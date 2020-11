Euronext Brussel: huis verlaten of niet?

De sectorrotatie gaat verder, maar ook enkele ‘blijf in uw kot’-aandelen doen het goed. Zenitel veert sterk op na een overnamebod van zijn familiale meerderheidsaandeelhouder.

Na de Aziatische gaan ook de Europese beurzen maandag hoger. Het economisch herstel in China zet door, bleek uit cijfers van de industriële productie en de kleinhandelsverkopen. De Volksrepubliek is goed op weg om als enige grote economie dit jaar groei te kunnen voorleggen – en aldus de rest van de wereld op sleeptouw te nemen. Ook toenemend verzet tegen het herinvoeren van een nationale lockdown in de Verenigde Staten en de hoop dat nog meer kandidaat-vaccins goede resultaten opleveren stutten het sentiment. De Euro Stoxx 50 wint omstreeks 12.30 uur 0,8 procent.

De Bel20 doet nog iets beter en schrijft 1,4 procent bij tot 3.572 punten. De sectorrotatie – van aandelen die profiteerden van de lockdowns naar aandelen die sterk afgestraft waren en baat hebben bij een heropening van de economie – gaat verder.

Een cyclisch bedrijf als inoxproducent Aperam wint 4,5 procent en neemt de kop in de Bel20. Ook bierbrouwer AB InBev (+2,7%) en beeldvormingsgroep Barco (+3,4%) sterken opnieuw aan. Onderaan in de Brusselse graadmeter vinden we typisch defensieve waarden als UCB (-1%) en Colruyt (-0,4%) terug.

Groeiverhaal

Aedifica wint 2,3 procent tot 98,10 euro. De verhuurder van zorgvastgoed kreeg een iets lager koersdoel van Kepler Cheuvreux ten gevolge van de meest recente kapitaalverhoging. Het koersdoel bedraagt nu 125 euro in plaats van 128,94 euro voorheen. Het beurshuis blijft echter heel positief over Aedifica en handhaaft zijn koopadvies.

De jongste – en grootste – kapitaalverhoging van de verhuurder van zorgvastgoed bedroeg liefst 459 miljoen euro. Dat wijst er op dat het groeiverhaal verre van ten einde is, zegt Kepler. Sinds 2006 is de portefeuille van Aedifica met gemiddeld 27,6 procent per jaar gegroeid.

Dat groeiritme zou kunnen vertragen, maar Kepler Cheuvreux ziet toch nog heel wat potentieel in Europa. Zelfs nog meer in een post-Covid-19-wereld. Selectiviteit wordt echter belangrijker dan ooit.

De jongste transactie van Aedifica levert een rendement van 4,25 procent op. Dat toont aan dat de rendementen blijven dalen, merkt het beurshuis op. Niettemin vormt zorgvastgoed in een wereld van nog lange tijd lage intresten een uitstekend alternatief voor obligaties, luidt het.

Na de winst van 2,7 procent van vrijdag – als reactie op de degelijke derdekwartaalcijfers - gaat Ageas (+2,4%) door op zijn elan. Op Finance Avenue was de verzekeraar een van de getipte aandelen om te profiteren van de groei in Azië. ‘Ageas heeft al vorige eeuw geïnvesteerd in China, aan lage prijzen. De verzekeraar wordt in de waardering van het aandeel te weinig aanzien als een Aziatische groeiaandeel’, zei hoofdredacteur Gert Bakelants van De Belegger.

'Verlaat uw huis' of 'blijf in uw kot'?

Op de brede markt gaat het forse herstel van de ‘verlaat uw huis’-aandelen Kinepolis en Jensen-Group verder. De bioscoopgroep doet er nogmaals 8,1 procent bij tot 33,20 euro. Een koersherstel dat voor loopt op de verhoopte heropening van de bioscopen, op volle capaciteit en met alle knabbels en drankjes die daarbij horen. Jensen-Group, producent van industriële wassystemen, herstelt 10,2 procent tot 23,80 euro. Dat gebeurt vooral in afwachting van een herstel van het wereldtoerisme.

Bpost is een echt ‘blijf in uw kot’-aandeel, maar gaat toch 3,1 procent hoger tot 9,36 euro. Het post- en pakjesbedrijf kreeg een hoger koersdoel mee van Kepler Cheuvreux. Het stijgt van 8,50 naar 10,50 euro. Het nieuwe koersdoel biedt 21 procent opwaarts potentieel, zodat het koopadvies behouden blijft.

Na de derdekwartaalresultaten heeft Kepler Cheuvreux zijn model voor Bpost bijgewerkt. ‘Naar onze mening is Bpost in staat een omzetgroei van 5,5 procent voor te leggen, dubbel zoveel als sectorgenoten. We denken dan ook dat het een premiumwaardering verdient.’

De analist wijst er op dat de volumegroei in het derde kwartaal wel iets vertraagde – van 78 procent naar een nog steeds sterke 49 procent – maar dat de marges verdubbelden. Hij ziet de superieure groei van Bpost in vergelijk met sectorgenoten resulteren in een sterke margeverbetering voor de e-commerce-activiteiten.

Hij trekt zijn koersdoel op van 8,50 naar 10,50 euro. Met 21 procent opwaarts potentieel handhaaft hij het koopadvies.

Zenitel

Het ziet er naar uit dat opnieuw een bedrijf van de beurs verdwijnt door toedoen van de familiale aandeelhouders. Na onder meer VPK Packaging, Duvel Moortgat, CMB en Sioen (zie verder) is het nu de beurt aan Zenitel .

3D, de investeringsmaatschappij van de ondernemersfamilies Donck en Desimpel, lanceert een overnamebod op de aandelen die ze nog bezit, tegen 22,75 euro per aandeel. Dat is 38 procent meer dan de slotkoers van vrijdag (16,50 euro). 3D bezit 38 procent van de specialist in beveiligde communicatiesystemen. Zenitel noteert op de fixingmarkt noteert en schoot bij de eerste fixing 27,3 procent hoger tot 21 euro.

Ook Sioen Industries is mogelijk aan zijn laatste beursweken of -maanden bezig. Tenminste als het vrijwillig overnamebod van de familiale meerderheidsaandeelhouder Sihold (tegen 23 euro per aandeel) voldoende aandeelhouders kan overtuigen hun stukken aan te bieden.