Euronext Brussel: een geslaagd debuut en een megakoersdoel

De grote interesse in de beursgang van Nyxoah vertaalt zich in koerswinst. Volgens Bloomberg overweegt Ontex een grote overname. D’Ieteren krijgt een hoog koersdoel van ING.

De Europese beurzen blijven rond hun slotstanden van donderdag hangen. Het recordaantal nieuwe coronagevallen in Europa baart zorgen, wat onder meer op de reis- en bankwaarden weegt. Nochtans is er belangrijk fusienieuws: de Spaanse banken Caixabank en Bankia gaan samen.

Met het Waalse medtechbedrijf Nyxoah mocht Euronext Brussel vanmorgen een beloftevolle nieuwkomer verwelkomen. De beleggersinteresse in de beursgang van Nyxoah was bijzonder groot en dat leidde tot een openingskoers van 20 euro, 3 euro meer dan de introductieprijs van 17 euro. Intussen noteert het aandeel iets lager, op 19,46 euro, wat nog altijd een klim van 14,5 procent inhoudt.

Domtar

In de spotlights staat ook Ontex . Volgens Bloomberg zou de fabrikant van babyluiers, maandverbanden en incontinentieproducten een overnamebod overwegen op de divisie personal care van Domtar. Dergelijke deal zou tot 1,1 miljard dollar waard zijn. Domtar gaf in augustus aan verschillende opties voor de tak te bekijken.

ING stelt zich veel vragen bij zo’n bod. Volgens analist Reginald Watson heeft Ontex de financiële middelen niet om zo'n grote overname te betalen. Hij wijst erop dat Ontex eind juni 853 miljoen euro schulden had en dat nieuwe schulden niet haalbaar zijn. ‘Ontex kan ook geen kapitaal ophalen, want de nodige overnamesom komt overeen met ongeveer de volledige beurswaarde van Ontex.’

Watson ziet wel een industriële logica in een fusie tussen Ontex en de Domtar-tak. Het persagentschap Bloomberg suggereert dat Ontex zou werken met een financiële partner. 'Een waarschijnlijker operatie is dat een private-equityspeler beide bedrijven overneemt en ze samenvoegt.’

'Aantrekkelijk instappunt'

D’Ieteren klopte in het eerste halfjaar de consensusverwachting met een straatlengte voorsprong, zegt Vagman. De aangepaste winst voor belastingen (104 miljoen euro) was liefst 45 procent hoger dan waar analisten op rekenden. Met dank aan autoruitenspecialist Belron, dat zelfs 80 procent meer winst realiseerde dan verwacht.

De analist heeft zijn winstverwachtingen (winst per aandeel) voor dit en de volgende twee jaar flink opgetrokken: met 218 procent voor 2020, met 40 procent voor 2021 en met 18 procent voor 2022. Hij doet dit vooral op basis van de betere winstmarges bij Belron.

Ondanks de goede halfjaarcijfers bleef het aandeel ter plaatse trappelen, merkt Vagman op. De korting tegenover zijn nieuwe som der delen (verhoogd van 86 naar 101 euro per aandeel) is daardoor toegenomen van 40 tot 50 procent. Dit ondanks de uitstekende resultaten die Belron blijft voorleggen.

‘We denken dat dit een aantrekkelijk instappunt biedt in een cyclische kwaliteitsnaam met een overtuigend langetermijnverhaal van waardecreatie’, aldus de analist. Zijn koersdoel van 80 euro is momenteel het hoogste van alle analisten die de Brusselse holding volgen en biedt meer dan 50 procent stijgingspotentieel. Het aandeel reageert positief met 3,2 procent winst tot 52,20 euro.

Bioscopen

De tweede coronagolf die over Europa rolt, is geen goede zaak voor Kinepolis . De heropening van bioscopen verloopt trager dan verwacht. En vermits de VS nog niet klaar zijn voor een volledige heropening, remt Hollywood nieuwe releases af, afgezien van Tenet, schrijft analist Kris Kippers van Degroof Petercam.