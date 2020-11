Euronext Brussel: koopadvies en zondagswerk sturen Bpost hoger

Op een licht lagere beurs staan Bpost en Roularta in de belangstelling. De post- en pakjesbezorger kreeg een bijkomend koopadvies en gaat zondagslevering uitproberen. Roularta heeft het belang van een Spaanse investeerder overgenomen.

De Europese beurzen trappelen ter plaatse. De vaccinrally last een pauze in, het aanbod van bedrijfsnieuws is vrij pover, terwijl het nieuws van het coronafront gemengd is: meer besmettingen in Duitsland, een lichte versoepeling van de strenge lockdown in Frankrijk. De Euro Stoxx 50 noteert rond 12.30 uur 0,1 procent hoger.

In Brussel laat de Bel20 een verlies van 0,3 procent optekenen tot 3.689 punten. De meeste druk zetten KBC (-3,05%) en Ageas (-2,2%). KBC was woensdag nog tegendraads 1,5 procent hoger gesloten en won sinds het begin van de vaccinrally al bijna 40 procent. Cyclische waarden moeten vandaag overal in Europa wat van hun pluimen laten.

Transformatie

Wellicht hierdoor kan Solvay (+0,2%, 94,56 euro) niet ten volle profiteren van Duitse fanmail. Deutsche Bank ziet brood in de transformatie die onder CEO Ilham Kadri bezig is bij Solvay. Het Belgische chemiebedrijf beschikt over goede activa, maar kreeg af te rekenen met cyclische tegenwind, klinkt het. In een organisatie die sterk gefocust was op uitbreiding van de activiteiten, heeft dat tot zwakke rendementen en kasstromen geleid. ‘De brutobedrijfswinst (ebitda) is sinds 2012 niet meer gegroeid’, merkt analiste Viginie Boucher-Ferté op.

Ze denkt echter dat er verandering op komst is onder Kadri. Drie factoren rechtvaardigen volgens haar een ratingverhoging: de culturele verandering naar meer investerings- en kostendiscipline en de focus op snel groeiende, meer duurzame materialen; verandering in de portefeuille, aanvankelijk via desinvesteringen, waardoor Solvay mogelijk een zuivere speler in materialen en ‘groene mobiliteit’ zou kunnen worden; en tot slot ook winstherstel.

Boucher-Ferté trekt haar winstverwachtingen voor de periode 2020 tot 2023 met 4 tot 12 procent op en voorspelt een gemiddelde jaarlijkse ebitda-groei van 8 procent over die periode. Ze verhoogt haar koersdoel van 82 naar 125 euro. Gezien de lage waardering – Solvay noteert tegen 6,6 keer de voor 2022 verwachte brutobedrijfswinst – en een vrijekasstroomrendement van 10 procent, trekt ze haar advies op van ‘houden’ naar ‘kopen’.

Proefproject

Bpost kreeg recent heel wat kritiek omdat het moeilijkheden kent om de grote toestroom van pakjes te verwerken. Door de zachte lockdown, de sluiting van niet-essentiële winkels en de aankomende feestdagen is het pakjesvolume sterk aangezwollen. Dat Bpost steken laat vallen, leidt ook tot problemen bij de bedrijven die de pakjes naar klanten versturen, stelde De Tijd vast. Bpost gaat daarom nog wat extra mensen in dienst nemen.

Het post- en pakjesbedrijf start in februari ook met een grootschalig proefproject om ’s zondags pakjes te leveren, vernam De Standaard. Medewerkers die deelnemen aan het project, dat Paksun werd gedoopt, zullen 150 procent van hun loon krijgen. De vakbonden waren jarenlang principieel tegen zondagswerk, maar aanvaarden nu de verdere flexibilisering van het statuut van de postmedewerkers.

‘Dit zal een positieve impact hebben op de concurrentiekracht van Bpost om grotere contracten binnen te halen en voor meer flexibiliteit zorgen in tijden van piekvolumes’, zegt analist Thomas Couvreur van KBC Securities, die zijn koopadvies en koersdoel van 11 euro handhaaft.

Ook Berenberg is positief over Bpost. Het beurshuis verhoogt zijn advies van ‘houden’ naar ‘kopen’, het koersdoel stijgt van 7 tot 11,75 euro. In 2020 werden de structurele trends versterkt, zowel wat poststukken als pakjes betreft. Nu we in 2021 op een soort nieuw normaal afstevenen, geeft Berenberg de voorkeur aan bedrijven met een hogere blootstelling aan e-commerce en een beter geografisch profiel.

Bpost veert 3,85 procent op tot 10,51 euro.

'Geen weg naar een beursexit'

Roularta heeft het belang van 7,6 procent dat de Spaanse investeerder Bestinver nog in de West-Vlaamse mediagroep had, overgekocht. Roularta telde er ruim 11 miljoen euro voor neeer. De prijs per aandeel bedroeg 12,40 euro. Dat is een eind onder de slotkoers van woensdag (13,85 euro).

Roularta bezit nu meer dan 11 procent van zichzelf. Tegenover De Tijd beklemtoonde CEO Xavier Bouckaert dat dit ‘geen weg naar een beursexit’ is. Roularta wil het belang eerder ‘te gepasten tijde’ aanwenden ‘om de free float en de liquiditeit van het aandeel’ te verhogen.

‘We zien deze transactie (…) als een goed gebruik van de hoge cashberg’, reageert KBC Securities-analist Guy Sips. Hij herinnert eraan dat Roularta op het einde van het derde kwartaal over 95 miljoen euro cash beschikte. In de veronderstelling dat Roularta op de beurs blijft – de free float bedraagt vandaag minder dan 10 procent – waardeert Sips het aandeel tegen 14 euro. Mocht Roularta een bod op zichzelf uitbrengen, komt hij tot een waardering van 17 euro per aandeel. Het bedrijf zelf zegt echter alle vertrouwen te hebben in een beursgenoteerde toekomst. Sips blijft bij zijn houdadvies en koersdoel van 16 euro.

Roularta staat al langer geboekstaafd als een mogelijke delistingkandidaat op Euronext Brussel. De familie De Nolf heeft 71 procent van de mediagroep in handen en de beurswaarde van Roularta bestaat – na de Bestinver-deal – naar schatting nog voor een kleine helft uit cash.