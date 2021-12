Euronext Brussel: een mooie scheiding en een rijke pijplijn

Terwijl de Europese beurzen een stapje terugzetten, houdt de Bel20 stand. Argenx slaat munt uit een positief rapport, terwijl de aangekondigde afsplitsing van DEME de koers van Ackermans & van Haaren aanjaagt.

Kent u uw Bijbel nog? In het scheppingsverhaal - dat logischerwijs in het eerste hoofdstuk van Genesis staat - doet de anonieme auteur uit de doeken hoe God water en land van elkaar scheidt. Hij laat al het water naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt. ‘Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was’, staat in de Nieuwe Bijbelvertaling.

Land en zee scheiden is precies wat CFE gaat doen. Het Brusselse bedrijf gaat zichzelf in twee splitsen en de maritieme dienstverlener DEME een aparte beursnotering geven. Met zijn overblijvende activiteiten, die zich te land afspelen, wordt CFE opnieuw een pure bouwgroep. Als voornaamste reden voor de splitsing verwijst CFE naar de verschillende segmenten en de verschillende geografische markten waarin CFE en DEME actief zijn. DEME is een van de toppers in de wereld inzake baggerwerken en de bouw van offshore windparken. CFE is actief in bouw, elektrische installaties, spoorinfrastructuur en vastgoedpromotie.

Analisten speculeren er al jaren op dat DEME apart naar de beurs zou worden gebracht. Een operatie die CFE volgende zomer hoopt af te ronden. De koersreactie spreekt boekdelen: CFE schiet 6,9 procent hoger tot 97,50 euro. Een recordkoers is dat niet; daarvoor moeten we teruggaan tot voorjaar 2017, toen een aandeel even euro kostte.

Analisten zijn zonder uitzondering positief over de geplande transactie. ‘De afsplitsing van DEME creëert een zuivere speler’, klinkt het bij KBC Securities, dat CFE meteen toevoegt aan zijn favorietenlijst. Het koopadvies en koersdoel van 109 euro blijven behouden.

Luuk van Beek van Degroof Petercam: ‘Wij beschouwen dit als een zeer positieve stap, omdat we geloven dat het de conglomeraatdiscount die momenteel op CFE wordt toegepast, zal wegnemen. De nieuwe structuur zal de transparantie vergroten en de waarde van DEME’s activiteiten meer zichtbaar maken.’ Om de afsplitsing op een belastingvriendelijke manier te kunnen doen is het wel van belang dat CFE een fiscale ruling verkrijgt, merkt hij op. Hij vermoedt dat het management dat al heeft afgetoetst vooraleer de afsplitsing aan te kondigen. Hij handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 120 euro.

CFE is voor 62,1 procent in handen van Ackermans & van Haaren en de Antwerpse investeringsgroep profiteert mee: AvH stijgt 1,2 procent tot 148,70 euro en is een van de indexleden die ervoor zorgen dat de Bel20 min of meer standhoudt te midden een rood Europa.

Gemiddeld zakken de Europese beurzen rond 12.30 uur met 1,4 procent. Ze zetten een stap terug na hun forse klim van woensdag (+2,9%). Vooral de techwaarden krijgen klappen nadat Apple gewag maakte van een zwakkere vraag naar de jongste iPhone-modellen. De Bel20 , die woensdag een meer matige klim van 1 procent liet optekenen, blijft nagenoeg stabiel (-0,03%) op 4.153 punten.

'Een pijplijn in een product'

De sterkste motor is echter Argenx , dat 3 procent aandikt tot 257,50 euro. De Gentse biotechgroep is sinds de herschikking van de Bel20 in het voorjaar een van de zwaargewichten van de Brusselse index. Op dit ogenblik is Argenx goed voor 10,8 procent van de korf. Een sprong heeft dus een heilzaam effect op Bel20.

De klim zelf is te danken aan een lovend rapport van Kepler Cheuvreux. Analisten Daan Vandenberk en Damien Choplain vragen zich af of ‘de nieuwe expansiegolf in Argenx’ pijplijn’ reeds ten volle in de koers zit.

Ze brengen in herinnering dat Argenx op het punt staat om zijn eerste commercieel product, efgartigimod, op de markt te brengen. Het kandidaat-geneesmiddel wordt momenteel bestudeerd door de Amerkaanse geneesmiddelenwaakhond FDA voor de behandeling van de spierziekte myasthenia gravis.

Er zitten echter nog heel wat meer indicaties in de pijplijn. Argenx spreekt daarom van 'een pijplijn in een product'. Tegen 2025 wil het bedrijf 15 auto-immuunindicaties geïdentificeerd hebben die het met efgartigimod wil aanpakken. Daarnaast wil Argenx de zeldzame aandoening multifocale motorische neuropathie (MMN) aanpakken met zijn nieuw potentieel geneesmiddel ARGX-117.

De komst van een nieuwe analist leidt tot enkele aanpassingen van Keplers model, onder meer van de waarde van efgartigimod. Op basis van zes indicaties komt het beurshuis nu tot een piekverkoop van 7,6 miljard dollar in 2035.

‘We zijn overtuigd dat er nog verborgen waarde in Argenx’ pijplijn zit en opwaarts potentieel door nieuwe toevoegingen in de nabije toekomst’, klinkt het. Het koersdoel stijgt van 220 tot 290 euro en het advies gaat van ‘houden’ naar ‘kopen’.