Euronext Brussel: herfstzon door de patrijspoorten

De twee scheepvaartaandelen die in Brussel noteren, Exmar en Euronav, trekken zich op aan optimistische analistenrapporten.

De laatste week van oktober wordt een stevige kluif voor beleggers. Elke dag staat een massa kwartaalcijfers op de agenda. In combinatie met aanhoudende zorgen over de inflatie, de vierde coronagolf die zich in Europa aandient en de hernieuwde klim van de olieprijs maakt dat beleggers voorzichtig. De Europese beurzen blijven dan ook dicht bij huis: omstreeks 12.10 uur noteert de Euro Stoxx 50 0,1 procent hoger.

Dat de Bel20 een fractie beter doet – de index stijgt met 0,2 procent tot 4.228 punten – ligt onder meer Aperam (+1,4%), Argenx (+1,3%) en Colruyt (+1,2%). De retailer stijgt voor de derde dag op rij en bekomt zo wat van de flinke afstraffing na de ontgoochelende prognose die CEO Jef Colruyt op de jaarvergadering gaf.

AB InBev (+0,6%, 48,50euro) heeft geen last van een koersdoelverlaging door Fernand de Boer van Degroof Petercam, die overigens zijn koopadvies handhaaft.

Zijn koersdoel zakt in de aanloop naar de derdekwartaalcijfers van 72 naar 68 euro. De Boer denkt dat de resultaten die er donderdag aan komen, niet goed zullen zijn. Hij denkt dat de volumes met 1,6 procent zijn gedaald en de brutobedrijfswinst (ebitda) met 5,6 procent. Toch verwacht hij dat de bierbrouwer zijn vooruitzichten - een ebitda-groei tussen 8 en 12 procent - handhaaft.

Belangrijker is volgens de analist wat AB InBev over de kosteninflatie gaat zeggen, in het bijzonder de hogere aluminiumprijzen. Als we naar de consensusramingen voor 2022 kijken, lijkt het alsof de markt de hogere kosten al heeft ingecalculeerd, merkt hij op. De markt onderschat in zijn ogen echter de prijszettingskracht van de biersector en van AB InBev in het bijzonder.

De Boer vindt ook dat de vooruitgang die AB InBev op omzetvlak boekt, de verwachte winstgroei en de sterke prijszettingskracht niet weerspiegeld worden in de waardering, zodat het aandeel met een aanzienlijke korting tegenover andere bierproducenten noteert. Hij gaat er ook van uit dat de schuldenafbouw zal doorgaan en denkt niet dat Altria op het huidige koersniveau zijn belang in AB InBev zal verkopen. Allemaal redenen om het koopadvies te herhalen.

Tango

Een van de beste klimmers op deze rustige beursdag is Exmar . De uitbater van gastankers en verhuurder van gasbehandelingsinfrastructuur stoomt 4,3 procent vooruit naar 4,57 euro. Bij Kepler Cheuvreux klimt het koersdoel van 5,30 naar 6,20 euro terwijl het koopadvies overeind blijft.

De voornaamste reden voor de verhoging is dat de kans op tewerkstelling voor de drijvende lng-fabriek Tango FLNG flink groter is geworden door het verschil in gasprijzen in de VS enerzijds en Azië en Europa anderzijds. Voor gasexporteurs die daar munt willen uitslaan, kan de Tango een prima oplossing zijn.

Op basis van de toegenomen kans op tewerkstelling en het afsluiten van een contract tegen gunstige voorwaarden, verhoogt de analist zijn waardering van de Tango FLNG van 3,40 naar 4,30 euro per aandeel.

Daarentegen zakt de waardering van het hervergassingsplatfom FSRU S188 van 1,90 naar 1,60 euro per aandeel. De analist is hier conservatiever geworden. Lees: het wordt moeilijker een (goed) contract te vinden.

Ook over het lpg-segment - de gastankerbusiness van Exmar - is hij wat voorzichtiger geworden. Hij ziet de spotvrachttarieven voor middelgrote gastankers (midsize gas carriers), die begin dit jaar recordniveaus bereikten, de komende jaren zowat een kwart lager uitkomen.

Herstel voor de tankersector

Euronav hervat de rally dankzij een zetje van KBC Securities. Volgens Olivier Vandewoude maakt de tankersector zich op voor een – laattijdig – Covid-herstel. Daar zijn diverse redenen voor.

De vraag naar olie zal in 2022 opnieuw klimmen richting prepandemieniveau naarmate de wereldeconomie meer op toeren komt. Voor een eenmalige boost kan ook het overschakelen op olie om kostentredenen zorgen.

Wat de aanvoer van olie betreft, is de OPEC+ al enkele maanden de productie maandelijks met 400.000 vaten per dag aan het verhogen. In de praktijk lukt datechter niet helemaal omdat sommige OPEC-leden niet kunnen volgen door onderinvestering en onderhoudsproblemen.

Positief voor de tankeroperatoren is dat de tankervloot maar licht aan het groeien is, met gemiddeld 1,3 procent per jaar tegen 4,2 procent in de voorbije vijf jaar. Het wereldwijde orderboek voor tankers staat onder het gemiddelde van de voorbije 25 jaar en door de hoge sloopprijzen zal wellicht een aantal oude tankers verschroot worden.

Vandewoude verhoogt zijn koersdoel voor Euronav van 10,20 tot 11 euro en handhaaft zijn koopadvies. Het aandeel wint 0,5 procent tot 9,41 euro. Sinds midden augustus trok het al 45 procent hoger.

BLIKVANGER Maandag Aan het begin van een razend drukke week – met veel bedrijfsresultaten en het rentebesluit van de ECB – blijven de Europese beurzen dicht bij huis. De verder stijgende olieprijs wakkert de inflatiezorgen weer aan. In Brussel profiteren de scheepvaartaandelen van positieve rapporten en hogere koersdoelen. Dinsdag De markten zullen zeker het Amerikaanse consumentenvertrouwen in het oog houden, maar toch vooral aandacht hebben voor de resultaten van de technologiereuzen Alphabet, Microsoft en in mindere mate Twitter. In Europa zijn UBS, Novartis, ASMI en Orange aan de beurt.