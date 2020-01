Euronext Brussel: het vijftiende verkoopadvies voor Proximus

De Brusselse beurs stijgt minder hard dan haar Europese collega’s. Proximus is de schuldige. De telecomgroep kreeg zijn vijftiende verkoopadvies. Genkyotex lanceert een kapitaalverhoging met voorkeurrecht.

De Europese beurzen gaan vandaag verder op het elan van Wall Street. Daar bereikten de toonaangevende indexen donderdag nieuwe recordstanden. Het optimisme was nog een uitvloeisel van het Amerikaans-Chinese handelsakkoord, maar was ook te danken aan sterk presterende technologiewaarden, goede kleinhandelscijfers en beter dan verwachte kwartaalresultaten van Morgan Stanley.

De voor dag en dauw gepubliceerde Chinese groeicijfers zijn ook geruststellend. De economie van de Volksrepubliek groeide vorig jaar met 6,1 procent. Een pak minder dan in 2018 (6,6%), maar in lijn met de doelstelling van de Chinese overheid. Peking moet nu vooral de overgang naar een meer duurzame economie trachten te maken.

Winnen de Europese beurzen gemiddeld 0,7 procent, dan doet Euronext Brussel het wat rustiger aan. De Bel20 stijgt omstreeks 12.30 uur met 0,4 procent tot 4.005,01 punten.

ING (-0,1%) gaat licht lager en bij Ackermans & van Haaren (-0,7%) wordt een klein beetje winst genomen. De Antwerpse investeringsmaatschappij veerde donderdag 4 procent op (en belandde op een jaarpiek) nadat ABN AMRO het aandeel een koopadvies en een koersdoel van 176 euro meegaf.

Proximus

De meeste druk op de index komt echter van Proximus , dat 1,1 procent laat liggen tot 24,95 euro. Aan de reeks verkoopadviezen voor de telecomgroep komt maar geen einde. Credit Suisse is het jongste beurshuis dat Proximus op 'verkopen' - in dit geval 'underperform' - zet. Analist Paul Sidney had voordien een 'neutral'-advies, wat overeenstemt met 'houden'. Hij laat ook zijn koersdoel zakken van 26 tot 22 euro.

Van de 24 analisten die volgens Bloomberg het aandeel Proximus opvolgen hanteren er nu 15 een verkoopadvies. Slechts één analist acht het bedrijf koopwaardig. De rest zit ertussenin met diverse nuances van 'houden'.

Guillaume Boutin, de nieuwe CEO van Proximus, lichtte deze week zijn plannen met Proximus toe, maar die bleven erg vaag. Hij wil Proximus weer op het groeipad krijgen. Dat wil hij realiseren 'via technologisch leiderschap en partnerschappen'.

Deeside

Ter Beke stijgt 0,9 procent tot 112 euro. De fabrikant van vleeswaren en verse mediterrane gerechten investeert 6 miljoen euro in een uitbreiding van zijn Britse fabriek in Deeside, niet ver van Liverpool, raakte donderdag bekend. De fabriek wordt uitgebaat door Ter Bekes dochteronderneming KK Fine Foods, die de productiecapaciteit opdrijft om ook kant-en-klare maaltijden te kunnen leveren aan distributieketens. Tot dusver waren de klanten vooral foodservicebedrijven die pubs en restaurants beleveren.

‘Wij juichen elke stap van Ter Beke toe om meer een voedingsproducent en minder een vleesproducent te worden’, zegt analist Guy Sips van KBC Securities. De vleesverwerkende industrie wordt immers gekenmerkt door harde prijsconcurrentie, waardoor het ook moeilijker is om hogere grondstofprijzen door te rekenen.

Sips herhaalt zijn houdadvies en koersdoel van 110 euro. De analist is iets voorzichtiger geworden rond Ter Beke door de sterk gestegen prijzen voor varkensvlees (een gevolg van de Afrikaanse varkenspest die de Chinese varkensstapel heeft gedecimeerd, red.) en wegens de impact van de listeriabesmetting bij het Nederlandse versnijdingsbedrijf Offerman. 2019 was voor Ter Beke een jaar van ‘salamiblues’.

Kapitaalverhoging

Grootste daler is Genkyotex . Het aandeel dondert 9,3 procent lager tot 2,05 euro. Het Franse biotechbedrijf stuurde donderdagavond een business update uit waaruit bleek dat het eind december nog amper 2,4 miljoen euro in kas had. Daarmee zou Genkyotex het maar tot eind maart kunnen uitzingen. ‘De onderneming kijkt actief naar alle opties om bijkomende financiering voor zijn ontwikkeling te verkrijgen’, stelde het persbericht.

Vanmorgen raakte dan bekend dat Genkyotex een kapitaalverhoging met voorkeurrecht lanceert. De operatie moet tot 6,12 miljoen euro opbrengen. Met dat geld wil Genkyotex de ontwikkeling van zijn pijplijn voortzetten.

Per 3 aandelen in bezit kunnen aandeelhouders 1 nieuw aandeel kopen tegen 2,02 euro per aandeel. Dat is een korting van 10,6 procent tegenover de slotkoers van donderdag (2,26 euro). De operatie zou al voor meer dan 75 procent gegarandeerd zijn. Inschrijven op de kapitaalverhoging kan vanaf 23 januari tot en met 3 februari.

Aan de verlieszijde staat ook Eurocommercial Properties . Het Nederlandse retailvastgoedbedrijf, dat in ons land het Woluwe Shopping Center bezit, zakt 2,4 procent tot 23,80 euro. Goldman Sachs heeft zijn rating verlaagd van ‘neutral’ naar ‘verkopen’. Het koersdoel zakt van 25,70 naar 21,40 euro, onder de huidige koers.