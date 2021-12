Euronext Brussel: een onwelkom kerstgeschenk

Na de forse herstelbeweging van dinsdag doen de beurzen het kalmer aan. Barco krijgt op zijn donder na een winstwaarschuwing. Roularta verstevigt zijn positie op de Nederlandse magazinemarkt.

De Europese beurzen maakten dinsdag hun uitschuiver van daags tevoren helemaal goed. De Euro Stoxx 50 sloot met een stevige 1,65 procent winst. Woensdag gaat het er heel wat rustiger aan toe. Met Kerstmis voor de deur wordt de handel dunner en door de omikronvariant, die zich in een duivels tempo verspreidt, is het mistig. Omstreeks 11.20 uur noteert de Euro Stoxx 50 0,1 procent in de plus.

In Brussel gaat de Bel20 0,05 procent lager tot 4.223 punten. Met zijn ticket voor de Amerikaanse markt – voor Vyvgart ter behandeling van myasthenia gravis – op zak zet Argenx zijn klim voort. Er komt nog eens 0,7 procent bij tot 309,70 euro waardoor het aandeel nu wel heel dicht bij zijn record van februari (312,20 euro) staat.

Ackermans & van Haaren , een van de favorieten van de Belgische beurshuizen voor 2022, staat op de derde plaats met 0,7 procent winst. AB InBev , ook een favoriet voor het komende jaar, werkt tegen met 0,9 procent verlies. Strengere coronamaatregelen wegens omikron zullen het bierverbruik tijdens de feestperiode vermoedelijk dempen.

Hogere kosten

Een flinke pandoering krijgt Barco . De Kortrijkse beeldvormingsgroep publiceerde dinsdagavond onverwacht een trading update en daarin zat een winstwaarschuwing verpakt. Barco verwacht nog steeds een omzetgroei van circa 5 procent te boeken over 2021, maar door hogere kosten zal de winst iets minder zijn dan voorzien. De brutobedrijfswinst (ebitda) zal uitkomen tussen 56 en 60 miljoen euro. Dat is niet alleen een pak minder dan de circa 70 miljoen waar analisten van uitgingen, maar ook nauwelijks meer dan het cijfer van 2020, toen 54 miljoen euro werd behaald.

De oorzaak zijn hogere kosten ten gevolge van de verstoorde aanvoerlijnen: hogere prijzen voor onderdelen maar ook hogere kosten voor maritiem vervoer en logistiek. Het aandeel opende 6 procent in de min, maar dat werd al snel iets meer. Barco verliest 7,7 procent tot 17,70 euro.

‘Geen typisch kerstgeschenk’ titelt Kris Kippers van Degroof Petercam zijn rapport. Hij becijferde dat de nieuwe prognose van Barco een ebitda-marge van 7 à 7,5 procent inhoudt, terwijl de consensus op 8,4 procent rekende. De analist heeft zijn ebitda-ramingen voor dit en volgend jaar met respectievelijk 14 en 15 procent verlaagd. Zijn koersdoel zakt van 24,50 tot 22 euro. Hij herhaalt zijn koopadvies maar wijst erop dat trekkers voor de koers op korte termijn duidelijk ontbreken.

Kippers had contact met Barco en vernam dat de hogere inputkosten alle divisies treffen, maar het meest de tak Healthcare. Het volledige effect van de hogere kosten is nu zichtbaar. Ze zullen in het vierde kwartaal en het eerste kwartaal van 2022 op de marges wegen. Daarna zullen de prijsverhogingen die Barco heeft doorgevoerd, de margedruk naar verwachting doen wegebben.

Volgens Kepler Cheuvreux zal de brutobedrijfswinst (ebitda) op basis van het midden van de vork nu nog met 8 procent stijgen tegenover 2020. ‘Wij blijven Barco zien als een laatstadiumherstelspeler, al zal het herstel langer duren dan we oorspronkelijk verwachtten’, klinkt het. Kepler Cheuvreux verlaagt zijn koersdoel van 24,50 tot 22 euro maar handhaaft het koopadvies. Niettemin ziet de analist maar weinig elementen die de koers in de komende zes maanden kunnen aanvuren.

Truckstar

Roularta Media Group versterkt zijn positie op de Nederlandse magazinemarkt aanzienlijk met de overname van New Skool Media. De West-Vlamingen, die bij onze noorderburen reeds actief waren met Plus Magazine en Landleven, halen 20 bijkomende magazinemerken binnen. Daarmee wordt Roularta naar eigen zeggen de op een na grootste uitgever van magazinemerken in Nederland. De bekendste magazines van New Skool Media (NSM) zijn EW, het vroegere Elsevier, en Beleggersbelangen. Andere titels zijn onder meer Delicious, Knipmode, Fiets, Formule 1, Truckstar en Columbus Travel.

Roularta verwacht vanaf volgend jaar een positieve impact op de groepsresultaten. NSM tekent voor een omzet van circa 45 miljoen euro, heeft 170 voltijdsequivalenten in dienst en telt 260.000 abonnees. Financiële details maakt Roularta niet bekend.

Beleggers juichen de expansie niettemin toe: het aandeel wint 3,2 procent tot 17,75 euro. Het is van de zomer van 2018 geleden dat het aandeel zo hoog stond.