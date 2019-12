Euronext Brussel: favorieten voor 2020 al op dreef

Opfleurende handelshoop zet de Europese beurzen op winst en Euronext Brussel doet dapper mee. De favoriete aandelen van analisten voor 2020 nemen daarbij het voortouw.

De Europese beurzen gaan flink door op hun elan. Door het gedeeltelijke handelsakkoord dat de VS en China hebben bereikt, verdwijnt een grote onzekerheid voor beleggers. De Stoxx Europe 600 wint rond de middag 1,1 procent. De brede index stijgt voor de vierde dag op rij en bereikt een nieuwe recordhoogte. Vooral mijnbouwers en financiële bedrijven doen het goed.

In Brussel gaat de Bel20 0,55 procent vooruit tot 3.957 punten. Daarmee komt de kaap van 4.000 punten stilaan weer in zicht.

Het is van 12 maart 2018 geleden dat de Bel20 nog boven 4.000 punten noteerde. In 2017/18 was dat enkele maanden het geval en ook in de jaren vóór de financiële crisis, van pakweg september 2006 tot januari 2008. In 2007 stond de sterindex bijna het hele jaar boven 4.000 punten.

Driekwart van de Bel20 noteert in de plus. De grootste winsten zijn voor Argenx (+2,25%), WDP (+1,6%) en AB InBev (+1,5%). Niet toevallig komen Argenx en AB InBev ook voor op de favorietenlijst voor 2020 die De Tijd opstelde op basis van een rondvraag bij 14 analistenteams.

Het biotechbedrijf Argenx is in twee jaar met meer dan 400 procent in waarde gestegen, maar het verhaal is zeker niet ten einde. Met spanning kijken analisten en beleggers uit naar de resultaten van het fase 3-onderzoek met efgartigimod voor de spierziekte MG.

AB InBev kwam ook vorig jaar bij de favorieten voor en met zowat 33 procent winst dit jaar heeft het aandeel zeker niet ontgoocheld. De piek van eind 2015 blijft echter nog een eind verwijderd. AB InBev krijgt dankzij de verkoop van zijn Australische activiteiten en de beursgang van zijn Aziatische activiteiten stilaan zijn schuldenberg beter onder controle. Het bierconcern heeft ook nog heel wat troeven achter de hand: het is sterk aanwezig in verschillende groeimarkten, terwijl ook duurdere premiemerken of alcoholvrije bieren kansen bieden.

Achterblijvers

Grotere koerswinsten zien wij bij Orange Belgium en CFE, de nummers een en twee op de favorietenlijst. Orange Belgium wint 5,9 procent tot 20,75 euro. Het bedrijf legt de concurrenten Proximus en Telenet het vuur aan de schenen met ‘eenvoudige aanbiedingen’ die klanten lokken, aldus Puilaetco Dewaay. Samen met kostenbesparingen zouden de commerciële successen de resultaten hoger moeten stuwen, denken analisten.

Bouwgroep CFE dikt 4,2 procent aan tot 94,80 euro. Het moederbedrijf van DEME is volgens analisten een van de achterblijvers op Euronext Brussel. Het aandeel noteert 40 procent onder zijn historische piek van 2017. De laatste jaren is heel wat werk verzet rond de bouwactiviteiten, zodat die niet langer verlieslatend zijn. En voor DEME (baggerwerken en aanleg van offshore windenergieparken) zou 2020 een beter jaar moeten worden.

Op de vijfde plaats van de favorietenlijst staat Fagron (+1,6%, 19,09 euro). De leverancier van grondstoffen en bereidingen aan apotheken en ziekenhuizen heeft volgens analisten voor de komende jaren nog enkele groeiversnellers in huis. Denk aan eigen merkproducten of de fabriek voor steriele bereidingen in Wichita in de VS.

ClickShare

Een reactie in de andere richting zien we bij Barco , dat 2,8 procent laat liggen tot 208 euro. De beeldvormingsgroep was een jaar geleden een van de uitverkorenen en maakte zijn favorietenrol helemaal waar met een koerswinst van 116 procent dit jaar. Toch ziet een aantal analisten ook voor 2020 nog potentieel in het aandeel.

De koersval heeft vermoedelijk te maken met problemen rond ClickShare, een van de topproducten van Barco. De beveiliging van het toestelletje om presentaties te geven zou lekken vertonen. Hackers zou daardoor niet alleen met waardevolle slides aan de haal kunnen gaan, maar ook paswoorden kunnen stelen of zogenaamde malware kunnen installeren. De kwetsbaarheid van ClickShare werd ontdekt door het Finse beveiligingsbedrijf F-Secure. Barco heeft intussen een update van de firmware op zijn website geplaatst waarmee het probleem zou moeten opgelost zijn. F-Secure heeft echter zijn twijfels.

Myring

Mithra (+0,6%, 26,56 euro) heeft voor zijn vaginale anticonceptiering Myring nu ook een verdeler gevonden in Canada. Het gaat om Searchlight Pharma, waarmee Mithra vorig jaar al een akkoord sloot voor de commercialisering van zijn anticonceptiepil Estelle. De markt voor anticonceptieringen in Canada heeft naar schatting een waarde van 9 miljoen euro per jaar, aldus Mithra in een persbericht. Het enige andere product dat er momenteel verkrijgbaar is, is de Nuvaring van Merck (waarvan Myring een generische kopie is).

In het kader van de overeenkomst met Searchlight zal Mithra een eerste, niet nader gespecifieerde betaling ontvangen. Daarna heeft het Luikse farmabedrijf zicht op royalty's en minimum jaarlijkse hoeveelheden.