Euronext Brussel: gezonde repen en een lekrijdende postbode

De brugdag brengt maar weinig animo in Brussel. Lotus Bakeries krijgt de Britse maker van gezonde repen NBF bijna helemaal in handen. Bpost zakt nog verder weg en bereikt een nieuw diepterecord.

De Europese beurzen gaan opnieuw lager. Gemiddeld geven ze 0,6 procent prijs. Beleggers zijn weer in ‘risk off’-modus nu China geen concrete jaarlijkse doelstelling voor zijn economische groei meer zal formuleren. De spanning tussen de VS en China loopt ook verder op nadat Peking aankondigde een nationale veiligheidswet in Hongkong in te voeren.

In Brussel verliest de Bel20 rond het middaguur 0,3 procent tot 2.931 punten. Op deze brugdag staat de handel – net als op Hemelvaartdag zelf - op een laag pitje. Beleggers mijden bovendien risico. Biotechbedrijf Argenx zakt 2,2 procent, beeldvormingsspecialist Barco 0,9 procent en chemiegroep Solvay 1,2 procent. Extra druk zet bierbrouwer AB InBev, die 1 procent verzwakt.

Galapagos kreeg donderdag een tik (-8%) na de publicatie van fase 3-onderzoeksresultaten voor filgotinib ter behandeling van colitis ulcerosa, een ernstige darmontstekingsziekte. Nochtans waren die resultaten grotendeels in lijn met data van de concurrentie, zeggen de biotechanalisten van KBC Securities. Er was vooral ontgoocheling over de impact van de lagere dosis (100 mg), terwijl de hogere dosis (200 mg) wel volgens de verwachtingen presteerde.

Lenny Van Steenhuyse en Sandra Cauwenberghs wijzen er op dat het om verschillende redenen moeilijk is data van verschillende onderzoeken te vergelijken. Hoewel er nog openstaande vragen zijn, vinden zij dat de resultaten van het onderzoek met filgotinib toch goedkeuring verdienen door de regelgevers. Daarom verhogen zij de kans op succes voor filogotinib bij colitis ulcerosa van 75 naar 95 procent. Hierdoor stijgt hun koersdoel van 189 naar 192 euro. Hun advies blijft ‘houden’.

Galapagos heeft hier weinig baat bij op de beurs: het aandeel zakt 0,2 procent tot 185,05 euro.

Näkd en Trek

Voor het schaarse bedrijfsnieuws moeten we in Oost-Vlaanderen zijn, bij de bekende koekjesbakker uit Lembeke. Lotus Bakeries maakte voorbeurs bekend dat het zijn belang in de Britse fabrikant van gezonde repen Natural Balance Foods (NBF) heeft opgetrokken van 67,5 tot 97,9 procent. Het bedrijf heeft daarover een akkoord bereikt met Jamie en Creg Combs, de oprichters van NBF, die hun resterende aandelen bijna integraal verkopen. De gebroeders Combs behouden een belang van 2,1 procent 'omdat ze deelgenoot willen blijven van het groeiverhaal van Natural Balance Foods', aldus het persbericht.

Lotus stapte in 2015 in NBF, dat gezonde repen vervaardigt onder de merknamen Näkd en Trek. Jamie en Creg Combs blijven operationeel betrokken tot eind dit jaar. Gareth Dunne, operationeel directeur bij het bedrijf, wordt waarnemend algemeen directeur.

Hoeveel Lotus neertelde voor de resterende aandelen van NBF, preciseert het bedrijf niet. Het zegt wel dat de overnameprijs een multiple van circa 1,7 keer de huidige nettoverkoop vertegenwoordigt.

Analist Guy Sips van KBC Securities vindt het een goede zaak dat Lotus Bakeries het gros van de resterende aandelen van NBF heeft verworven. Hij schat het groeipotentieel van NBF hoger in dan dit van Lotus Bakeries in zijn geheel. De prijs die Lotus heeft betaald is in zijn ogen correct. Hij handhaaft zijn houdadvies en koersdoel van 2.900 euro.

ING schat dat Lotus circa 30 miljoen euro heeft neergeteld voor het bijkomend belang in NBF, waar de investering in 2015 ongeveer 55 miljoen euro vergde. Door de transactie zal de schuldgraad (de verhouding tussen de netto financiële schuld en de aangepaste brutobedrijfswinst) van Lotus Bakeries wel licht toenemen, van 1x naar 1,2x.

Lotus Bakeries blijft onveranderd op 2.790 euro.

Nieuw dieptepunt

Bpost verliest nogmaals 2,9 procent en belandt tegen 5,49 euro op een nieuw dieptepunt. Om dat even in perspectief te plaatsen: de post- en pakjesbezorger trok in juni 2013 tegen 14,50 euro naar de beurs. Daar presteerde Bpost aanvankelijk heel behoorlijk, maar sinds dik twee jaar zit de klad er helemaal in. Begin deze maand meldde het bedrijf dat het klassieke briefverkeer, zijn meest rendabele tak, in het eerste kwartaal met 9,9 procent was gedaald doordat reclamecampagnes waren afgeblazen wegens de coronacrisis. Voor het hele jaar verwacht Bpost nu dat het postvolume met 9 tot 11 procent zal krimpen.