Euronext Brussel: een zinkend schip en goed renderende tankers

Aan de afgang van ASIT biotech komt voorlopig geen einde. Shurgard geniet van een koopadvies van Jefferies. Volgens Degroof Petercam heeft Euronav een langere periode van goede vrachttarieven voor de boeg.

Na hun mooie prestatie van maandag doen de Europese beurzen het dinsdag rustig aan. Gemiddeld zakken ze 0,2 procent. Beleggers zijn benieuwd of er schot zit in de Amerikaans-Chinese onderhandelingen en vragen zich af wanneer een ‘fase 1’-deal kan worden ondertekend. Hongkong blijft wel een probleem, nu Peking niet van plan lijkt een duimbreed toe te geven aan de betogers voor meer democratie.

In Brussel laat de Bel20 omstreeks 12.30 uur 0,2 procent liggen op 3.893 punten. De verliezen bestrijken een breed spectrum en treffen onder meer de financiële zwaargewichten ING (-0,55%) en KBC (-0,7%) en bierbrouwer AB InBev (-0,3%).

Solvay (-0,2%, 104,75 euro) gaat de productie van PVDF op zijn fabriekscomplex in het Chinese Changshu meer dan verdubbelen. Het Belgische chemiebedrijf speelt daarmee in op de trend naar duurzame mobiliteit en de groeiende vraag naar herlaadbare batterijen. PVDF (polyvinylideenfluoride), dat Solvay verkoopt onder de merknaam Solef, wordt onder meer gebruikt in lithium-ion-batterijen voor elektrische wagens.

ASIT en Celyad

Op de brede markt maakt ASIT biotech een nieuwe duik. Het Luikse bedrijf crashte maandag 82 procent nadat uit een (tweede) fase 3-onderzoek bleek dat zijn hooikoortsmiddel onvoldoende werkt. ASIT heeft nog twee andere immunotherapieën tegen allergieën in de pijplijn, maar die verder ontwikkelen kost geld en het bedrijf heeft maar 3,8 miljoen euro meer in kas. En nu het technologieplatform vragen oproept, is het onzeker of er nog iemand in ASIT wil investeren.

Alle analisten hanteren tegenwoordig een verkoopadvies voor het biotechbedrijf. Nadat KBC Securities maandag al het koersdoel op 0,15 euro zetten, doet nu ook Kepler Cheuvreux dat. Dit koersdoel houdt enkel nog rekening met de cash die nog in het bedrijf zit. Het advies zakt van 'under review' naar 'afbouwen'.

ASIT biotech keldert nogmaals 35,5 procent tot 0,2965 euro. Andere biotechbedrijven delen in de klappen: Kiadis verliest 13,7 procent tot 2,56 euro en Celyad 10,1 procent tot 10 euro.

Bij Celyad speelt nog iets anders mee. Armistice Capital heeft op korte tijd een shortpositie van 1,23 procent opgebouwd in het bedrijf. Het Amerikaanse hedge fund geeft zo te kennen dat het aandeel in zijn ogen overgewaardeerd is. Vorige week was Celyad 41 procent gestegen na de presentatie van zijn kwartaalcijfers, met de melding dat alles op schema ligt, en het verkrijgen van 8,5 miljoen euro extra subsidies van de Waalse overheid.

Aan het andere einde van het spectrum vinden we opnieuw Curetis terug. Het diagnosticabedrijf dat binnenkort gaat fuseren met zijn Amerikaanse sectorgenoot OpGen, veerde maandag 30,7 procent op door hoop op positief nieuws uit de Verenigde Staten – over een nieuwe longinfectietest - en na de publicatie van een deels positieve kwartaalupdate. Het aandeel klimt nogmaals 5,3 procent tot 0,56 euro.

Zelfopslag

Bij de betere stijgers heeft Shurgard (+1,25%, 32,30 euro) postgevat. Jefferies start de opvolging van de verhuurder van opslagruimte met een koopadvies en een koersdoel van 36 euro.

Shurgard is goed geplaatst om deel te nemen aan de structurele groei en de consolidatie in de – sterk versnipperde - markt voor zelfopslag, meent het beurshuis. Het bedrijf heeft volgens analisten Andrew Gill en Mike Prew tot 750 miljoen euro ter beschikking voor verdere expansie. Zij vinden ook dat Shurgard met een premie mag noteren tegenover sectorgenoten als Big Yellow Group en Safeguard.

In evenwicht

Euronav (+0,3%, 10,05 euro) kan voorlopig maar weinig munt slaan uit een positief rapport van Degroof Petercam. Analist Luuk van Beek herinnert eraan dat de vrachttarieven voor tankers de voorbije maanden spectaculair zijn hersteld. De perfecte storm van de maand oktober, die de tarieven naar uitzonderlijk hoge niveaus tilde, is intussen gaan liggen. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn echter bijzonder gunstig, meent de analist.

Hij voert drie argumenten aan. De eerste is dat dankzij stevige sloop in 2018 de overcapaciteit in de tankermarkt is verdwenen, zodat de markt weer in evenwicht is. Van Beek verwacht dat de tankertarieven in de komende kwartalen hoog zullen blijven door een sterke vraag in combinatie met een verminderd aanbod van tankercapaciteit.

De tankermarkt zal de komende jaren bovendien krapper worden door een kleinere instroom van nieuwe schepen en doordat oudere schepen uit dienst zullen worden genomen door nieuwe regelgeving (IMO 2020, ballastwater) en hogere eisen van de klanten.

Een derde argument is dat Euronav nog altijd met een discount noteert tegenover de netto-actiefwaarde. Van Beek ziet die discount verdwijnen wanneer het herstel van de vrachttarieven duurzaam blijkt te zijn.