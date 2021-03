Euronext Brussel: holdings en banken maken het mooie weer

KBC bombardeerde de Bel20 tot Europees leider. Ook holdings lagen in de vitrine. De resultaten van Unifiedpost Group waren gemengd, maar dat kon beleggers niet deren.

Zette het voornemen van de ECB om de obligatie-inkopen te versnellen en zo de rente in toom te houden donderdag de Europese beurzen hoger, dan was het vrijdag uit met de pret. De Euro Stoxx 50 zakte met 0,3 procent. De oorzaak is net te zoeken bij de weer oplopende rente.

De Bel20 bood weerwerk: de index won 0,6 procent tot 3.865 punten. Dat was vooral aan KBC en GBL te danken. Een hogere rente is een goede zaak voor banken omdat de winstmarge in hun kernmetier - het omzetten van kortlopende deposito’s in langlopende kredieten - zo aandikt. KBC schoot 5,2 procent hoger naar 60,70 euro, sectorgenoot ING , die over een goede week uit de Bel20 vliegt, deed er 1,3 procent bij tot 10,1 euro.

GBL schreef 2 procent bij tot 88,54 euro nadat de Frère-holding degelijke resultaten presenteerde over 2020. In het coronajaar ontving GBL veel minder dividenden, zodat de winst met 44 procent daalde. De intrinsieke waarde van de holding verbeterde echter met 0,7 procent. Topman Ian Gallienne is ontevreden omdat de discount is opgelopen tot circa 35 procent.

Ook Michiel Declercq en Wim Hoste, analisten van KBC Securities, vinden dat dat overdreven is, vooral gezien de toegenomen bijdrage van niet-genoteerde investeringen en de versnelling van het aandeleninkoopprogramma. Ze herhalen hun koopadvies en trekken hun koersdoel op van 92 tot 100 euro.

‘GBL is langzaam maar zeker zijn strategie aan het uitvoeren. Dat resulteert in een beter gepositioneerde portefeuille met mettertijd meer belangen in niet-genoteerde bedrijven en private equity’, zegt Kris Kippers, analist van Degroof Petercam. Ook hij vindt de actuele discount van ongeveer 35 procent overdreven. Zijn streefcijfer voor de discount is 25 procent. Door toepassing hiervan komt hij tot een koersdoel van 99 euro, tegenover 97 euro voorheen. Omdat dat 14 procent stijgingspotentieel biedt, behoudt hij zijn koopadvies.

Nieuw record

Ook Brederode kwam donderdagavond met jaarcijfers en daar waren het vooral de beleggingen in niet-beursgenoteerde bedrijven die in het coronajaar sterk scoorden. Ze leverden een rendement op van 15,4 procent, tegenover 5,3 procent voor de genoteerde portefeuille. Door dat laatste kromp de nettowinst met 43 procent tot 262 miljoen euro. De holding van de familie van der Mersch trekt niettemin haar dividend met 6 procent op.

Michiel Declercq, analist van KBC Securites, wijst erop dat de nettoactiefwaarde van Brederode vorig jaar een recordhoogte van 91,2 euro per aandeel bereikte, vooral dankzij een zeer sterke prestatie van de private-equityportefeuille.

Hij noemt het trackrecord van Brederode ‘meer dan indrukwekkend’. Over tien jaar realiseerde de holding een totaal rendement, inclusief geherinvesteerde dividenden, van 428 procent. ‘Dat stemt overeen met 18,1 procent per jaar, wat van Brederode de best presterende holding in ons universum maakt.’ Hij trekt zijn koersdoel op van 80 tot 100 euro. Zij advies stijgt van ‘houden’ naar ‘kopen’.

Brederode presteerde sterk, zegt Joren Van Aken, analist van Degroof Petercam, maar heel wat zit al in de koers. Hij raamt de nettoactiefwaarde op 94,5 euro. Door daarop een discount van 5 procent toe te passen komt hij tot een koersdoel van 90 euro, tegenover 82 voorheen. De huidige koers van het aandeel biedt echter onvoldoende opwaarts potentieel om een de rating ('houden') te verhogen.

Het aandeel Brederode won 2,8 procent tot 90,70 euro en dat is meteen een nieuw record.

'Trage start'

Unifiedpost Group , dat zich toelegt op het digitaliseren van documenten voor kmo’s, maakte voorbeurs zijn eerste jaarresultaten bekend sinds de beursgang in september 2020 en die waren gemengd. De omzet steeg met 46,8 procent tot 68,9 miljoen euro en het aantal kmo-gebruikers groeide met 34 procent. De kosten stegen echter harder dan de omzet, zodat het bedrijfsverlies een derde groter werd en uitkwam op 21 miljoen euro, wat een pak slechter is dan verwacht.

Michael Roeg van Degroof Petercam gaat zijn ramingen en koersdoel herzien. De eerste resultaten sinds de beursintroductie vertegenwoordigen ‘een trage start’, zegt hij. Omzet en winst komen onder de verwachtingen uit en Unifiedpost Group geeft geen becijferde guidance voor het lopende jaar. 2021 wordt als een transitiejaar omschreven waarin de overnames van begin dit jaar geïntegreerd zullen worden. Roeg had tot dusver een koopadvies en een koersdoel van 28 euro.