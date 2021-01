Euronext Brussel: fotoboeken als troost

Beleggers krijgen dezer dagen niet alleen een karrenvracht bedrijfsresultaten op hun bord, maar ook aanhoudend hoge cijfers over de coronabesmettingen. Reuters becijferde dat wereldwijd meer dan 100 miljoen mensen met Covid-19 zijn besmet. Europa is de zwaarst getroffen regio: pakweg om de vier dagen komen er 1 miljoen besmettingen bij. De vaccinatiecampagnes zijn gestart, maar verlopen niet helemaal naar wens door een haperende aanvoer.

LG Chem

Hij merkt op dat winstgevende groei van de batterijmaterialen nog steeds de hoofdmotor is van het langetermijnverhaal van Umicore. De visibiliteit op de winstgevendheid van die tak is echter beperkt en daarom blijft Hostes advies ‘houden’.

Bij UBS gaat het koersdoel van 31 naar 33 euro, maar blijft het verkoopadvies van kracht. De Zwitsers hebben hun verwachtingen aangepast en gaan uit van een brutobedrijfswinst van 530 miljoen euro in plaats van 485 miljoen voordien. Voor 2021 en 2022 zien ze een winststijging per aandeel van 13 procent. De verhogingen zijn toe te schrijven aan de recyclageafdeling die profiteert van hogere metaalprijzen.

Fotoboeken en fotokalenders

Op de brede markt staat Smartphoto Group bij de beste klimmers. De fotofinisher krijgt een flink hoger koersdoel van KBC Securities: het gaat van 26 naar 35 euro. Analist Guy Sips heeft zijn waarderingsmodel een update gegeven nadat de Duitse sectorgenoot Cewe met een veelbelovende tradingupdate was gekomen. Cewe profiteert volop van het thuisblijven, waardoor de consumenten meer fotoboeken en fotokalenders bestellen. De winstmarge bij de Duitsers steeg van 8 naar 10 procent, wat de koers naar het hoogste peil in 20 jaar stuurde.

Defensief groeiaandeel

'Als een natuurlijke consolidator in een onderbevoorrade markt is het groeipotentieel van Shurgard gigantisch', zegtt Joachim Vansanten. Shurgard is volgens de analist een defensief aandeel. Het risico dat er plots te veel zelfopslagmagazijnen op de markt komen is bijna nul en de coronapandemie lijkt weinig impact te hebben op de gang van zaken. Met verhuurprijzen die ruim boven het break-evenpunt liggen en een solide balans is Shurgard goed geplaatst om de storm te doorstaan. Het dividendrendement is bovendien aantrekkelijk, zegt Vansanten.