Euronext Brussel: het Coucke-effect en twee Belron-deals

Hernieuwde coronavrees haalt de beurzen onderuit. Immobel profiteert van de instap van zakenman Marc Coucke. D'Ieteren-dochter Belron koopt en verkoopt. Bij AKKA staat een stevige herstructurering op stapel.

Maandenlang keken beleggers uit naar een nieuw Amerikaans stimulusplan. Nu dat er eindelijk is, zijn de beurzen toch in mineur. De focus is helemaal verschoven naar het Verenigd Koninkrijk. Londen krijgt de coronapandemie maar niet onder controle en dat blijkt ook aan het opduiken van een nieuwe, nog meer besmettelijke variant te liggen. Tal van Europese landen hebben daarom tijdelijk hun grenzen gesloten en met uitzonderlijk van losse containers ligt het vrachtvervoer van en naar het VK stil. De chaos rond het Kanaal, die al immens was door de brexit, wordt er nog groter door.

De Europese beurzen zakken gemiddeld 2,8 procent. Aandelen uit de ‘verlaat-het-huis’-economie krijgen flinke klappen, maar dat geldt evenzeer voor industriële waarden en banken.

In Brussel gaat de Bel20 omstreeks 12.50 uur 2,8 procent lager tot 3.553 punten. De korf kleurt volledig rood, geen enkel aandeel ontsnapt aan de negatieve trend. De zwaarste klappen zijn voor de bankwaarden ING (-5,1%) en KBC (-3,3%), voor de verzekeraar Ageas (-4,2%) en het bierconcern AB InBev (-3,4%). Als de coronapandemie weer verergert, kan er van een heropening van de economie geen sprake zijn. Eerder zullen nieuwe strenge lockdowns worden opgelegd. Het kan dan nog langer duren eer mensen weer op café of op restaurant mogen gaan.

Bij de ‘verlaat-het-huis’-aandelen die verkocht worden, staat ook Kinepolis . De bioscoopgroep laat 4 procent liggen. Kinepolis heeft een erg moeilijk jaar achter de rug met een wekenlange gedwongen sluiting, perioden van heropening op beperkte capaciteit, uitgestelde filmtoppers en de concurrentie van streaming.

Coucke aan boord

Bij de schaarse winnaars is Immobel (+1,9%, 65,80 euro) te vinden. De vastgoedontwikkelaar heeft 100.000 eigen aandelen, goed voor 1 procent van het kapitaal, verkocht aan Marc Coucke. De zakenman investeert via zijn holding Alychlo. De instap gebeurde vrijdag buitenbeurs via de zakenbank Berenberg, tegen 64,4 euro per aandeel en vertegenwoordigt dus een investering van 6,4 miljoen euro.

Alychlo gaat bovendien 10 miljoen stoppen in het vastgoedfonds dat Immobel vorige week aankondigde. Met dat fonds wil Immobel 200 miljoen euro vergaren om te investeren in de bouw en herontwikkeling van duurzame kantoorgebouwen in België en Luxemburg.

Nederland

Montea kondigde vanmorgen aan 63 miljoen euro te investeren in twee projecten in Nederland. In Waddinxveen begint de specialist in logistiek vastgoed met de bouw van een (duurzaam) distributiecentrum van 50.000 m² op een in augustus verworven terrein. Voor 36.000 m² is al een huurder gevonden: het metaal- en houtbewerkingsbedrijf HBM Machines. In Echt heeft Montea voorts een terrein van 120.000 m² gekocht, waardoor zijn landbank aandikt.

De vastgoedanalisten van KBC Securities hielden voor de rest van 2020 en voor 2021 al rekening met 75 miljoen bijkomende investeringen. Er verandert dus niets aan hun advies (houden) en koersdoel (95 euro). Ze wijzen er wel op dat Montea uitstekend geplaatst is om te profiteren van sterke fundamentele trends als e-commerce, nearshoring (het verhuizen van productievestigingen naar naburige landen) en stijgende opslagbehoeften. Het aandeel zakt 1 procent tot 90,40 euro.

Carglass Maison

Rond Belron, de autoruitendochter (en winstmotor) van D’Ieteren , was er zowel overname- als desinvesteringsnieuws. Om met dat laatste te beginnen: Belron voert exclusieve onderhandelingen over de verkoop van Carglass Maison Group (CMG) aan de Duitse holding Mutares en HomeServe France (in een 80/20-verhouding). CMG verricht dringende herstellingen aan huizen in heel Frankrijk. Belron nam de voorloper Maisoning drie jaar geleden over als diversificatie van zijn dienstenaanbod. Blijkbaar kreeg de autoruitenhersteller nu een bindend overnamebod.

Belron koopt voorts de autoruitenactiviteit van de autoserviceketen A.T.U. in Duitsland. Het Duitse Bundeskartellamt heeft de overname, die in het tweede kwartaal van 2021 wordt beklonken, alvast goedgekeurd. Belron, dat voor 54,85 procent in handen is van D’Ieteren, zou in het eerste kwartaal meer details vrijgeven.

D’Ieteren zakt 0,45 procent tot 66,20 euro. Als de beschermingsmaatregelen tegen corona langer blijven duren of strenger worden, zal dat zowel op de autoverkoop als op de activiteit van Belron wegen.

Herstructurering

Een forse daler in Brussel is ook AKKA Technologies (-5,1%, 24,10 euro). De Franse zakenkrant Les Echos meldde vrijdag dat het Franse bedrijf dat ingenieursdiensten levert, een herstructurering in eigen land plant. In Toulouse zouden 800 banen verloren gaan, in Le Havre en Parijs staan 100 banen op de tocht. In het persbericht over de derdekwartaalresultaten had AKKA aangekondigd dat een herstructurering op komst was. Voor de luchtvaarttak, die goed is voor 30 procent van de activiteit van AKKA in Frankrijk, is er immers geen uitzicht op herstel op korte termijn.

De herstructureringskosten zouden in 2020 worden geboekt, samen met de kosten voor de herstructurering die in het vierde kwartaal in Duitsland wordt doorgevoerd, meldt Ruben Devos van KBC Securities. De niet-recurrente kosten voor het tweede halfjaar zullen dardoor gevoelig hoger uitkomen dan in de eerste jaarhelft. Devos raamt de niet-recurrente kosten in totaal op meer dan 130 miljoen euro.