld en de huurinkomsten liggen weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Het bedrijf kon 98 procent van de gefactureerde huren innen, Brantano buiten beschouwing gelaten.

Retail Estates liet ook weten dat het winkelpark in Alphen aan den Rijn (Nederland) is verkocht voor 15,6 miljoen euro en een meerwaarde van 0,87 miljoen euro oplevert. Van de 26 Brantano-winkels zijn er 18 opnieuw verhuurd, grotendeels aan dezelfde voorwaarden als voorheen.

‘De update van vandaag zien we als zeer positief’, zeggen KBCS-analisten Wido Jongman en Joachim Vansanten. Niet alleen omdat de huurinkomsten weer op precoronapeil liggen en de waardering stabiel blijft, maar ook omdat de meeste winkels van het failliete Brantano zijn overgenomen door bestaande huurders zonder extra incentives of huurverlies. Ze handhaven hun rating (houden) en koersdoel (60 euro).

‘Alleen maar goed nieuws’, klinkt het bij Degroof Petercam. De verkoop van het Nederlandse park versterkt niet alleen de balans maar toont ook aan hoe solide de vastgoedwaarderingen van Retail Estates zijn. Het advies blijft ‘kopen’, het koersdoel staat op 72 euro.

Retail Estates zakt niettemin 1,4 procent tot 56,10 euro.

Belofte

Euronav wint 1,3 procent tot 7,55 euro. De tankerrederij heeft tussen 25 en 30 september nog eens 584.500 eigen aandelen ingekocht voor een totaal bedrag van 4,36 miljoen euro. Daardoor bezit Euronav nu 7,3 procent van zichzelf.