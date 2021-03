Euronext Brussel: geen voetbalscore, wel een kredietscore

VGP, de ontwikkelaar van logistieke parken, krijgt een rating van Fitch, wat nieuwe groeiperspectieven biedt. De notering van Mithra is opgeschort, wellicht omdat belangrijk nieuws op komst is.

De Europese beurzen gaan gemiddeld 0,5 procent hoger. Beleggers wegen de zorgen over de verdere stijging van het aantal coronagevallen in Europa af tegen het vooruitzicht van een sterk herstel van de Amerikaanse economie. Een herstel waarbij zowel de gigantische stimulus van president Biden als een versnelling van de vaccinatiecampagne een sleutelrol speelt.

Het Duitse ondernemersvertrouwen, weergegeven in de Ifo-index, is deze maand ook sterker dan verwacht verbeterd. Al dient daar onmiddellijk aan toegevoegd dat de rondvraag deels plaatsvond voordat de lockdownmaatregelen werden verlengd.

De Bel20 hangt zijn wagonnetje aan de Europese trein en stijgt 0,9 procent tot 3.881 punten. In de voorste gelederen zijn de biotechbedrijven Argenx (+3,9%) en Galapagos (+2,6%) terug te vinden, samen met inoxproducent Aperam (+2,9%) en chipontwikkelaar Melexis (+1,9%).

De notering van Mithra Pharmaceuticals is opgeschort in afwachting van een persbericht. Het is nagelbijten voor het Luikse farmabedrijf, want vermoedelijk gaat het om de beslissing van de Europese geneesmiddelenwaakhond EMA om de anticonceptiepil Estelle al dan niet toe te laten. Eerder deze maand zette Canada als eerste land het licht op groen voor de pil.

Kredietscore

De Brusselse beurs moest het vrijdag ter elfder ure door de afgelaste beursgang van Club Brugge zonder voetbalscore stellen, maar compenseert dat gemis met een kredietscore. VGP krijgt bij het ratingbureau Fitch een kredietscore BBB- met stabiele vooruitzichten, zo maakte de ontwikkelaar van logistieke parken vanmorgen bekend.

Wat een ‘technische’ mededeling lijkt, heeft belangrijke implicaties naar de toekomst toe. Een score bij een kredietbeoordelaar is essentieel om bij grote beleggers snel geld te kunnen ophalen.

BBB- is het laagste trapje in de categorie ‘kwaliteitspapier’ (investment grade in het jargon). Vele grote beleggers zoals vermogensbeheerders of family offices mogen niet lager op de ratingschaal afdalen.

‘De Fitch-rating is volgens ons een goede zaak’, zegt Kepler Cheuvreux. VGP haalde vorig jaar op de aandelenmarkt meer dan 300 miljoen euro vers geld op, waardoor de schuldgraad (de verhouding tussen schulden en eigen vermogen) tegen het jaareinde was gedaald tot circa 25 procent.

‘Het is fair te stellen dat het bedrijf ruimte heeft voor meer schulden en de rating kan meer flexibiliteit bieden qua type schulden’, aldus het beurshuis. Momenteel bestaan de schulden uit obligatieleningen. Kepler wijst erop dat VGP voor 720 miljoen euro obligaties heeft uitstaan, waarvan 375 miljoen euro in 2023 moet geherfinancierd worden. Wellicht kan nieuwe financiering ook tegen gunstigere voorwaarden.

VGP wint 1,7 procent tot 135,20 euro.

Frau im Leben

Roularta Media Group neemt het 50 procent-belang van Bayard Presse in Senior Publications Nederland (SPN) over. De andere helft had Roularta al in handen. Het West-Vlaamse mediabedrijf wordt zo volledige eigenaar van diverse magazines: Plus Magazine en Gezondheidsnet.nl in Nederland; Plus, Frau im Leben en G-Geschichte in Duitsland; en Télépro in België. Roularta geeft geen financiële details vrij.

‘Met deze transactie verstevigt RMG zijn internationale expansie en merkenportfolio met sterke multimediamerken en een loyale, groeiende abonneecommunity’, zegt CEO Xavier Bouckaert in een persbericht. De diverse merken hebben volgens hem in totaal 378.000 abonnees.

‘Vanuit strategisch standpunt verwelkomen we deze transactie’, zegt Guy Sips van KBC Securities. Hij verwacht dat de overname een positieve impact zal hebben op de jaarresultaten van Roularta. Zijn advies blijft ‘bijkopen’, zijn koersdoel 16 euro. Het aandeel klimt 1,4 procent tot 14,80 euro.

Boyd versus Belron

D’Ieteren maakt het koersverlies van donderdag (-2,1%) weer goed: de Brusselse familiale holding gaat 2,3 procent hoger tot 82,80 euro. ING-analist David Vagman vergeleek de resultaten van Boyd, een (gedeeltelijke) sectorgenoot van Belron in Noord-Amerika, met die van Belron zelf.

Boyd heeft in Noord-Amerika een marktaandeel van 5 procent in carrosserieherstelling, maar doet ook af en toe herstellingen van autoruiten. Toch levert Boyd een interessant vergelijkingspunt op voor Belron, de autoruitenhersteller die voor 54,85 procent in handen is van D’Ieteren en de voornaamste winstmotor is van de holding. De VS tekenen immers voor naar schatting meer dan 60 procent van Belrons winst.

Twee zaken komen naar voor. In de eerste plaats dat Belron bijzonder sterk presteerde in 2020. Boyd wist bij een 8,5 procent omzetdaling de ebitda-marge stabiel te houden op 14,1 procent. Belron daarentegen zag zijn ebitda-marge stijgen van 17,75 tot 21,85 procent ondanks de coronapandemie.