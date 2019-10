Euronext Brussel: geldhonger bij D'Ieteren en nóg een opsteker voor UCB

Op een licht lagere beurs profiteert D’Ieteren van een uitzonderlijk dividend. UCB zal zijn osteoporosemiddel tegen de verwachtingen in ook in Europa mogen verkopen. Kiadis halveert in waarde nu goedkeuring voor zijn verst gevorderde middel veel langer op zich laat wachten.

De Europese beurzen gaan rond het middaguur licht lager. De Chinese economie groeide in het derde kwartaal met 6,0 procent, iets minder dan verwacht, wat de zorgen over de wereldeconomie doet toenemen. Diverse bedrijven stuurden ook een waarschuwing uit wegens de moeilijkere marktomstandigheden. Zaterdag stemt het Brits Parlement bovendien over de brexitdeal.

Omstreeks 12.10 uur verliest de Bel20 0,25 procent tot 3.766 punten. De grootste procentuele daling is voor Galapagos , dat 2,9 procent afkalft tot 143,40 euro. Het beurshuis Bernstein heeft zijn advies voor het biofarmabedrijf verlaagd van 'outperform' (kopen) tot 'market perform' (houden). Het koersdoel blijft op 155 euro staan. Het aandeel Galapagos was deze week al 4,3 procent gestegen.

Evenity

Na de koerssprong van 6,1 procent van donderdag – als reactie op goede tussentijdse testresultaten voor het potentiële psoriasismiddel bimekizumab – doet UCB het vandaag voorzichtiger aan. Het aandeel noteert 0,5 procent lager op 70,12 euro.

Onverwacht krijgt UCB nu toch een positief advies voor de lancering van Evenity, zijn middel om postmenopauzale osteoporose te behandelen, in Europa. Eind juni was het oordeel van het adviescomité van het Europese geneesmiddelenagentschap negatief. UCB vroeg een tweede zit en slaagt nu wel.

Kepler Cheuvreux wijst erop dat een nieuw onderzoek, waar UCB had verzocht, maar zelden wordt toegekend. De Europese goedkeuring is dan ook een echte meevaller. Hoewel de Europese Unie een kleinere markt is dan de VS of Japan, is het toch nog een belangrijke markt, aldus het beurshuis dat bij ‘kopen’ en een koersdoel van 85 euro blijft.

Analist Thomas Guillot van Degroof Petercam beschouwt het nieuws rond Evenity als een positieve verrassing en denkt dat het momentum waar UCB de laatste weken van geniet nog wat sterker kan worden. Hij trekt zijn koersdoel op van 71 tot 75 euro om twee redenen: hij schat de kans op een goedkeuring van bimekizumab nu op 90 procent in (in plaats van 75 procent voorheen) en verrekent ook het bijkomende omzetpotentieel in Europa voor Evenity. Voor UCB kan dit laatste neerkomen op circa 90 miljoen euro extra omzet. Zijn advies blijft ‘kopen’.

Bovenaan de koerstabel heeft Bekaert postgevat. Het aandeel veert 2,8 procent op tot 26,10 euro. De staaldraadverwerker maakte donderdag de consensusverwachtingen voor zijn kwartaalupdate (voorzien op 15 november) en voor de jaarresultaten bekend.

Over het hele jaar zou de omzet slechts met 1 procent groeien, aldus ING, maar de onderliggende bedrijfsinst zou wel met 17 procent toenemen. Analist Stijn Demeester acht dit haalbaar mits de vraag in de tweede jaarhelft goed blijft in Bekaerts sleutelmarkten. Hij handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 29 euro.

Cashberg

Voor D’Ieteren kan de week niet meer stuk. In de eerste vier dagen ging de koers ruim 11 procent hoger, wat het aandeel op een piek plaatste. De aanleiding hiertoe was een verhoging van de winstverwachting: in plaats van minstens 25 procent zal de aangepaste winst voor belastingen nu ‘ongeveer 35 procent’ hoger uitkomen. Met dank aan autoruitenhersteller Belron die in het derde kwartaal zeer sterk presteerde.

Belron doet nog meer: het bedrijf gaat voor 850 miljoen nieuwe schulden uitgeven. Het geld zal niet dienen om expansie te financieren, wel om de schuldgraad op te trekken. De opbrengst zal Belron doorsluizen naar zijn aandeelhouders.

ING-analist David Vagman had het uitzonderlijk dividend van Belron verwacht, maar is toch wat verbaasd over de omvang. Hij rekende op 330 miljoen euro, terwijl het tot 850 miljoen euro kan gaan. Daarvan zal D’Ieteren 460 miljoen euro ontvangen, wat de reeds hoge cashberg van 1,1 miljard euro nog wat hoger zal maken. ‘Wij begrijpen nu beter het inkoopprogramma van 150 miljoen euro dat D’Ieteren na de halfjaarresultaten lanceerde’, merkt de analist schamper op.

Het aandeel van de Brusselse familiale holding wint 1,1 procent tot 56,20 euro, meteen een nieuw record.

Kiadis

Naar de diepste kerkers van de beurs tuimelt vandaag Kiadis Pharma . Het Nederlandse biofarmabedrijf kwam donderdagavond met slecht nieuws. Kiadis gaat ervan uit dat het Europese geneesmiddelenagentschap EMA zich negatief zal uitspreken over ATIR101. Kiadis hoopte na de fase 2-studie al een voorlopige goedkeuring te krijgen voor dat product, een hulpmiddel voor leukemiepatiënten die een stamceltransplantatie moeten ondergaan. Die hoop is nu vervlogen. Een en ander betekent dat een commercialisering van ATIR101 in 2020 er niet meer in zit.

KBC Securities verlaagde in een reactie het advies van ‘houden’ naar ‘verkopen’ en fileerde het koersdoel van 6,5 euro naar 3,5 euro.