Euronext Brussel: listeriabesmetting velt Ter Beke

In afwachting van het Amerikaanse banenrapport blijft de Bel20 dicht bij huis. Ter Beke kampt met een listeriabesmetting bij een Nederlandse dochter waarbij drie doden vielen. Het zwaar afgestrafte Econocom trekt zich op aan analistencommentaar.

De Europese beurzen doen het voorzichtig aan. Beleggers kijken uit naar het Amerikaanse banenrapport dat om 14.30 uur wordt vrijgegeven. Dat is een maandelijks ritueel, maar dit keer is de aandacht extra groot na de zwakke barometers voor de industrie en de dienstensector van de afgelopen week.

In Brussel noteert de Bel20 omstreeks 12.45 uur 0,2 procent hoger op 3.583 punten. Aan de uiteinden van de graadmeter staan Barco (+1,6%) en Aperam (1,3-%).

Op de brede markt gaat Econocom met de grootste winst lopen: het aandeel schiet 7,2 procent hoger tot 2,22 euro. Econocom kreeg de voorbije dagen rake klappen. Woensdag ging er 6,2 procent van de koers, donderdag nog eens 5,5 procent zodat het aandeel nog 2,07 euro waard was. Meteen de laagste koers in 7 jaar.

De recente koersval werd in verband gebracht met insiderverkopen, meer bepaald door Jean-Philippe Roesch, bestuurder en ex-directeur bij de IT-groep. Er is echter nog heel wat meer aan de hand bij Econocom: de halfjaarcijfers konden niet overtuigen, een zwaar kostenbesparingsprogramma valt slecht bij het personeel en het is de vraag of het bedrijf niet te optimistisch was toen het in september zijn jaardoelstellingen handhaafde.

Analisten Thomas Couvreur en Ruben Devos van KBC Securities vinden de koersreactie van de voorbije dagen overdreven. Roesch heeft in het verleden al regelmatig pakketten Econocom verkocht, merken ze op, alleen is de timing nu wat ongelukkig. Een verband tussen de aandelenverkopen en de prestatie van Econocom zien de analisten niet. ‘Wij geloven sterk dat de markt ernstig overgereageerd heeft op dit nieuws.’

Sinds de halfjaarresultaten heeft Econocom 22 procent van zijn waarde verloren, terwijl er fundamenteel niets veranderd is, aldus Couvreur en Devos. Ze geven wel toe dat de risico’s voor de turnaround van het bedrijf nu meer uitgesproken zijn door de toegenomen recessievrees. Anderzijds zou een min of meer succesvolle herstructurering significante waarde ontsluiten die momenteel niet in de koers wordt weerspiegeld. De analisten voelen zich dan ook heel comfortabel met hun ‘bijkopen’-advies. Hun koersdoel bedraagt 3,90 euro.

Drie doden

De notering van Ter Beke werd om 12.45 uur opgeschort. Het aandeel kelderde net daarvoor met 8,9 procent tot 112 euro. Aanleiding tot de koersval zijn ernstige problemen bij de Nederlandse dochter Offerman. De versnijder en verpakker van vleeswaren roept producten terug uit de winkels wegens een listeriabesmetting. Offerman levert onder meer aan Jumbo, Aldi, Sligro en Versunie. Volgens het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn al drie mensen overleden aan de besmetting en had een vrouw een miskraam.

Listeriabesmetting roept bij beleggers nare herinneringen op. Vorig jaar kreeg Greenyard ermee te maken in zijn Hongaarse fabriek, wat uiteindelijk tientallen miljoenen euro kostte. ‘Het is moeilijk om de grootte van de impact voor Ter Beke in dit stadium in te schatten’, klonk het vanmorgen bij Kepler Cheuvreux (houden, koersdoel 136 euro).

Four Seasons

Ook Aedifica zit met problemen, maar die zijn van een veel geringere orde. De rusthuisuitbater zit met een mogelijke wanbetaler in het Verenigd Koninkrijk, met name Four Seasons Health Care. Volgens analist Herman van der Loos van Degroof Petercam zijn de problemen bij Four Seasons geen verrassing aangezien het bedrijf al twee jaar in crisis zit. Aedifica wist dat toen het eind vorig jaar een grote Britse zorgvastgoedportefeuille voor circa 450 miljoen euro aankocht. De Belgische groep had toen trouwens al rondgekeken naar andere mogelijke uitbaters van de 9 Four Seasons-sites.

Four Seasons zegt in een persbericht dat het met de vastgoedeigenaars in de nabije toekomst wil onderhandelen over 'duurzame marktvoorwaarden op lange termijn'. Van der Loos nam contact op met Aedifica-topman Stefaan Gielens en die denkt dat Four Seasons met nieuw onderhandelde huurvoorwaarden de uitbating aantrekkelijker wil maken om ze vervolgens af te stoten.

De analist schat dat de 9 Four Seasons-rusthuizen circa 1,5 procent van Aedifica's huurinkomsten voor het lopende boekjaar (tot eind 2020) uitmaken. Hij verwacht geen grote financiële impact van de huidige problemen. Qua perceptie kan er wel een hardere impact zijn.

Duitsland

Projectontwikkelaar Immobel bevestigt zijn interesse in de Duitse markt met de oprichting van een aparte dochteronderneming, Immobel Germany. Aan het hoofd van die dochter komt Michael Henn te staan, die al tien jaar in de vastgoedsector actief is.

‘We zetten vandaag een belangrijke stap voorwaarts in de uitbreiding van Immobel. De omvang van de Duitse markt biedt een geschikt kader om onze knowhow in te zetten in deze markt, die een van de belangrijkste is in Europa. Duitse institutionele fondsen behoren al jarenlang tot de belangrijkste klanten van Immobel. Binnenkort zullen we hen projecten kunnen aanbieden op hun thuismarkt’, aldus Immobel-topman Marnix Galle in een persbericht. Immobel wil zich in Duitsland richten op kantoren, residentiële projecten en hotels, evenals op de ontwikkeling van ‘gemengde programma’s.

Elia groep

Elia stijgt 0,9 procent tot 75,40 euro. De raad van bestuur heeft donderdag de nieuwe bedrijfsstructuur van Elia groep goedgekeurd. Het definitief fiat moeten de aandeelhouders op 8 november geven op een buitengewone aandeelhoudersvergadering.

'Het hoofddoel van de nieuwe bedrijfsstructuur is de gereguleerde activiteiten van Elia in België af te zonderen en af te schermen van de niet-gereguleerde en gereguleerde actviteiten buiten België', legt Elia uit in een persbericht.