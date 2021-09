Euronext Brussel: hoopvol Exmar geeft voorzichtig gas

De soepele ECB en een Amerikaans-Chinees telefoongesprek brengen soelaas na een minder goede beursweek. In Brussel wordt Exmar beloond voor goede halfjaarcijfers en het vooruitzicht op nieuwe contracten voor de Tango en de FSRU.

Aan de Bel20 is het niet meteen te merken, maar de lucht boven de Europese beurzen is wat opgeklaard. De Euro Stoxx 50 noteert rond 12.25 uur een half procent in de plus. Het rentebesluit van de Europese Centrale Bank was al bij al een meevaller.

De noodstimulus, ingevoerd om de gevolgen van de coronapandemie te helpen bestrijden, wordt stilaan afgebouwd, maar het monetair beleid blijft zeer soepel ondanks de hogere groei- en inflatieverwachting. Moed putten beleggers ook uit het telefoongesprek dat de Amerikaanse president Joe Biden voerde met zijn Chinese tegenhanger Xi Jinping.

De Bel20 blijft duidelijk achter tegenover de andere ‘nationale’ indexen: de Brusselse graadmeter zakt 0,1 procent tot 4.211 punten. Naast Proximus (-1,4%) zijn het vooral Galapagos (-0,8%) en UCB (-0,7%) die tegentrekken.

Verbroken contracten

Bij de beste klimmers is Exmar terug te vinden, al is de koerswinst van bij de openingsbel al sterk afgenomen. De maritieme vervoerder van gassen (lpg, ammoniak, lng) en uitbater van drijvende aardgasbehandelingsplatforms legde over het eerste halfjaar opvallend goede resultaten voor. Behalve aan sterke vrachttarieven voor zijn middelgrote gastankers, die het zwaartepunt van de zuivere scheepvaartactiviteiten uitmaken, was dat vooral te danken aan twee verbroken contracten.

Het bedrijf ontving 56,8 miljoen dollar van grondstoffentrader Gunvor voor de vervroegde stopzetting van het chartercontract voor de hervergassingseenheid FRSU S188. Daarnaast leverde de schikking met de Argentijnse energiegroep YPF voor de stopzetting van het contract voor de drijvende lng-fabriek Tango FLNG 48,7 miljoen dollar op. De bedrijfswinst verdubbelde ruimschoots, de nettowinst verzevenvoudigde tot 32,7 miljoen dollar.

Voorlopig zijn er nog geen nieuwe opdrachten voor de Tango en de S188, maar Exmar maakt zich sterk dat beide tuigen binnen de twaalf maanden onder contract zullen zijn.

De activiteiten lopen goed en financieel lijkt er beterschap, zegt ING-analist Quirijn Mulder die een ‘houden’-rating en een koersdoel van 7,2 euro hanteert. De scheepvaart presteert goed in ‘volatiele maar nog steeds vriendelijke marktomstandigheden’. De zoektocht naar nieuwe opdrachten voor de Tango en de FSRU duurt wat langer. De financiële toestand is momenteel oké, al is Exmar voorzichtig of het volgend jaar aan al zijn verplichtingen kan voldoen.

Lening

In zijn halfjaarverslag verwijst het bedrijf naar de obligatielening van 650 miljoen Noorse kronen die in mei volgend jaar vervalt. Of de convenanten na 2021 kunnen worden nageleefd, zal dan weer afhangen van het afsluiten van nieuwe contracten voor de Tango en de FSRU.

Minder geestdrift bij KBC Securities-analist Olivier Vandewoude. Hij rekende op hogere resultaten en hoopte ook op wat nieuws rond de twee gasbehandelingstuigen. In zijn model houdt hij rekening met werkloosheid voor beide tot eind 2022. Hij erkent niettemin dat nieuwe opdrachten tegen economisch aantrekkelijke voorwaarden aanzienlijk opwaarts potentieel zouden bieden. Tot het zo ver is blijft hij aan de zijlijn met ‘houden’ en een koersdoel van 3,30 euro.

Beleggers zien het hoopvol in en sturen het aandeel 2,1 procent hoger naar 3,655 euro.

VGP en Immobel

Kepler Cheuvreux vestigt de aandacht op de ontwikkelaar van logistieke parken VGP . Het beurshuis krikt het advies op van 170 tot 238 euro. 'In elk halfjaarlijks rapport verlegt VGP de grenzen, dankzij zijn hybride profiel van ontwikkelaar én langetermijninvesteerder', schrijft analist Frédéric Renard. Hij wijst op de waarde die in de landbank van VGP zit, met dank aan het krappe aanbod van magazijnen in vergelijking met de boomende vraag naar 'shelf space'.

VGP dikt 2,2 procent aan tot 205 euro en sluipt weer iets dichter bij de op 2 september bereikte piek van 207,50 euro.

Projectontwikkelaar Immobel realiseerde in het eerste semester 37 procent meer nettowinst. Vooral de divisie Immobel Home (woningen) boerde sterk.

De halfjaarresultaten van Immobel voldeden min of meer aan de verwachtingen van analist Vivien Maquet van Degroof Petercam. Hij denkt dat de vastgoedontwikkelaar in de tweede jaarhelft zeer actief zal blijven, zowel in het residentiële als het kantoorsegment. Hij heeft zijn ramingen licht aangepast, trekt zijn koersdoel op van 78 naar 86 euro en herhaalt zijn koopadvies.