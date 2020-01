Euronext Brussel: farma en gas brengen kleur

Op een matte Brusselse beurs brengt vooral farma leven in de brouwerij. Acacia Pharma profiteert van een belangrijke strategische deal. De managementaanpassingen bij Exmar worden goed onthaald.

De Europese beurzen maken vrijdagmiddag pas op de plaats. Nu de geopolitieke zorgen zijn afgenomen, wachten beleggers op het Amerikaanse banenrapport. Dat weerspiegelt niet alleen hoe de economie in de VS draait, maar is ook een belangrijk fundament voor het consumentenvertrouwen.

In Brussel blijft ook de Bel20 dicht bij de slotstand van donderdag, met een winstje van 0,04 procent op 4.015 punten.

Veel lijn zit er niet in de koersbewegingen. Aperam (-2,2%) is de grootste procentuele daler. Argenx (-0,7%) zet een stapje terug. Het biotechbedrijf kwam gisteren met positief nieuws rond zijn kandidaat-geneesmiddel efgartigimod en belandde daardoor op een record. ING (-0,45%) kan niet profiteren van een licht hoger koersdoel – van 12 naar 12,50 euro – bij Deutsche Bank, dat het koopadvies handhaaft.

Galapagos (+0,2%) beweegt weinig. Gilead Sciences, de strategische partner van het Belgische-Nederlandse biotechbedrijf, heeft zijn belang in Galapagos licht opgetrokken tot 25,84 procent.

Acacia en Cosmo

Voor meer nieuws en meer beweging moeten we op de brede markt zijn. Daar knalt Acacia Pharma 8,9 procent hoger tot 2,56 euro. Dat is meteen de hoogste koers sinds begin mei vorig jaar. Het Brits-Amerikaanse farmabedrijf sluit een belangrijke strategische samenwerking met zijn Nederlandse sectorgenoot Cosmo Pharmaceuticals.

Acacia verwerft de licentie voor de Verenigde Staten voor Cosmo’s middel ByFavo (remimazolam), een kort werkend, intraveneus sedativum en anestheticum. Voor ByFavo is een aanvraag ingediend bij de Amerikaanse geneesmiddelendienst FDA en op 5 april komt er al dan niet groen licht.

De redenering achter het akkoord is dat ByFavo in gelijkaardige omstandigheden wordt toegediend als Barhemsys, het middel van Acacia Pharma tegen postoperatieve misselijkheid, en de doelgroep dus dezelfde is. Mike Bolinder, de CEO van Acacia Pharma, noemt ByFavo 'een uitstekende complementaire productopportuniteit voor Barhemsys'.

Cosmo zal een aanvangsbetaling van 10 miljoen euro ontvangen van Acacia in de vorm van aandelen. Als ByFavo in de VS wordt goedgekeurd, volgt een nieuwe betaling van 30 miljoen euro, waarvan de helft in cash en de rest ofwel in cash ofwel in aandelen. Cosmo kan ook op verdere (mijlpaal)betalingen rekenen.

In het kader van de overeenkomst zal Cosmo ook een strategische investering van 10 miljoen euro in Acacia doen. Het verwerft 4,3 miljoen aandelen tegen 2,30 euro per aandeel. Door deze investering en de aanvangsbetaling verwerft Cosmo een belang van 14,08 procent in Acacia Pharma. Cosmo zal Acacia ook tot 35 miljoen lenen mits bepaalde mijlpalen worden bereikt.

Volgens Benoit Louage van Degroof Petercam lijkt Acacia Pharma met het licentiecontract voor ByFavo een goede zaak te doen. Zowel Barhemsys als ByFavo delen gelijkaardige ‘stopplaatsen’ en commerciële boodschappen. ‘Beide geneesmiddelen zijn gepositioneerd in een ziekenhuisomgeving en focussen op het verminderen van de duur van de ingreep en de hospitalisatie.’ De analist wijst er nog op dat Cosmo de markt voor ByFavo op 150 tot 200 miljoen euro schat.

Louage behoudt zijn koopadvies en koersdoel van 4,80 euro. Hij wacht de conference call af om meer zicht te krijgen op de deal en de impact op de netto kaspositie van Acacia. Die zou nu versterkt moeten worden met het oog op de verhoopte goedkeuring en lancering van Barhemsys.

Deputy CEO

Exmar (+2,5%, 5,39 euro) liet donderdagavond weten enkele ingrijpende managementwijzigingen door te voeren. Meest in het oog springend is dat Nicolas Saverys, de CEO en referentieaandeelhouder van de Antwerpse groep, een ‘deputy CEO’ naast zich krijgt. Francis Mottrie wordt verantwoordelijk voor het interne bestuur van de groep.

Voorts verdwijnt Miguel de Potter, de schoonzoon van Nicolas, na ruim acht jaar als financieel directeur. Hij wordt opgevolgd door Patrick De Brabandere, die een zeer lange staat van dienst bij de gastanker- en gasinfrastructuurgroep heeft. Exmar pas ook zijn bedrijfsstructuur aan en tel voortaan drie business units: Shipping, Infrastructure en Shipmanagement.

‘Wij zijn positief over de nieuwe bedrijfsstructuur en de toevoeging van een deputy CEO voor het intern bestuur van het bedrijf’, zegt analist Cédric Duinslaeger van KBC Securities. Hij ziet ook geen probleem in de vervanging van financieel directeur Miguel de Potter door Patrick De Brabandere, vermits die laatste Exmar door en door kent en eerder al CFO was. Duinslaeger heeft voor Exmar een koopadvies en een koersdoel van 11 euro.