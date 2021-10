Euronext Brussel: het opwaarts kanaal van Euronav

Euronext Brussel is rode lantaarn in Europa. Dat Agfa-Gevaert zijn offsetdrukplaten duurder maakt, wijst op margedruk. Euronav stoomt door na de instap van John Fredriksen.

Na de mooie prestatie van donderdag (+1,6%) zetten de Europese beurzen de rally gezapig verder. Gemiddeld winnen ze omstreeks 12.55 uur 0,3 procent. Ze stevenen zo af op hun beste week in zeven maanden: een plus van 2,3 procent. Het seizoen van de derdekwartaalcijfers heeft een zonnige start genomen en daardoor verschuiven de inflatiezorgen naar de achtergrond.

De Bel20 blijft achter en kleurt zelfs lichtjes rood: de Brusselse index zakt 0,1 procent tot 4.198 punten. Het zijn vooral de biofarmabedrijven die op rem staan – Galapagos zakt 2,3 procent en Argenx 1,4 procent – maar ook defensieve waarden als Colruyt (-0,9%) en Aedifica (-0,9%) laten beleggers links liggen.

Lees Meer Cruciale dag voor grootste UCB-medicijn ooit

Voor UCB is het een belangrijke dag. Deze week geeft de Amerikaanse geneesmiddelendienst FDA vermoedelijk groen licht voor de lancering van het psoriasismedicijn Bimzelx. Dat zou kunnen uitgroeien tot de grootste blockbuster in de geschiedenis van het Belgische farmabedrijf. Analisten ramen de piekverkopen op meer dan 2,5 miljard euro. In afwachting van goed nieuws uit de VS gaat UCB 0,2 procent hoger tot 97,48 euro.

Roerende voorheffing

Cofinimmo is onrechtstreeks het slachtoffer van de zoektocht van de overheid naar nieuwe inkomsten. Bij de opmaak van de begroting 2022 heeft de regering beslist dat vastgoedbedrijven vanaf volgend jaar 80 in plaats van 60 procent van hun portefeuille in zorgvastgoed moeten investeren om een roerende voorheffing op het dividend van 15 in plaats van de gangbare 30 procent te kunnen toepassen.

Vastgoedspeler Cofinimmo is al enkele jaren bezig om het zwaartepunt van zijn portefeuille te verschuiven van kantoren naar zorgvastgoed en heeft daar ettelijke miljoenen euro in geïnvesteerd. In het tweede kwartaal steeg het gewicht van zorgvastgoed zo tot 59 procent, zodat de drempel van 60 procent in zicht was. De verschuiving naar 80 procent is vooral een tegenvaller voor de kleine beleggers in Cofinimmo. Het aandeel zakt 0,2 procent tot 137,70 euro.

Offsetplaten

Voor de derde keer in minder dan tien maanden ziet Agfa-Gevaert zich verplicht om de prijs van offsetplaten en chemicaliën te verhogen. Het gaat om een ‘dubbelcijferige’ verhoging, met meer dan 10 procent dus. De stijgende grondstofprijzen, in het bijzonder van aluminium, zijn de voornaamste oorzaak, maar ook de hogere logistieke en operationele kosten spelen mee.

Analist Guy Sips van KBC Securities juicht de prijsverhoging toe, omdat daarmee de duurdere grondstoffen in zekere mate worden opgevangen. Toch verlaagt hij zijn ramingen voor 2022 en verder voor de tak Offset Solutions. Dat brengt hem ertoe zijn koersdoel te laten zakken van 4,75 tot 4,40 euro. Hij behoudt zijn ‘bijkopen’-advies.

Aangezien de grondstofprijzen de voorbije maanden verder geklommen zijn en Agfa in zijn vooruitzichten na de halfjaarresultaten al waarschuwde voor een moeilijke tweede jaarhelft, is dit geen grote verrassing, zegt Degroof Petercam-analist Kris Kippers. ‘Het bevestigt wel onze visie dat verdere margeverbetering niet om de hoek ligt.’ Kippers vindt dat Agfa de juiste maatregelen neemt, maar dit zal tijd vergen. Hij handhaaft zijn advies (houden) en koersdoel (3,95 euro).

De margedruk haalt Agfa 1,7 procent onderuit tot 3,70 euro.

'The Warren Buffett of shipping'

Coup de théâtre bij Euronav . Donderdag raakte bekend dat de Noors-Cypriotische scheepvaartmagnaat John Fredriksen de voorbije maanden in alle stilte en stelselmatig aandelen Euronav heeft gekocht. Volgens een SEC filing, een officieel bericht aan de Amerikaanse beurswaakhond, bezit hij nu 9,8 procent van de Antwerpse tankerrederij. Daarmee is hij de grootste aandeelhouder.

Die grote positie zorgde onmiddellijk voor speculatie dat Fredriksen uit is op een combinatie of samenwerking tussen zijn eigen tankerrederij Frontline en Euronav. Volgens het Belgisch bedrijf zelf gaat het echter om een zuiver financiële investering en is er – op dit ogenblik - geen contact tussen Fredriksen en Euronav.

Fredriksen heeft een goede neus voor investeringen in de scheepvaartsector. Specialisten verwachten dat de tankersector, die al zowat een jaar in de lappenmand ligt, volgend jaar herstel zal kennen. Volgens analist Peter Sand van de internationale scheepvaartvereniging Bimco is Fredriksen the Warren Buffett of shipping. Hij verwacht dat anderen hem zullen volgen.

Toeval of niet, Oddo BHF verhoogt zijn rating voor Euronav van ‘neutral’ (houden) naar ‘outperform’ (kopen). Het koersdoel van analist Thijs Berkelder stijgt van 7,50 naar 10 euro.