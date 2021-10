Euronext Brussel: karige Duitsers en wuivende palmen

Dat Elia vanaf 2024 minder rendement zal halen op zijn Duitse dochter 50Hertz is een ontgoocheling. Dankzij goede productievolumes en een hoge palmolieprijs stevent Sipef op een recordjaar af.

In Europa zetten de beurzen donderdag de handrem op. Na de moeilijke maand september bracht oktober al heel wat herstel. De problemen zijn echter niet van de baan: hoge inflatie, hier en daar nieuwe lockdowns en hernieuwde zorgen rond de Chinese vastgoedsector nu de toestand van Evergrande verder verslechtert. Omstreeks 12430 uur noteert de Euro Stoxx 50 0,25 procent in de min.

Het verlies van de Bel20 is een pak groter: de index zakt 0,7 procent tot 4.192 punten. Dat ligt in de eerste plaats aan de cyclische aandelen: bank-verzekeraar KBC laat 1,05 procent liggen, chemiegroep Solvay 1,6 procent en inoxproducent Aperam 2,4 procent.

Bij de materialengroep Umicore (-2%) speelt naast groeitwijfel nog iets anders mee. In zijn kwartaalrapport zei Tesla voor zijn wagens met standaardactieradius over te stappen naar LFP-batterijen (lithium, ijzer en fosfaat). Telkens Tesla het drieletterwoord LFP laat vallen, schieten Umicore-beleggers in een kramp.

50Hertz

Sterkste daler in de korf met steraandelen is Elia. Het notoir stabiele aandeel krijgt een dreun van 5,3 procent tot 101,70 euro. De oorzaak is bij onze oosterburen te zoeken.

De Duitse regulator BNetzA heeft voor de periode 2024-2028 het toekomstige rendement op eigen vermogen voor alle gas- en elektriciteitsnetbeheerders vastgelegd op 5,07 procent vóór belastingen. Dat is een pak lager dan momenteel en impliceert dat de Duitse activiteiten van Elia vanaf 2024 heel wat minder zullen opbrengen.

‘Dit is een tegenslag voor 50Hertz en voor Elia in het algemeen’, zegt analist Olivier Vandewoude van KBC Securities. ‘Wij hadden niet verwacht dat dit rendement, het belangrijkste element van de vergoeding, zo sterk zou dalen.’

Vandewoude geeft toe dat de andere componenten van de vergoeding, die nog moeten worden vastgelegd, de impact enigszins kunnen milderen, maar ze zullen de kloof met het globaal rendement in de huidige periode toch niet kunnen dichten.

Elia voorziet voor 50Hertz een rendement op eigen vermogen van 9 à 11 procent voor de periode 2021-2023. Vandewoude denkt dat vanaf 2024 een rendement van 7 à 9 procent het nieuwe normaal wordt. De analist verlaagt zijn ramingen voor 2024 en 2025 en laat zijn koersdoel zakken van 109 tot 102 euro. Zijn advies gaat van ‘kopen’ naar ‘houden’.

ING-analist Quirijn Mulder denkt dat de verlaging van het rendement op eigen vermogen voor 50Hertz vanaf 2024 zal resulteren in 10 tot 15 procent minder nettowinst en Elia’s winst met 5 tot 10 procent zal drukken. Dat is weliswaar een grove raming, geeft hij toe, omdat hij geen zicht heeft op besparingen die Elia ter compensatie zou kunnen doorvoeren en. Hij behoudt zijn advies (houden) en koersdoel (90 euro).

'Licht overschreden'

Orange Belgium kwam over het zomerkwartaal met beter dan verwachte resultaten. De inkomsten uit telecomdiensten stegen met bijna 5 procent en de bedrijfswinst voor afschrijvingen ging 8 procent hoger. Het telecombedrijf behoudt zijn prognose voor de bedrijfswinst – 320 tot 340 miljoen euro – maar topman Xavier Pichon merkt op dat de vork ‘licht overschreden’ zal worden dankzij de sterke resultaten en de heropening van de economie.

‘Een zeer goed pakket resultaten’, meent ING-analist David Vagman die vasthoudt aan zijn koopadvies en koersdoel van 30 euro. Hij had een positieve marktreactie verwacht en dat gebeurt ook: Orange Belgium wint 1,2 procent tot 19,84 euro.

Recordjaar

In de kopgroep heeft Sipef (+3,7%, 58,60 euro) een plaatsje veroverd. De plantageholding heeft een uitstekend derde kwartaal achter de rug, met goede productiecijfers en hoge palmolieprijzen. Het palmolievolume van de groep groeide met 18,1 procent, evenveel als in het reeds uitstekende eerste halfjaar. De prijs van de veelzijdige rode olie bleef intussen stijgen, van 1.000 dollar per ton in juli tot meer dan 1.200 dollar eind september.

Hoewel Sipef in het vierde kwartaal een iets lagere volumegroei verwacht, verwacht de agro-industriële groep dat de palmolieprijs de rest van het jaar hoog zal blijven. Ze scherpt daarom haar winstprognose aan. In plaats van 60 à 70 miljoen dollar winst, zoals in augustus voorspeld, zal de winst nu circa 80 miljoen dollar bedragen. Het uiteindelijk resultaat zal nog hoger uitkomen omdat de meerwaarde van 11 miljoen dollar op de verkoop van PT Melania er nog bij komt. Kortom: het wordt een recordjaar voor Sipef.

Analist Michiel Declercq van KBC Securities pas meteen zijn model aan. Hij rekent voor dit jaar nu op een winst van 82,2 miljoen dollar tegen 69 miljoen voorheen, zonder de meerwaarde op de verkoop van PT Melania mee te tellen. Hij verhoogt zijn koersdoel van 61 naar 68 euro en herhaalt zijn koopadvies.