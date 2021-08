Euronext Brussel: een gouden koekje en succesvolle magazines

Zowel Lotus Bakeries als Roularta verbazen met hun halfjaarresultaten. Ook de cijfers van Deceuninck mogen er zijn, al gooit de forse stijging van de grondstoffenprijzen een beetje roet in het eten.

Het gaat opnieuw lager met de Europese beurzen en de redenen voor het verlies zijn dezelfde als maandag: het aantal coronabesmettingen – vooral met de deltavariant – neemt sterk toe zowel in Azië als in andere delen van de wereld. Dat doet de vrees voor een economische groeivertraging toenemen. Groeigevoelige sectoren als olie en gas, reizen en vrijetijdsbesteding, autobouwers en banken staan onder druk. De Euro Stoxx 50 laat rond 12.30 uur 0,4 procent liggen tot punten.

De beursverliezen volgen op een lange periode van gestaag herstel in Europa. Herstel dat stoelt op sterke bedrijfsresultaten en op optimisme rond het vaccinatietempo op het oude continent. Het sentiment lijkt echter te verzwakken: uit een recente rondvraag van Bank of America bij fondsenbeheerders blijkt dat slechts een kleine helft de Europese economie in de komende twaalf maanden verder ziet aantrekken. Dat is het laagste peil sinds juni.

Euronext Brussel behoort tot de zwakker presterende beurzen. De Bel20 verliest 0,45 procent tot 4.319 punten. Meer dan een procent zakken Umicore (-1,1%) en Galapagos (-1,2%), terwijl Aperam (+0,3%) en Sofina (+0,2%) wat weerwerk proberen te bieden. Het zijn echter de bedrijven die met resultaten kwamen die zich het meest in de kijker werken.

'Interessant voor dividendbeleggers'

Te beginnen met Roularta Media Group , dat 4,6 procent aansterkt tot 14,80 euro. Het West-Vlaamse mediabedrijf kende een prima halfjaar waarin de omzet met 17,5 procent aandikte en weer zowat op het niveau van twee jaar geleden staat. De omzetgroei komt vooral van de lezersmarkt, al was er ook flink herstel voor de reclame-inkomsten. De rendabiliteit liet een spectaculaire verbetering zien dankzij zowel de magazines als de drukkerijactiviteiten. Het nettoverlies van 1,3 miljoen euro van een jaar geleden maakte plaats voor 8,4 miljoen euro winst. Dat laat Roularta toe opnieuw een dividend van 1 euro bruto per aandeel in het vooruitzicht te stellen.

‘Een mooi pak resultaten’, oordeelt Guy Sips van KBC Securities. De analist handhaaft evenwel zijn advies (bijkopen) en koersdoel (16 euro). De grote schommelingen van maand op maand en late bestellingen houden aan en bieden Roularta onvoldoende visibiliteit om meer precieze vooruitzichten voor dit jaar te formuleren.

Ook Kris Kippers van Degroof Petercam is enthousiast. ‘Roularta wordt nu ook een interessant aandeel voor dividendbeleggers met een rendement van bijna 7 procent’, merkt hij op. Hij herhaalt zijn koopadvies en koersdoel van 15,50 euro.

Biscoff

Op een goudomrand schoteltje kon Lotus Bakeries maandagavond weer sterke resultaten presenteren: een ongeziene omzetgroei van 13 procent en een toename van de aangepaste bedrijfswinst van 17 procent. De hoofdmotoren van deze groei zijn Lotus Biscoff, het klassieke speculooskoekje van Lotus dan 20 procent groei kende, en het sterke herstel in Natural Foods (gezonde repen) in het tweede kwartaal dankzij de versoepeling van de lockdownmaatregelen.

Analist Kris Kippers van Degroof Petercam gaat zijn ramingen voor de recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) met 5 tot 7 procent verhogen en, gezien de ambities van de koekjesbakker, ook zijn koersdoel ‘significant’ optrekken. Zijn advies blijft ‘houden’.

KBC Securities had een uitgebreid rapport in petto over Lotus waarin vooral de trend naar gezonde snacks en de ambitie om van Biscoff een wereldmerk te maken de toon zetten. Guy Sips trekt zijn koersdoel stevig op van 4.500 tot 5.450 euro.

Een koersdoel dat al bijna voorbijgestreefd is want het aandeel Lotus schiet 8,4 procent hoger en bereikt 5.440 euro, meteen een nieuw record.

Duurdere grondstoffen

Ook Deceuninck heeft er een mooie rit op zitten, maar van een nieuwe piek is nog lang geen sprake. Daarvoor moeten we teruggaan tot 11 februari 1999, toen een aandeel van de fabrikant van pvc-ramen 13,92 euro waard was.

Dat neemt niet weg dat het halfjaarrapport er zeker mag zijn. De omzet schoot bijna 40 procent hoger – wat Deceuninck midden juli al had meegedeeld – enerzijds dankzij een sterke verkoop in de residentiële bouw, anderzijds door prijsverhogingen die het bedrijf doorvoerde om de sterk gestegen grondstoffenprijzen op te vangen.

De aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) verdubbelde nagenoeg tegenover een jaar eerder. De aangepaste ebitda-marge bleef met 12,6 procent ‘robuust’, maar was toch een stuk lager dan in de tweede helft van 2020 (16,5%). Wat te maken heeft met vertraging bij het doorrekenen van de duurdere grondstoffen in de verkoopprijzen.

Met een marge van 12,6 procent in het eerste halfjaar gaat de stapsgewijze daling die in de tweede helft van 2020 werd ingezet – toen de rugwind van de grondstoffenprijzen begon te verdwijnen - verder, merken ING-analisten Maxime Stranart en Stijn Demeester op. Ze handhaven hun advies (houden) en koersdoel van 3 euro.

Kris Kippers had een lagere winstmarge van 11,1 procent verwacht en is dus aangenaam verrast. Hij verwacht ook dat de marge weer zal klimmen eens de duurdere grondstoffen volledig zijn doorgerekend en de stijging van de pvc-prijs kalmeert. Hij behoudt zijn koopaanbeveling en gaat zijn koersdoel nogmaals herzien.

Het aandeel Deceuninck zakt 2,3 procent tot 3,44 euro.

Brand

Biocartis stuurde vanmorgen een persbericht uit over de implicaties van de brand die eind juli een opslagruimte in Mechelen trof. Daarin gaf het diagnosticabedrijf ook verkoopcijfers, en die zijn een meevaller. In het eerste halfjaar installeerde het bedrijf 189 nieuwe Idylla-zaklabo’s. Het volume verkochte cartridges verdubbelde nagenoeg (+96%) tot 156.000. Ondanks de pandemie was er een sterke groei in oncologietesten, en bij infectieziekten bleven de volumes robuust.

Door de brand kan Biocartis wel zijn eerdere prognose van een commerciële groei tussen 40 en 60 procent niet bevestigen. De brand zorgde voor een tijdelijke opschorting van ML2-cartridgeproductielijn en reagentia die Biocartis als grondstof gebruikt bij de productie van cartridges, gingen verloren.

De biotechanalisten van KBC Securities, Thomas Vranken en Lenny Van Steenhuyse, wijzen er op dat Biocartis een operationeel sterk semester achter de rug heeft. ‘Dit is meer dan bemoedigend, gezien de ambitieuze guidance inzake cartridgevolumes.’ Ondanks de schade en hinder door de brand denken ze dat de guidance toch nog haalbaar zou kunnen zijn. Het algemene groeitraject is in hun ogen onaangetast. Ze handhaven hun koersdoel van 7,5 euro en hun koopadvies.

Biocartis veert 5,6 procent op tot 4,035 euro.