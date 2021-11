Euronext Brussel: geruststellend Retail Estates, expansief Shurgard

Retail Estates kan corona helemaal achter zich laten. Met een tegenbod probeert Shurgard zijn grootste Zweedse rivaal binnen te halen. Kinepolis slaat munt uit een flink hoger koersdoel.

De Europese beurzen blijven andermaal dicht bij huis. De Euro Stoxx 50 noteert omstreeks 12.25 uur 0,1 procent in de plus. De zware vierde coronagolf die over Europa rolt en al enkele landen ertoe aanzette strengere sanitaire maatregelen te nemen, maakt beleggers voorzichtig.

Op Euronext Brussel blijft de Bel20 achter. De graadmeter verzwakt 0,4 procent tot 4.214 punten.

Zwaargewicht Argenx staat op de rem met een verlies van 3,1 procent tot 246 euro. De beurskoers van de biotechgroep is al enkele weken manisch-depressief. De reden: hoogspanning in aanloop naar 17 december. Ten laatste die dag moet de Amerikaanse geneesmiddelendienst FDA zich uitspreken over toelating van het potentiële goudhaantje efgartigimod voor de behandeling van de spierziekte myasthenia gravis.

Op de brede markt profiteert Kinepolis (+3%, 50,70 euro) van een stevige koersdoelverhoging bij ING. In contrast met Basic-Fit , een ander typisch ‘verlaat-het-huisaandeel’, noteert Kinepolis -ondanks stevig herstel - nog altijd een stuk onder de koers waartegen de bioscoopgroep de pandemie inging. De vrees voor verse coronamaatregelen drukte vorige week weer stevig op de koers.

Onterecht, vindt ING. Het beurshuis herhaalt in een rapport zijn koopadvies en trekt zijn koersdoel stevig op, van 62 naar 79 euro. Analist David Vagman vermoedt dat beleggers zich blindstaren op de tegenover de pre-covidperiode nog altijd lagere bezoekersaantallen.

Dat is echter maar een aspect van het verhaal, benadrukt de analist. 'Ten eerste onderschat de markt de impact van de doorgevoerde kostenbesparingen. Die zullen vanaf 2022 een hefboom op de winst zetten. Ten tweede zijn er de 'Entrepreneurship'-initiatieven, die volgens ons de bedrijfswinst (ebitda) per bezoeker met ruim een vijfde kunnen verhogen, tot 30 procent boven het pre-covidpeil.’

24Storage

Shurgard werpt zich in de strijd om zijn Zweedse rivaal 24Storage. Met een bod van 72 kronen cash per aandeel countert de specialist in zelfopslagmagazijnen het bod van 62 kronen dat de Amerikaanse pensioenreus TIAA twee weken geleden lanceerde. In totaal heeft Shurgard 1,08 miljard kronen (107 miljoen euro) veil voor 24Storage. Als het bod slaagt, wordt het Luxemburgs bedrijf bijna dubbel zo groot in Zweden.

'Met het tegenbod verdedigt Shurgard zijn derde belangrijkste markt', merken KBC Securities-analisten Wim Lewi en Wido Jongman op. Met TIAA als 'sponsor' had 24Storage kunnen uitgroeien tot een te duchten concurrent met potentiële prijzenslag als gevolg.

24Storage zelf brak geen potten sinds de beursgang in Stockholm twee jaar geleden, mede door een hoge schuldenlast. Shurgard kampte met een omgekeerd 'probleem': te weinig schulden, wat in nulrentende tijden al snel 'suboptimaal' heet te zijn. Met de overname laadt Shurgard nu in één keer extra schulden op de balans. Twee vliegen in één Zweedse klap dus.

Retail Estates

Met een degelijk halfjaarrapport bevestigt de verhuurder van perifere winkelpanden Retail Estates dat de door corona verstoorde toestand is genormaliseerd. De huurinkomsten stromen weer volop binnen en de bezettingsgraad was eind september gestegen tot 97,61 procent. Ook de winst zit weer op peil: de EPRA-winst per aandeel is met 2,95 euro zelfs 5,8 procent hoger dan twee jaar geleden.

Het cijfer is ook ietsje beter dan de vastgoedanalisten van KBC Securities hadden verwacht. Zij rekenden op een EPRA-winst van 2,90 euro per aandeel. Wido Jongman en Wim Lewi handhaven hun koopadvies en koersdoel van 76 euro.

‘Vrij oncontroversiële en geruststellende resultaten na het ‘coronajaar’ 2020/21’, klinkt het bij Herman van der Loos van Degroof Petercam die zijn koopadvies en koersdoel van 74 euro herhaalt.

Retail Estates wint 1,7 procent tot 70,60 euro.

Oxurion vult zijn kas met 10 miljoen euro aan. Het biofarmabedrijf, dat zich toelegt op geneesmiddelen om oogproblemen bij diabetici te behandelen, sluit een overeenkomst met Kreos Capital en Pontifax Ventures in de vorm van een converteerbare obligatielening. Oxurion gaat het geld gebruiken om de ontwikkeling van THR-687 en THR-149 voort te zetten.

Het bedrijf wijst erop dat de bijkomende 10 miljoen niet zal volstaan om zijn businessplan voor de komende 12 maanden uit te voeren. Het zal nog moeten putten uit de financieringsovereenkomst die met Negma Group is afgesloten. In dat programma is nog 22,5 miljoen euro beschikbaar.

Analist David Seynnaeve van Degroof Petercam gaat zijn rating en koersdoel herbekijken. Oxurion verliest 0,7 procent tot 2,095 euro.