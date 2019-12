Euronext Brussel: er zit nog rek op Recticel

De Brusselse beurs schakelt voorzichtig in achteruit. Recticel en Argenx horen bij de favorieten voor 2020 van KBC Securities. Ahold Delhaize investeert stevig in zijn Amerikaanse distrbutiecentra.

De Europese beurzen blijven rond het middaguur nagenoeg stabiel. De voorzichtigheid heeft met minstens drie zaken te maken: het rentebesluit van de Fed van vanavond, de Britse parlementsverkiezingen van donderdag en de onzekerheid rond de nieuwe Amerikaanse importheffingen op Chinese producten.

In Brussel zakt de Bel20 0,2 procent tot 3.918 punten. Colruyt (-4,5%) is de winst van dinsdag - als reactie op de beter dan verwachte halfjaarcijfers (+4,9%)- weer helemaal kwijt. Ook de vastgoedspelers WDP (-2,6%) en Cofinimmo (-2%) en bierbrouwer AB InBev (-0,4%) zetten druk.

Galapagos staat vooraan met een winst van 2,2 procent tot 198,30 euro. Berenberg-analist Patrick R. Trucchio heeft zijn koersdoel voor het biotechbedrijf verhoogd van 195 naar 225 euro. Zijn advies blijft 'kopen'.

In dezelfde sector verkent Argenx nieuwe pieken. Het biotechbedrijf klokte dinsdag op een recordkoers van 140 euro af en doet er nog eens 0,9 procent bij tot 141,20 euro. Argenx zegt op schema te zitten om deze maand te starten met een fase 3-studie met efgartigimod ter behandeling van de bloedziekte ITP.

Argenx kreeg ook een koersdoelverhoging, van 130 tot 159 euro, van KBC Securities. Bbiotechanalisten Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse wijzen erop dat 2020 een nieuwsrijk jaar wordt voor Argenx, met in de eerste plaats resultaten van het fase 3-onderzoek met efgartigimod voor de spierziekte myasthenia gravis.

Het behouden koopadvies en het opwaarts potentieel tot het nieuwe koersdoel bezorgen Argenx meteen een plaatsje in de nieuwe ‘Dynamic Top Pick List’ van KBC Securities voor 2020. In die lijst zitten 10 large caps en 5 small caps die een koopadvies kregen en minstens 10 procent opwaarts potentieel bieden.

Ruimte voor strategisch nieuws

Ook Recticel wordt in de ‘Dynamic Top Pick List’ opgenomen. De schuimrubberproducent krijgt van het beurshuis een adviesverhoging, van ‘bijkopen’ tot ‘kopen’, en klimt 4,2 procent tot 8,13 euro.

Nadat Recticel in het voorjaar een ongevraagd bod van Kingspan op zijn isolatietak afwees, is er nog ruimte voor strategisch nieuws in de nabije toekomst, zegt analist Wim Hoste. Het desinvesteringsproces van de tak Automotive Interiors loopt immers. Hoste sluit ook niet uit dat het hele verhaal met Kingspan de relatie met partner Greiner in de joint venture Eurofoam dusdanig heeft veranderd dat het de aanzet geeft tot een strategische verandering in Soepelschuim.

De analist acht het ook niet onmogelijk dat Recticel in de komende jaren evolueert naar een zuivere isolatiespeler. Die transformatie zou aanzienlijke bijkomende aandeelhouderswaarde kunnen creëren want vanuit een som-der-delenperspectief is Recticel stevig ondergewaardeerd, zegt Hoste. Hij komt in zijn raming op 10,4 euro per aandeel en zet zijn koersdoel op 10 euro.

Massale investering

Ahold Delhaize investeert 480 miljoen dollar in het verbeteren van zijn aanvoerketen in de VS. De Nederlands-Belgische retailer gaat drie distributiecentra overnemen van C&S Wholesale Grocers, twee bijkomende centra leasen en twee volledig geautomatiseerde diepvriescentra bouwen. De operatie zal de komende drie jaar wel een negatieve impact hebben op de resultaten; vanaf 2023 zou de impact positief moeten zijn.

Dat Ahold overschakelt op één distributiemodel is logisch, zegt Fernand de Boer van Degroof Petercam. De twee voormalige Amerikaanse ondernemingen – de Amerikaanse activiteiten van Ahold en Delhaize - draaiden immers op twee verschillende systemen. Bovendien rechtvaardigt het rendement de investering. Niettemin zal de vrijekasstroomgeneratie in de komende drie jaar getroffen worden. Vooral in 2020 zal dat voelbaar zijn. Gezien de negatieve impact op de kasstroom en de winst op korte termijn had de analist verwacht dat de markt in het beste geval neutraal zou reageren. Hij is dus niet verwonderd dat het aandeel 1,5 procent zakt tot 22,9 euro. De Boer handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 26 euro.

‘Dit is een massale investering door Ahold Delhaize om zijn Amerikaanse aanvoerketen te moderniseren’, merkt Alan Vandenberghe van KBC Securities op. De groep beschikt momenteel over 15 traditionele distributiecentra in de VS. Door deze investering zal dat aantal tegen 2023 toenemen tot 22. Ahold Delhaize zet ook een grote stap voorwaarts in zijn omnichannel-strategie. Niet alleen zullen de dienstverlening en de efficiëntie verbeteren, de kosten zullen ook aanzienlijk dalen. Vandenberghe handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 26 euro.

Uitdager

De Belgische telecommarkt staat voor een mogelijke concurrentiële disruptie. Daarbij heeft Orange Belgium (+2,9%, 19,66 euro) de rol van uitdager op zich genomen. Het bedrijf belooft dure bundels te ontvlechten, zegt analist David Wright van Bank of America. Hij trekt zijn koersdoel voor Orange Belgium op van 22,60 tot 31,80 euro. Zijn advies stijgt van 'neutral' (houden) naar 'buy'.

De analist wijst erop dat Orange Belgium ook aanzienlijke waarde kan realiseren dankzij de overeenkomst met Proximus om zendmasten te delen. Het aandeel dikt 2,6 procent aan tot 19,60 euro.