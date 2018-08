Euronext Brussel: kalme beursbarometer, stormachtige beursdag

En dan noemen ze de Bel20 een beursbarometer: de vlakke evolutie vandaag zegt niets over de dolle koersbewegingen op het Brussels koersenbord.

Het moet gezegd: wie alleen naar de Bel20 kijkt en na het plusje van 0,2 procent tot 3.807 punten de conclusie trekt 'weinig soeps vandaag', die mist alle opwinding.

Zo tuimelt Nyrstar bij een extreem drukke handel van intussen 1,5 miljoen stuks 15 procent naar 4,48 euro. Daarmee is alle herstel sinds het relatief bemoedigende halfjaarrapport van de zinkverwerker weer weggevaagd.

De reden is niet ver te zoeken: de nemesis slaat weer toe. De nemesis, dat zijn de Nyrstar-analisten van ABN AMRO. Die sloegen woensdag opnieuw toe door in een bijzonder kritisch rapport het koersdoel voor het aandeel in één trek van 4 naar 1 euro te verlagen.

In een notendop samengevat denkt het beurshuis dat de eigenlijke schuldenberg waar de groep tegen aankijkt een stuk hoger is dan gerapporteerd wordt, wegens creatief gebruik van de kredietlijnen. En als je de echte schuldenlast van de ondernemingswaarde aftrekt, blijft maar een klein schijfje restwaarde voor de aandeelhouders over. Vandaar het wel erg sombere koersdoel.

Het is niet zo dramatisch als de knipbeurt die ABN AMRO bij Nyrstar doorvoert, maar toch: Degroof Petercam verlaagt na de ontgoochelende kwartaalcijfers en bijhorende winstwaarschuwing het koersdoel voor chemiegroep Tessenderlo van 37 naar 35 euro.

Analiste Nathalie Debruyne stipt aan dat ze niet alleen het mes zal zetten in de winstprognoses voor 2018, maar ook die voor 2019. Vooral de afdeling Bio-valorization presteerde ondermaats, door de lage vetprijzen. 'Die vetprijzen zijn innig verbonden met de lage prijzen voor palmolie en deze vertonen nog geen tekenen van herstel'. Met andere woorden: beleggers in Tessenderlo kunnen maar beter ook de persberichten van Sipef in de gaten houden ...

Het aandeel Tessenderlo zakt 3,6 procent naar 32,20 euro. En dat is na het tweede winstalarm van 2018 de laagste koers in anderhalf jaar. Dat het aandeel niet harder zakt, heeft ongetwijfeld met de 'bodembeschermer' te maken. Lees: de geregelde inkopen van grootaandeelhouder Luc Tack. De kocht in juli nog een paar duizend stuks bij, tegen beurskoersen net onder 33 euro.

Een prima bodembeschermer heeft Colruyt ook, met dank aan de bulkinkopen van eigen aandelen. Daardoor laten kritische rapport zelden grote (of langdurige) sporen na. De supermarktketen ging vorige maand - kortstondig - onderuit door een analistenrapport dat stelde dat de komst van de Nederlandse supermarktketen Jumbo wel eens de Hallenaars het leven zuur kan maken. Jumbo lijkt vaart te willen maken en heeft al de eerste contracten voor Belgische winkels op zak. De impact op het aandele blijft beperkt: minus 0,4 procent naar 51,66 euro.

Heel wat minder vergaat het Agfa-Gevaert . In tegenstelling tot Tessenderlo kwam de beeldvormingsgroep samen met teleurstellende cijfers niet met een winstwaarschuwing, maar zonder bodembeschermer betaalt Agfa elke teleurstelling cash. Het aandeel tuimelt 7,5 procent naar 3,70 euro. Het moet gezegd: met een krimp van 10 procent over het tweede kwartaal, lijkt de hoop dat CEO Christian Reinaudo binnen afzienbare tijd de groeimotor weer kan doen aanslaan ver weg.

ING blijft bij het koersdoel van 3,40 euro. Analist Giel-Jan Triest toont zich teleurgesteld dat er geen nieuws is rond de voorgenomen afsplitsing van de IT-afdeling voor gezondheidszorg.