Euronext Brussel: een pil met een bitter smaakje en een ontwaakte schone slaapster

Het kasteel van Doornroosje in het EuroDisney-park. Volgens Kepler Cheuvreux is Sofina, jarenlang de schone slaapster van Brussel, wakker geworden.

Op een lagere beurs deemstert het enthousiasme over Mithra’s deal met Mayne wat weg. Een adviesverlaging doet Sofina een stap terug zetten.

De forse verslechtering van het sentiment in de Amerikaanse verwerkende nijverheid houdt ook woensdag de beurzen onder de knoet. Beleggers kijken uit naar de jobcijfers, die wellicht meer duidelijkheid zullen scheppen over de toestand van de Amerikaanse economie. De brede Stoxx Europe 600 zakt rond 12.15 uur met 1,45 procent en is op weg naar de slechtste tweedaagse sinds augustus. De hardste klappen zijn voor cyclische waarden: grondstoffen, energie, industrie.

In Brussel geeft de Bel20 1,2 procent prijs tot 3.620 punten. Met uitzondering van Galapagos (+0,6%) en Proximus (+0,2%) staan alle steraandelen in de min. Verliezen van meer dan twee procent zijn er voor Solvay, UCB, Ontex, Argenx en Sofina.

De holding van de familie Boël wist dinsdag ondanks de algemeen neerwaartse trend nog 0,7 procent hoger te sluiten, maar moet nu toch plooien. Het aandeel Sofina zakt 2,2 procent tot 201 euro en tekent daarmee voor het grootste procentueel verlies binnen de Bel20.

Analist Kris Kippers van Kepler Cheuvreux heeft zijn advies verlaagd van ‘kopen’ tot ‘houden’ en tegelijk zijn koersdoel opgetrokken van 197 tot 209 euro. Sinds Kepler Cheuvreux in april de opvolging van Sofina is gestart, heeft de holding van de familie Boël uitstekend gepresteerd op de beurs. Het aandeel won 17 procent en daarmee is de korting ten opzichte van de netto-actiefwaarde verdwenen. Vooral de voorbije weken ging de koers zonder hard nieuws van record naar record. Kippers opperde van meet af aan dat Sofina het verdiende in lijn met zijn netto-actiefwaarde te noteren en dat is nu het geval. 'Het ziet er naar uit dat de schone slaapster van Brussel nu wakker is', klinkt het.

Tweede lezing

Toen het Luikse farmabedrijf Mithra dinsdagmiddag aankondigde dat het een akkoord had gesloten met Mayne Pharma om zijn anticonceptiepil Estelle in de Verenigde Staten op de markt te brengen, schoot het aandeel prompt 8 procent hoger. Daarvan sloot bij de slotbel nog 2,2 procent over.

Vandaag zien we een omgekeerde reactie: Mithra maakt een duik van 8,8 procent tot 27,72 euro. De analisten van Degroof Petercam tonen zich opgetogen over de megadeal en trekken hun koersdoel op van 34 tot 37 euro.

Bij KBC Securities daarentegen is het enthousiasme in een tweede lezing een stuk bekoeld. Mayne gaf vandaag vanop het hoofdkwartier in Melbourne extra informatie vrij en op basis daarvan hebben analisten Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse hun ramingen voor zowel de piekverkoop in de VS als de totale opbrengsten voor Mithra in de komende tien jaar gevoelig verlaagd. Zo komen zij tot een lager koersdoel van 31 euro (voorheen 33 euro). Hun advies zakt van ‘kopen’ naar ‘bijkopen’.

Immobel (+1,2%, 67,20 euro) klopt aan bij de spaarder. De projectontwikkelaar lanceert een obligatielening die zich richt tot kleine beleggers - en in mindere mate institutionelen. Het is de bedoeling tussen 50 en 75 miljoen op te halen. De brutocoupon op de obligaties met een looptijd van 7,5 jaar bedraagt 3 procent. Vermits de obligatie wordt uitgegeven tegen 101,875 procent van de nominale waarde, ligt het nettorendement een stuk lager, op 1,83 procent. Beleggers kunnen van 4 tot 8 oktober intekenen op het aanbod.

Guidance

Sectorfederatie Febiac maakte dinsdagavond bekend dat de auto-inschrijvingen in ons land in september met 32 procent zijn toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. Toen was er een diepe duik (-34%) van de autoverkoop door de invoering van de nieuwe WLTP-normen om verbruik en CO2-uitstoot te meten. De merken van de VW-groep, die door D’Ieteren Auto worden ingevoerd, konden vorige maand hun marktaandeel opkrikken tot 19,7 procent tegen 15,3 procent in september 2018.

Volgens ING-analist David Vagman maken de cijfers van september de guidance van het management van D’Ieteren een stuk geloofwaardiger. De Brusselse groep zei in het persbericht over de halfjaarresultaten te mikken op een ‘vrijwel stabiel aangepast resultaat voor belastingen’ voor D’ieteren Auto, op een licht lagere autoverkoop in België en op een hoger marktaandeel voor de VW-merken. Het aandeel D’Ieteren wint 0,3 procent tot 49,40 euro.