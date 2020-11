Euronext Brussel: follow the money

Robert Redford in 'All the President's Men'

ING verlaagt de lat om de belegger te kunnen verwennen, Solvay verhoogt de lat met dezelfde doelstelling. Beleggers verkiezen het tweede.

'Follow the money'. Het is het centrale advies in de prachtprent 'All The President's Men' uit 1976. Het is vandaag ook de rode draad bij de Brusselse beursdag. Het geld volgen - en checken waar het ontvangen geld vandaar komt - is niet alleen voor Robert Redford een wijze raad, maar ook voor elke belegger.

De grootste stijger in de vlakke Bel20 is Solvay , met een winst van 2 procent tot 73,18 euro.

De chemiereus durft na een erg moeilijke zomer beleggers weer een jaarprognose te gunnen. CEO Ilham Kadri voorspelt voor heel 2020 een brutobedrijfswinst (ebitda) tussen 1,89 en 1,97 miljard euro. Dat is duidelijk minder dan de 2,32 miljard euro over 2019, vooral door de crisis in de luchtvaartsector. Analisten rekenden voor 2020 gemiddeld op 1,925 miljard euro.

In het derde kwartaal zakte de omzet van Solvay harder dan verwacht: minus 18 procent naar 2,1 miljard euro. De ebitda hield beter dan verwacht stand met een krimp van 21 procent naar 473 miljoen euro.

Belangrijk: Kadri is begonnen aan een kritische doorlichting van de portefeuille. Het Portugese natriumchloor gaat de deur uit, net als de Zuid-Koreaanse fluorchemie. 'En er volgen nog enkele belangrijke desinvesteringen', zegt Kadri, die sinds haar aantreden sterk op kostenbesparingen en cashflow focust.

ING-analist Stijn Demeester stipt aan Kadri nu een vrije kasstroom van 900 miljoen voorspelt over 2020, 50 procent meer dan de eerdere doelstelling. 'Slotsom: Kadri houdt woord in kostenbesparingen en cashgeneratie. En dit in een zeer moeilijk klimaat'. Demeester handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 90 euro.

Een gelijkaardige teneur bij Degroof Petercam-analist Frank Claassen. 'Het moeilijke klimaat is meer dan voldoende weerspiegeld in de huidige beurskoers en de korting van 20 procent ten opzichte van de sector'. Claassen benadrukt ook dat dankzij de cashgeneratie het huidige dividend, 3,75 euro bruto per aandeel, en dividendrendement van meer dan 5 procent verzekerd is.

ING is een ander verhaal, al blijft de nieuwe CEO Steven Van Rijswijk de beleggereen stevig - maar niet meer 'progressief' - dividend beloven. Maar de manier waarop is wel omgekeerd aan Solvay. Terwijl de chemiereus het dividend verzekert door de kapitaalbuffers via cashflow aan te sterken, verzekert de grootbank de uitkering door de buffer minder solide te maken.

UBS handhaaft zijn koopadvies voor ING en koersdoel van 8,50 euro, maar erkent dat de grootbank met zijn kwartaalrapport onder de lat door is gegaan. Vooral de netto rente-inkomsten vielen tegen, een trend die analist Johan Ekblom de komende maanden niet snel ziet veranderen.

We zouden graag van ING een iets duidelijker belofte zien om over een duidelijk afgelijnde periode het surpuskapitaal uit te keren Johan Ekblom UBS-bankanalist

Ekblom merkt echter op dat ING zichzelf flink ruimte heeft gegeven om aandeelhouders in de watten te leggen. 'ING heeft de doelstelling voor de kapitaalbuffer forser dan verwacht verlaagd, naar 12,5 procent van de risicogewogen activa. Gelet op de huidige buffer van 15,3 procent heeft ING een surpluskapitaal van 8,7 miljard, één derde van de huidige beurswaarde.'

Toch mag het voor de UBS-analist nog iets enthousiaster. 'We zouden graag van ING een iets duidelijker belofte zien om over een duidelijk afgelijnde periode het surpuskapitaal uit te keren'. ING duikt 6 procent lager naar 6,01 euro.

Bpost trok gisteren een spurtje na het sterke kwartaalrapport en valt vandaag een beetje terug: minus 1 procent naar 8,645 euro. Beurshuis Jefferies verhoogt het koersdoel van 10 naar 12 euro, logischerwijs luidt het advies onverminderd 'kopen'.

Wij verwachten dat Bpost volgend jaar voor het eerst meer winst uit pakjes dan uit brieven haalt David Kerstens Jefferies-analist

Analist David Kerstens verwacht dat vanaf 2021 Bpost voor het eerst meer winst uit pakjes dan uit de klassieke brievenpost zal halen.

'Bpost noteert nu inclusief schulden tegen 8 keer de jaarlijkse bedrijfswinst, een korting van 40 procent op de postsector', stipt Kerstens aan. Hij vindt die korting onterecht: niet alleen krimpt de klassieke brievenpost minder sterk dan bij sectorgenoten als PostNL, dit jaar zal ook de groei in pakjes een stuk groter zijn.