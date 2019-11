Euronext Brussel: een roestvrije eindejaarsrally

De sterkste winst is na de hoopgevende kwartaalupdates voor Aperam en Ontex , maar die twee maken samen slechts 2 procent van de Bel20-korf uit.

Aperam werd als voornaam slachtoffer van de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog lang door beleggers in de ramsj gezet, maar er gloort hoop : het derde kwartaal leverde voor de producent van roestvrij staal beter dan verhoopte winst op en ook voor het vierde kwartaal zou er beterschap zijn. Het aandeel spurt 10 procent hoger op 27,10 euro en helpt zo ondanks het geringe gewicht in de korf de Bel20 bijna 5 punten hoger.

Ontex , de andere Bel20-dwerg, gaat 8 procent hoger naar 17,15 euro. De luierfabrikant werd over het voorbije jaar keihard afgestraft voor een forse daling van de winstmarges, als gevolg van oplopende grondstoffenkosten, keiharde concurrentie en een grote Braziliaanse deal die op zijn zachtst gezegd niet meteen rendeerde. CEO Charles Bouaziz maakt zich sterk dat Ontex uit het dal aan het klimmen is en belooft - weliswaar gezuiverd voor de impact van tegenzittende wisselkoersen - voor heel het boekjaar een stabiele omzet en winst.

'Over het derde kwartaal lag de marge met 10,7 procent boven onze verwachting', zegt ING-analist Reginald Watson. 'Dat laat het beste vermoeden voor het potentieel om de winstmarges dankzij kostenbesparingen en gunstige grondstoffenprijzen nog meer te verbeteren'.

Beurshuis Kepler Cheuvreux is niet onder de indruk van het kwartaalrapport van Ageas . 'De nettowinst van de verzekeringspoot ligt 12 procent boven de consensus, maar dat is vooral omdat de groep 60 miljoen euro meer meerwaarden boekte dan verwacht. Zonder die meerwaarden ligt het nettoresultaat met 208 miljoen 7 procent onder onze verwachtingen', becijfert analist Benoit Pétrarque. Hij handhaaft het 'afbouwen'-advies.

Guy Sips van KBC Securities is best tevreden met de resultaten van beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert . De analist heeft het over ‘een mooie set’, waarbij het bedrijf voor het tweede kwartaal op rij omzetgroei kon voorleggen.