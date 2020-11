Euronext Brussel: geen nieuws is slecht nieuws

De beurzen lassen een pitstop in bij de rally van de voorbije dagen. De update van Galapagos bevatte geen nieuws en dus verkopen beleggers.

Na de scherpe rally waarbij beleggers ongeveer elk Amerikaanse kiesscenario aangrepen als een excuus om te kopen, stokt de rally nu toch eeen beetje. De Bel20 gaat 0,4 procent lager naar 3.195 punten.

Galapagos gaat 5 procent onderuit naar 102,75 euro. De biotechgroep was in de aanloop van het kwartaalrapport wat overeind gekrabbeld, maar dat rapport bevatte geen nieuws. De kwartaalresultaten zijn voor biotechbedrijven zelden de essentie, de essentie is nieuws over het onderzoek. En dat nieuws was deze zomer voor de Mechelaars een grote opdoffer, met de onverwachte tweede zit voor goudhaantje filgotinib op de cruciale Amerikaanse markt. Een tweede zit die de grote rivaal als reumamiddel, Rinvoq van Abbie, een stevige voorsprong laat uitbouwen.

De cijfers waren naast bijzaak ook zoals verwacht: Galapagos verwacht nog steeds rond het half miljard cash op te branden in 2020 om het lopende onderzoek te financieren. Stevig, maar de cashbuffer is met 5,3 miljard euro nog veel steviger.

Geen nieuws is in deze context geen goed nieuws. Want beleggers hoopten iets meer duidelijkheid over de gesprekken met de Amerikaanse farmawaakhond rond de tweede zit voor filgotinib. Op dat vlak laten de Mechelaars alleen horen dat er 'in de komende maanden' duidelijkheid moet komen.

Het aandeel Galapagos is bij een wilde rit sinds Nieuwjaar bijna gehalveerd. En dat in contrast met wonderjaar 2019, toen de beurkoers verdrievoudigde.

Ook bij Balta eigenlijk geen (groot) nieuws met de kwartaalupate. De grote trends gaf de tapijtengroep begin oktober al aan, toen ze bij haar banken uitstel van terugbetaling van bankkredieten (61 miljoen euro) had bedongen.

In zijn update plakt Balta op die trends cijfers. De omzet kwam op 144 miljoen euro, 7 procent lager uit dan vorig jaar. Positief is dat de neergang van het tweede kwartaal een halt is toegeroepen. 'We hebben de omzet in Rugs (+11%) en Residential (stabiel) volledig hersteld. Het zal iets langer duren voordat Commercial (-24%) terug op een meer normaal niveau komt', zegt CEO Cyrille Ragoucy.

In essentie heeft Balta tijd gekocht voor de komende schuldaflossingen, met september 2022 nu als cruciale datum Wim Hoste KBC Securities

De hogere volumes/verkopen resulteren in combinatie met de kostenbesparingen (NEXT) en lagere grondstofprijzen in een stevige winstgroei. De brutobedrijfswinst dikt 26 procent aan tot 22 miljoen euro. De winstmarge springt van 11 naar 15 procent.

KBC Securities-analist Wim Hoste blijft niettemin voorzichtig met een 'houden'-advies en koersdoel van 1,40 euro. 'Dit vooral gelet op de hoge schuldenlast. De nettoschulden belopen 4,7 keer de ebitda over de jongste 12 maanden'.