Euronext Brussel: koopadvies KBC geeft Bel20 boost

Opluchting over de Duitse verkiezingsuitslag zet de beurzen op winst. Een hoger koersdoel en een koopadvies geven KBC een zetje. Ekopak paart een omzetdaling aan een hogere bedrijfswinst.

De Europese beurzen gaan voorzichtig de goede kant uit en winnen omstreeks 12.30 uur gemiddeld 0,4 procent. In Duitsland zijn de sociaaldemocraten de grote winnaars van de verkiezingen, maar de kans dat een linkse regering aantreedt, is klein. Dat zorgt voor opluchting onder beleggers.

Tot de stijging van de indexen dragen de energiewaarden aanzienlijk bij. De wereldwijde krapte aan olie en gas duwt de olieprijs in Londen naar het hoogste peil in drie jaar. Oliebedrijven als Royal Dutch Shell of TotalEnergies winnen meer dan 3 procent.

De zorgen rond China zijn nochtans niet verdwenen. Het lot van Evergrande blijft onzeker en in het land is een elektriciteitscrisis uitgebroken. Fabrieken moeten de productie verminderen en gezinnen vallen hier en daar zonder stroom. Dat doet de vrees voor een groeivertraging toenemen.

Euronext Brussel houdt het hoofd recht met 1 procent winst (tot 4.179 punten) voor de Bel20 . De stuwkrachten zijn vooral KBC en Ageas . Deze laatste is wat aan het herstellen van een moeilijke zomer. De koers stond sinds juni onder druk omdat beleggers tobden over de impact van de strengere regelgeving en de slechte beurzen in China op de rendabiliteit van Ageas’ joint venture in de Volksrepubliek. Ageas wint 1,85 procent tot 40,69 euro.

Tsjechische rente en Ierland

Topper in de index is KBC Groep met 4,3 procent winst tot 76,06 euro. Kepler Cheuvreux heeft zijn winstverwachtingen voor de bank-verzekeraar voor de komende twee jaar verhoogd. Voor 2022 stijgt de verwachting voor de winst per aandeel (wpa) met 13 procent, voor 2023 met 22 procent. De verhoging stoelt op hogere nettorente-inkomsten, hogere fee-inkomsten en lagere risicokosten. Lees: minder probleemleningen na de verkoop van Ierland en dus lagere kosten daarvoor.

De analist verwacht dat de Tsjechische nationale bank de rente verder zal blijven verhogen gezien de sterke wereldeconomie en de hoge inflatie. Hij verwacht eind deze maand een nieuwe verhoging met 50 basispunten en ziet nog meer verhogingen in de komende maanden.

Hij denkt voorts dat KBC in februari een aandeleninkoopprogramma van 0,9 miljard euro zal lanceren. Ook de verkoop van de Ierse activiteiten ziet hij als een positieve katalysator voor het aandeel. De kapitaalratio zal erdoor stijgen met circa 70 basispunten, schat hij, wat een nieuw rondje aandelen inkopen zal toelaten in 2023.

Maliestraat

De sociale onrust in de garages van D’Ieteren leidt tot een drastische ingreep: twee van de vier Brusselse dealers worden gesloten. Daaronder ook de werkplaats in het hoofdkwartier van de holding aan de Maliestraat in Elsene. Volgens D’Ieteren is de sluiting een rechtstreeks gevolg van het afwijzen van een bezuinigingsplan door het personeel. De twee dealers die dichtgaan, waren structureel verlieslatend. 103 banen gaan verloren.

Aangezien de impact, in het geheel van D’Ieterens activiteiten, beperkt blijft en beleggers een verbetering van de rendabiliteit alleen maar kunnen toejuichen, gaat het aandeel 0,9 procent hoger tot 136,90 euro.

WaaS

De halfjaarresultaten van Ekopak – de eerste sinds de beursgang eind maart - waren een ‘mixed bag’. De omzet daalde met 16,1 procent, maar de brutobedrijfswinst (ebitda) schoot 84 procent hoger. Die merkwaardige combinatie heeft alles te maken met ‘water as a service’ (WaaS), het innovatieve businessmodel van het waterzuiveringsbedrijf. In het eerste halfjaar groeide de omzet uit WaaS met een kwart, ten nadele van de niet-WaaS-omzet. WaaS lever echter veel hogere marges op, wat de sterk verbeterde rendabiliteit verklaart.

Analist Olivier Vandewoude van KBC Securities is alvast positief: ‘De halfjaarresultaten kunnen op het eerste gezicht wat ontgoochelend lijken, maar de onderliggende dynamiek is zeker positief. Wij juichen de snellere transitie naar WaaS toe en zijn onder de indruk van de aanhoudend sterke prestatie qua ebitda-marge.’ Hij handhaaft zijn ‘bijkopen’-advies en koersdoel van 18,50 euro.

Het aandeel Ekopak gaat 1,6 procent hoger tot 17,52 euro.

Een positieve reactie is er ook op de halfjaarcijfers van Fountain . De Waalse aanbieder van warmedrankenservice aan kmo’s legde over het eerste halfjaar een hoopgevend rapport voor. De omzet steeg met 14,1 procent tegenover de moeilijke eerste jaarhelft van 2020, onder meer dankzij het aantrekken van nieuwe klanten. De omzet blijft wel bijna 20 procent lager dan in 2019, wat Fountain aan het vele telewerken wijt. Hogere commerciële inspanningen duwen het bedrijf echter voor 1,1 miljoen euro in het rood.

Fountain won bij de eerste fixing 1,2 procent tot 0,85 euro.