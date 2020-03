Euronext Brussel: koersen springen massaal op na ECB-belofte

Net als in de rest van Europa is er fors herstel in Brussel. Het aantal aandelen dat rood kleurt is op twee handen te tellen. Met dank aan ECB-voorzitster Lagarde die belooft ‘alles te doen wat nodig is’ om de economie recht te houden.

Het zijn hallucinante weken voor de financiële markten. De meeste indexen donderden in amper drie weken circa 30 procent lager. De economische impact van het coronavirus en van alle maatregelen om het aantal nieuwe besmettingen te beperken is dan ook gigantisch. Keith Wade, de hoofdeconoom van vermogensbeheerder Schroders, voorspelt dat 2020 het slechtste economische jaar wordt sinds de jaren dertig van de vorige eeuw. Hij ziet de wereldeconomie dit jaar met 3,5 procent krimpen.

Overheden en centrale banken halen intussen alles uit de kast om de weerslag van de virusepidemie te beperken. De ECB gaat 750 miljard euro in de economie pompen. In een opiniestuk dat vrijdag in een aantal vooraanstaande kranten staat belooft ECB-voorzitster Christine Lagarde alles te doen wat noodzakelijk is om de economie van de eurozone te beschermen tegen de gevolgen van de coronavirusepidemie. Dat engagement doet de Europese beurzen omstreeks 13.20 uur gemiddeld 4,4 procent opveren.

In Brussel doet de Bel20 nog een stuk beter met 5,8 procent winst tot 2.787 punten. Het forsere herstel is te danken aan het grote belang van banken in de Brusselse index. KBC schiet 11,2 procent hoger en ING 12,6 procent. Ook een ander zwaargewicht, bierbrouwer AB InBev, herstelt fors: het aandeel wint 8,9 procent.

In de Bel20 zijn er maar twee aandelen die op verlies staan: Solvay (-1,8%) en Proximus (-2,7%). Deze laatste was een sterkhouder tijdens recente verkoopgolven. De activiteit van de telecomgroep heeft niet te lijden onder het coronavirus, integendeel. Veel mensen zitten ofwel thuis of werken van thuis, wat in beide gevallen tot een hoger dataverbruik aanleiding geeft. Solvay is dan weer conjunctuurgevoelig en dus kwetsbaar, zoals Kepler Cheuvreux donderdag opmerkte.

Vastgoedsector

Sterkste stijger in de index is WDP . De specialist in logistiek vastgoed schiet 14,5 procent hoger tot 20,14 euro. WDP stond de voorbije weken – net als de hele vastgoedsector - zwaar onder druk en verloor sinds begin dit jaar al bijna 90 procent van zijn waarde. De quarantainemaatregelen die in tal van landen worden genomen zullen een significante negatieve impact hebben op de economische groei en de vastgoedmarkten, is de redenering. Hoe groot de impact op verhuringen, huurprijzen en de waarde van gebouwen zal zijn, is momenteel echter niet in te schatten.

Degroof Petercam stelde alvast een lijst op met vastgoedspelers die financieel voldoende sterk zijn om de huidige onzekerheid aan te kunnen, een solide businessmodel hebben of al te zwaar afgestraft zijn. Op die lijst prijkt onder meer WDP. Andere namen die we er terugvinden zijn Aedifica (+13,2%), Care Property Invest, Montea (+8,4%), Retail Estates (+9,4%) en Shurgard (+4%).

Care Property breidt zijn portefeuille overigens verder uit. De uitbater van zorgvastgoed koopt in Stembert (Verviers) een project voor een wooncomplex voor personen met een beperking, een zogenaamd ‘Maison d’Accueil Spécialisée’. Het zal 10 zorgappartementen omvatten met in totaal 40 kamers en is, in het kader van een overeenkomst met Frankrijk, bestemd voor Fransen met een beperking die in België verblijven. De totale investering wordt geraamd op 4,2 miljoen euro. Het aandeel Care Property wint 10,7 procent tot 26,90 euro. De koers van Care Property heeft dit jaar ondanks de moeilijke markten vrij goed stand gehouden met een verlies van een kleine 10 procent sinds 2 januari.

Behangpapier

Ander nieuws kwam vanmorgen van Gimv (+9,9%). Bij Grandeco Wallfashion Group Belgium, een toonaangevende producent van decoratief behangpapier die sinds 2007 in de portefeuille van de Vlaamse investeringsgroep zit, vindt een herschikking van het aandeelhouderschap plaats. Daarbij neemt het private equity-fonds Down2Earth Capital (D2E) het meerderheidsbelang van Gimv over. Gimv en het management blijven echter aan boord ‘en herinvesteren significant’.

De instap van D2E en de extra middelen waarover Grandeco zal beschikken moeten het bedrijf uit Tielt toe laten verder te groeien, onder meer door mogelijk strategische overnames te doen. Financiële details over dit alles ontbreken.

Gimv zegt wel dat het over de hele looptijd een positief rendement heeft gerealiseerd op zijn investering. ‘De transactie heeft een beperkte impact op de netto-actiefwaarde van Gimv per 30 september 2019’, klinkt het.

Bioscoopgebeuren

Sinds midden maart zijn ook in Europa en Noord-Amerika – net als in China - alle cinemazalen dicht. Kepler Cheuvreux heeft de impact becijferd voor twee Belgische bedrijven die nauw bij het bioscoopgebeuren betrokken zijn: Kinepolis en Barco.

Voor bioscoopuitbater Kinepolis is de huidige situatie duidelijk zonder voorgaande. Het beurshuis gelooft echter dat het management de storm kan doorstaan dankzij snelle en drastische maatregelen en de gezonde financiële structuur van het bedrijf. Het koersdoel zakt van 66 naar 60 euro. Het advies blijft ‘kopen’. Het zwaar afgestrafte aandeel (dit jaar min 48 procent) schiet niettemin 10,5 procent hoger naar 30,50 euro.