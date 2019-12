Euronext Brussel: het sinterklaascadeau van Brederode

Op een licht hogere beurs wordt Brederode bedankt voor een sterke trading update. UCB kwam eens te meer met puike resultaten voor zijn aankomend psoriasismiddel.

De Europese beurzen maken vandaag weer een sprongetje van vreugde nadat president Trump tegen journalisten zei dat de handelsbesprekingen met China goed opschieten. Gemiddeld winnen ze 0,4 procent. Beleggers houden een slag om de arm, niet alleen omdat Trump erg wisselvallig is maar ook omdat de Duitse industrie blijft sputteren en na de middag het Amerikaanse banenrapport op ons af komt.

In Brussel gaat de Bel20 omstreeks 12.20 uur 0,4 procent hoger tot 3.663 punten. De grootste winsten in de index zijn voor conjunctuurgevoelige waarden als Barco (+1,7%) en Umicore (+1,3%).

Galapagos wint 1,2 procent tot 191 euro. Het biotechbedrijf meldde voorbeurs dat de rekrutering van patiënten met systemische sclerose voor een fase 2a-studie met het potentieel geneesmiddel GLPG1690 rond is.

Belangrijker farmanieuws was er bij UCB , dat 0,7 procent aandikt tot 72,56 euro. Ook in een derde fase 3-onderzoek met bimekizumab voor de behandeling van volwassenen die kampen met matige tot erge psoriasis heeft UCB goede resultaten geboekt. In het ‘BE SURE’-onderzoek werd de werking van bimekizumab vergeleken met het bestaande middel Humira van AbbVie.

‘Dit positieve resultaat tegenover Humira is een belangrijke mijlpaal vermits dit het geneesmiddel op de kaart van artsen zal zetten die momenteel patiënten behandelen met AbbVie’s Humira en marktaanvaarding zal bevorderen’, zeggen de biofarma-analisten van KBC Securities.

Bij de vorige testresultaten merkte Degroof Petercam echter al op dat de echte test in de lente van 2020 komt. Dan publiceert UCB normaal gezien de 'BE RADIANT'-resultaten van de tests voor 'bime' in rechtstreekse concurrentie met Cosentyx, het succesvolle psoriasismiddel van Novartis.

Cosentyx is dit jaar uitgegroeid tot het best verkopende middel van de Zwitserse gigant. Over de eerste negen maanden van 2019 steeg de verkoop met 27 procent naar bijna 2,6 miljard dollar. Bijgevolg is een goede score van 'bime' ten opzichte van Cosentyx cruciaal om het UCB-middel een kans te geven in de belangrijke maar zeer concurrentiële psoriasismarkt.

Met - hopelijk dus - die testresultaten als adelbrief hoopt UCB midden 2020 een aanvraag in te dienen bij de Amerikaanse medische waakhond FDA. De commerciële lancering kan dan in de lente van 2021 volgen.

Aantrekkelijk

AB InBev maakt het verlies van donderdag (-1,2%) weer goed, of toch in ruime mate. Het bierconcern gaat 1 procent hoger tot 71,30 euro. Kepler Cheuvreux bevestigt zijn koopadvies en koersdoel van 98 euro. Het beurshuis noemt AB InBev een van zijn 'best ideas' in de consumptiesector. Het wijst er op dat de financiële situatie snel verbetert dankzij de vrijekasstroomgeneratie en verschillende desinvesteringen. Het aandeel wordt als 'aantrekkelijk' omschreven aangezien het met een korting noteert tegenover de historische relatieve multiples.

AB InBev is ook een van de 20 aandelen in de modelportefeuille van Leleux voor 2020.

Bijzonder gunstig boekjaar

Brederode gaf donderdagavond in een persbericht een korte stand van zaken over de eerste negen maanden en dat was meteen een mooi sinterklaascadeau voor de aandeelhouders. Dankzij de sterke financiële markten schoot de nettowinst steil omhoog tot 415,4 miljoen euro. Dat is meer dan twee keer zoveel als de winst over heel 2018, die 182,3 miljoen euro bedroeg. Op basis van de goede negenmaandencijfers en de positieve ontwikkeling sindsdien acht Brederode het waarschijnlijk dat 2019 ‘een bijzonder gunstig boekjaar’ wordt.

Een ‘sterke interimupdate’, menen Joachim Vansanten en Cédric Duinslaeger van KBC Securities. De analisten handhaven hun houdadvies en koersdoel van 65 euro. Ze merken op dat Brederode er een bijzonder sterk beursjaar heeft op zitten met een koerswinst van 48 procent sinds begin dit jaar. Dat is zowel te danken aan een activaklim als aan een kleinere holdingdiscount.

Volgens Stefaan Genoe van Degroof Petercam noteerde Brederode eind september met een discount van 14 procent tegenover de netto-actiefwaarde van 81,83 euro. Aangezien de beurzen sindsdien zowat 5 procent hoger zijn gegaan, staat de netto-actiefwaarde vandaag waarschijnlijk dicht bij 85 euro. Tegenover de huidige koers bedraagt de discount dus circa 12 procent, zegt Genoe. Gezien de mix van private equity en beursgenoteerde activa lijkt een discount van circa 10 procent hem redelijk. Hij zet daarom zijn koersdoel op 82 euro. Zijn advies blijft 'houden'.

Het aandeel Brederode gaat 2,4 procent hoger tot 76,40 euro. Sinds begin dit jaar bedraagt de koerswinst al meer dan 50 procent.

Waalse steun

Sipef schoot donderdag 6,1 procent hoger dankzij een lovend rapport van Degroof Petercam. De stevige klim van de palmolieprijs in de voorbije weken zit nog niet helemaal in de koers, zei analist Frank Claassen. Hij trok daarom zijn koersdoel op van 44 naar 55 euro en zijn advies van ‘houden’ naar ‘kopen’. Het aandeel van de plantageholding gaat vandaag verder op zijn elan met een winst van 2,1 procent tot 49,65 euro.