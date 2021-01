Euronext Brussel: leve Deceuninck van de beurs

Met een beresterke update kroont Deceuninck zich tot beste klimmer op Euronext Brussel. Melexis geniet van een ronkend rapport van KBC Securities. In de Bel20 is Galapagos de grootste verliezer.

De Europese beurzen gaan lager en verliezen vrijdag omstreeks 12.30 uur gemiddeld 0,7 procent. Joe Biden heeft zijn langverwachte reddingsplan voor de Amerikaanse economie voorgesteld, goed voor 1.900 miljard dollar. De vraag is wat er van zijn voorstellen zal overblijven na de doortocht door het Congres. Bovendien baart de coronapandemie weer meer zorgen. Duitsland en Frankrijk kijken tegen strengere lockdowns aan en China kampt met een plotse stijging van het aantal coronagevallen.

De Bel20 biedt beter weerstand en zakt slechts 0,1 procent tot 3.737 punten. Dat is te danken aan het grote gewicht van de bankaandelen in de Brusselse index. ING wint 0,9 procent en KBC 0,5 procent. Ackermans & van Haaren , dat een belangrijke bankendivisie heeft, trekt 0,8 procent hoger.

Vertrouwen afgebrokkeld

Grootste daler in de index is Galapagos (-1,9%, 82,32 euro). KBC Securities heeft zijn koersdoel verlaagd van 110 tot 105 euro. In een recente update zei het biotechbedrijf voor filgotinib in Europa een piekverkoop van 500 miljoen euro te verwachten. Analaist Lenny Van Steenhuyse rekende tot dusver op 840 miljoen euro. Hij behoudt zijn koopadvies.

Kepler Cheuvreux start de opvolging van Galapagos met een 'houden'-advies en een koersdoel van 89 euro. Het beurshuis wijst erop dat 2020 voor Galapagos een annus horribilis was waarin het aandeel zowat 60 procent van zijn waarde verloor.

Het is nu uitkijken naar de resultaten van de studies Manta en Manta Ray over de impact van filgotinib op de mannelijke vruchtbaarheid. Die resultaten, die midden dit jaar worden verwacht, zullen belangrijk zijn voor toekomstige toepassingen van filgotinib. ‘Het vertrouwen in de pijplijn is afgebrokkeld en het zal tijd vragen om de geloofwaardigheid weer op te bouwen’, aldus Kepler Cheuvreux.

'Nieuw normaal'

Nog in de Bel20 kreeg AB InBev (-0,7%, 56,58 euro) van twee kanten een lager koersdoel. Zowel Berenberg als Deutsche Bank bogen zich over de Europese drankensector in het licht van de nieuwe lockdowns, waardoor in veel landen bars, cafés en restaurants gesloten zijn. Voor bierbrouwers, die bijna een derde van hun verkoop in het ‘on-trade’-segment realiseren, is dat een kwalijke zaak.

Berenberg hoopt dat we, dankzij toenemende goedkeuring van coronavaccins en de vaccinatiecampagnes, tegen de zomer in een ‘nieuw normaal’ belanden. Deutsche Bank-analist Mitch Collett verwacht pas in 2022, als de coronapandemie achter de rug is, weer een ‘normaal’ jaar voor drankenbedrijven.

Bij Berendrecht zakt het koersdoel voor AB InBev van 75,70 tot 72,10 euro en blijft het advies ‘kopen’. Deutsche Bank knipt van 60 tot 55 euro en handhaaft ‘houden’.

Forse winstgroei

Op een eenzame hoogte vinden we Deceuninck terug, dat zich vandaag letterlijk tot koning van de beurs kroont. Het aandeel schiet 8,1 procent hoger tot 2,41 euro. Daarmee krijgt het koersherstel sinds de dip van augustus nog wat meer vaart en is er bijna sprake van een verdubbeling.

In een onaangekondigde update kwam de producent van pvc-raamprofielen met bijzonder sterke voorlopige jaarcijfers. De jaaromzet zou ondanks de coronapandemie uitkomen op 642 miljoen euro, wat meer is dan in 2019. Dankzij maatregelen om de kosten te verminderen kan Deceuninck zelfs een forse winstgroei voorleggen. De aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) zou uitkomen tussen 82 en 86 miljoen euro, fors meer dan de 60,6 miljoen over 2019. Dit zou een ebitda-marge opleveren van 13,1 procent tegen 9,6 procent een jaar eerder.

‘Deceuninck verraste positief met veel beter dan verwachte voorlopige jaarcijfers’, zegt analist Wim Hoste van KBC Securities. Hoewel stijgende grondstoffenprijzen een uitdaging vormen, tonen de resultaten over 2020 de structurele voordelen van het bijwinnen van klanten in de VS en de stroomlijning van producten en merken in Europa aan. Hoste heeft zijn model aangepast en zijn winstverwachting voor dit jaar met 11 procent verhoogd. Hij trekt zijn koersdoel op van 1,90 naar 2,70 euro en handhaaft zijn ‘bijkopen’-advies.

Pas twee dagen geleden trok Degroof Petercam zijn koersdoel voor Deceuninck op van 2 naar 2,55 euro. Als reactie op de sterke update heeft analist Kris Kippers zijn winstramingen voor dit en volgend jaar verhoogd, wat resulteert in een nieuw koersdoel van 3 euro. Hij herhaalt zijn koopadvies.

'Dit rapport belooft het beste voor 2021 en 2022, omdat de kostenverlagingen en de nieuwe investeringen, zoals in nieuwe ERP-bedrijfssoftware, hun vruchten zullen afwerpen. Het aandeel noteert nog altijd onder vijf keer de ondernemerswaarde versus de bedrijfskasstroom, terwijl het in ons model aan zes zou mogen noteren.'

Megatrends

Melexis wint 2 procent tot 95,40 euro dankzij een koopadvies en hoger koersdoel bij KBC Securities. In een uitgebreid rapport staan analisten Ruben Devos en Olivier Vandewoude stil bij de megatrends die de verkoop van Melexis’ autochips zullen aansturen. De voornaamste daarvan is de elektrificatie van het wagenpark. De analisten denken echter dat Melexis ook goed geplaatst is om op korte termijn kansen te grijpen nu er een tekort is aan autochips.