Euronext Brussel: kapers op de kust?

Net nu Ageas van kapitein wisselt, zijn er pogingen om het schip van de verzekeraar te enteren. Econocom wil zelf voor kaper spelen. En Euronav houdt zijn aandeelhouders drijvende met nog meer aandeleninkopen.

Na twee neerwaartse dagen, waarin vooral de (Amerikaanse) technologiewaarden stevig onderuit gingen, trekken de Europese beurzen weer hoger. Omstreeks 12.25 uur noteert de Euro Stoxx 50 1 procent hoger. Analisten gaan ervan uit dat de aandelenmarkten op het oude continent – die sinds het dieptepunt van 18 maart circa 38 procent zijn hersteld – beter zullen standhouden dat de fors omhooggeschoten Amerikaanse beurzen, inzonderheid de Nasdaq.

In Brussel wint de Bel20 0,9 procent tot 3.340 punten. Alle Bel20’ers gaan hoger met uitzondering van Sofina (-1,5%). De holding heeft door zijn vele techgerelateerde unicorns duidelijk last van de terugval op Nasdaq. Sterkste stijgers zijn Telenet (+2,8%) en Galapagos (+2,15%), twee aandelen die recent onder druk stonden.

Veel aandacht gaat naar Ageas . Vrijdagavond raakte bekend dat de verzekeraar een voorwaardelijk overnamebod van Belgische investeerders, verzameld onder de vlag BE Group, heeft afgewezen. Het werd als onrealistisch beschouwd. Het bod komt net op het ogenblik dat Ageas wisselt van kapitein: eind oktober geeft Bart De Smet na elf jaar de CEO-fakkel door aan Hans De Cuyper.

Volgens ING-analist Albert Ploegh zou het nieuws over het overnamebod van BE Group de interesse van andere spelers kunnen opwekken. Om Ageas in te lijven zou wel een flink pak geld nodig zijn: de beurswaarde bedraagt circa 7,3 miljard euro.

Ageas veerde kort na beursopening meer dan 3 procent op, maar de winst is nu teruggevallen tot 0,8 procent op 36,09 euro.

Les Abeilles

Op de brede markt krijgt Econocom een dreun van 10,8 procent tot 2,20 euro. De IT-dienstengroep maakte vrijdagavond bekend dat ze dicht staat bij een overname van het Franse sleep- en reddingbedrijf Les Abeilles. Econocom onderhandelt daarover met Bourbon, een bedrijf waaraan het de afgelopen jaren financiering verstrekte.

‘Bijzonder intrigerend nieuws waarop beleggers vermoedelijk slecht zullen reageren’, schrijft ING-analist David Vagman. ‘Maritieme activa hebben strategisch weinig te maken met de kernactiviteiten van Econocom, met name IT-leasing, -diensten en -distributie.’

Hij denkt echter niet dat Econocom zijn strategie wijzigt. De reden waarom het bedrijf een overname van Les Abeilles overweegt voelt meer aan als het resultaat van een financiële herstructurering van een slechte lening, waarbij Econocom uiteindelijk operationele activa van cliënten in eigendom krijgt.

Intussen blijven enkele vragen onbeantwoord. Zal Econocom bijkomende provisies moeten boeken op de leasingcontracten met Bourbon? Wat zal de netto cash-impact van de transactie zijn? En zijn er nog andere niet-performante leasingcontracten naast Bourbon?

Euronav stoomt 2,1 procent vooruit op 7,32 euro. De tankerrederij liet weten dat ze tussen 27 augustus en 2 september nogmaals 400.000 eigen aandelen heeft ingekocht. Daarmee bezit Euronav nu 14,3 miljoen eigen aandelen, goed voor 6,51 procent van het totale aandelenkapitaal.

Euronav besliste deze zomer tot de inkoop van eigen aandelen over te gaan omdat de koers van het aandeel niet in verhouding staat tot de netto-actiefwaarde. Het Antwerpse scheepvaartbedrijf wil op die manier zijn aandeelhouders belonen.

Kostencontrole

Sioen Industries kan geen munt slaan uit een koersdoelverhoging bij KBC Securities. De specialist in technisch textiel had in de eerste jaarhelft sterk te lijden onder de coronacrisis. De vraag naar zeilen voor vrijetijdsactiviteiten viel stevig terug en Sioen verkocht ook veel minder professionele beschermingskledij. De omzet daalde met 5,4 procent en zonder recente overnames zelfs met 12,2 procent, maar de brutobedrijfswinst (ebitda) en bedrijfswinst (ebit) gingen hoger.

Behalve aan een eenmalige bate uit de verkoop van grond en gebouwen in Indonesië was dit ook te danken aan lagere prijzen voor polymeren, kostenbesparingen en de invoering van deeltijds werken, zegt KBC Securities.

Sioen verwacht dat de dynamiek in zijn markten uitdagend blijft in de tweede jaarhelft. De specialist in industriële weefsels blijft echter focussen op strikte kostencontrole en heeft aanzienlijke eenmalige besparingen gerealiseerd op vlakken als handelsbeurzen of zakenreizen.

Werken in een meer volatiele omgeving vereist een beweeglijke organisatie die snel schaalbaar is en in lijn is met de snelle veranderingen van de marktvraag, merkte Sioen op. ‘Wij denken dat Sioen aan deze criteria beantwoordt’, zegt analist Guy Sips. Hij blijft bij zijn ‘houden’-advies maar trekt zijn koersdoel op van 19 naar 20,50 euro. Het aandeel verliest 1,3 procent tot 19 euro.

Retail Estates zag in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2020/21 de huuromzet met 17 procent afnemen. De beheerder van baanwinkels schold voor 5,7 miljoen euro huur kwijt en denkt voor 1,9 miljoen euro facturen niet meer te kunnen innen.

Voor het huidige boekjaar handhaaft Retail Estates de verwachting een stabiel dividend van 4,40 euro per aandeel uit te keren. Al bestaat de kans – mochten de nettohuurinkomsten met meer dan 15 procent dalen – dat aan het dividend wordt geraakt. Het aandeel blijft dicht bij huis: +0,2 procent tot 57,10 euro.

Shurgard , de verhuurder van magazijnen voor zelfopslag, wordt op 18 september nabeurs opgenomen in twee EPRA-indexen: de FTSE EPRA Nareit Global Index en de (regionale) FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index.

De FTSE EPRA Nareit Global Index is een wereldwijde benchmark en de meest gebruikte index voor beursgenoteerde vastgoedbedrijven. Er deel van uitmaken vergroot niet alleen de visibiliteit en geloofwaardigheid, maar leidt ook tot meer handel door beleggers die de index schaduwen.